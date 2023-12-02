Rami｜BABYMONSTER成員介紹：身高年齡IG資料一覽
Rami詳細介紹
- 藝名：Rami（라미）
- 本名：신하람（Shin Haram）
- 出生日期：2007年10月17日
- 星座：天秤座
- 國籍：韓國
- 語言能力：韓語、英語
- 身高：172公分（5’7.5″）
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：ISFJ
- 可能位置：主唱/領舞
Rami出生於韓國首爾，於2023年1月12日作為BABYMONSTER首位正式亮相的成員（當時使用藝名Haram）。在最終出道公告中，Rami排名第四。她於2018年8月加入YG娛樂，試鏡曲目為Owl City和Carly Rae Jepsen的《Good Time》以及Red Velvet的《봐 (Look)》。她最初的藝名為Haram（하람），但在出道前更改。Rami目前就讀於漢林藝術高等學校，與團員Ahyeon同校，就讀於應用音樂科1-7班，是該系唯一獲得獎學金的學生。她從2歲開始擔任玩具和服裝廣告的兒童模特。她的偶像是BLACKPINK的Rosé。Rami能說流利的韓語和相當程度的英語，擅長運動和舞蹈。她在翻唱其他藝術家的歌曲時，會以自己的風格詮釋和演唱。Rami勇於冒險，樂於接受挑戰，熱愛解決問題。為了進步，她每天訓練9到10小時。她平時佩戴眼鏡，有一位弟弟。
Rami與BABYMONSTER出道
2022年12月30日，YG娛樂發布了一張預告海報，宣布計劃推出一個新女子團體。2023年1月1日，通過一段名為”YG NEXT MOVEMENT”的YouTube影片，確認了團體名稱為BABYMONSTER。在同一影片中，Rami（當時稱為Haram）被看到正在練習，似乎確認了她作為團體成員的身份。
2023年1月12日，Rami通過一場直播表演正式作為BABYMONSTER的首位成員介紹給大眾。在她的出道照片中，揭露了她將藝名更改為Rami。他們於2023年11月27日以數位單曲《Batter Up》正式出道。
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