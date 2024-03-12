Chiquita｜BABYMONSTER成員介紹：身高年齡IG資料一覽
廣告
韓國YG娛樂旗下的女子音樂組合BABYMONSTER於2023年5月14日以單曲《DREAM》亮相。她們由七位成員組成，包括Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora和Chiquita。2023年11月27日，BABYMONSTER正式以六人陣容出道，即睇其中一位成員Chiquita介紹：
Chiquita詳細介紹
- 藝名：Chiquita（치키타）
- 本名：ริราชา พรเดชาพิพัฒน์（Riracha Phondechaphiphat）
- 出生日期：2009年2月17日
- 星座：水瓶座
- 國籍：泰國
- 語言能力：泰語、英語、韓語
- 身高：未公開
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：E—
- 可能位置：主唱/領舞/副Rapper
Chiquita隨BABYMONSTER出道
2023年1月1日，YG娛樂正式宣布新女子團體BABYMONSTER的成立。同年1月23日，Chiquita作為該團體的第三位成員向公眾亮相，並在同年11月27日隨組合發行首支數字單曲《Batter Up》，正式出道。Chiquita以其獨特的音樂風格和令人眼前一亮的舞台表現，迅速在粉絲心中佔據了一席之地。
在BABYMONSTER成員中，Chiquita的訓練時間最短，但她以驚人的學習能力和天賦在團中脫穎而出。她特別鍾愛柑橘類水果，並將BLACKPINK的Lisa視為其音樂生涯的楷模。她的哥哥Copper Dechawat，是泰國選秀節目《789 SURVIVAL》的參賽者，將作為男子團體BUS的成員出道。
BABYMONSTER官方頻道列表
Youtube:BABYMONSTER
Instagram:babymonster_ygofficial
Twitter:YGBABYMONSTER_
Facebook:BABYMONSTER.ygofficial
Tiktok:babymonster_yg_tiktok
Weibo:BABYMONSTER_YG
Bilibili:BABYMONSTER_YG
圖片來源：官方圖片