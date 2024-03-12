Rora｜BABYMONSTER成員介紹：身高年齡IG資料一覽
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韓國YG娛樂旗下的女子音樂組合BABYMONSTER於2023年5月14日以單曲《DREAM》亮相。她們由七位成員組成，包括Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora和Chiquita。2023年11月27日，BABYMONSTER正式以六人陣容出道，即睇其中一位成員Rora介紹：
Rora詳細介紹
- 藝名：Rora（로라）
- 本名：이다인（Lee Dain）
- 出生日期：2008年8月14日
- 星座：獅子座
- 國籍：韓國
- 語言能力：韓語、英語、中文
- 身高：未公開
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：未公開
- 可能位置：主唱/領唱，舞者
Rora在2023年1月30日作為女子團體BABYMONSTER的第五位成員正式亮相，並在出道時排名第六。她此前作為兒童女子組合U.SSO Girl的成員活躍，藝名為U.ha。她能說韓語、英語和一些中文，並擅長彈鋼琴。2018年，Rora參加了韓國烹飪節目《Man vs Child Korea》。她自2018年中開始接受YG娛樂的訓練，期間學習舞蹈並被評為進步迅速。她的藝名「Rora」意味著「極光」，象徵她有成為璀璨藝術家的潛力。Rora希望透過音樂帶給人們快樂，並渴望在舞台上如其名般閃耀。她和Chiquita關係親密，並幫助Chiquita學習韓語。Rora喜歡貓，最愛的顏色是淺紫色、黑色和白色，並曾參加科學競賽和鋼琴比賽。她與NewJeans的Hyein是朋友。
Rora藝人生涯簡介
- 2017–2018年：U.SSO Girl時期 在2017年11月17日，Rora（當時使用藝名U.Ha）作為兒童組合U.SSO Girl的成員出道，發行了數位單曲《Go Go Sing》。她於2018年離開該組合。
- 2023年：以BABYMONSTER成員身份出道 2022年12月30日，YG娛樂發布預告海報，宣布計劃推出一個新女子團體。2023年1月1日，透過YouTube視頻《YG NEXT MOVEMENT》，確認該團體名為BABYMONSTER。在同一視頻中，Rora的練習畫面被公開，確認她為團體成員。2023年1月30日，Rora以BABYMONSTER第五位成員身份亮相，並在11月27日發行數位單曲《Batter Up》正式出道。
BABYMONSTER官方頻道列表
Youtube:BABYMONSTER
Instagram:babymonster_ygofficial
Twitter:YGBABYMONSTER_
Facebook:BABYMONSTER.ygofficial
Tiktok:babymonster_yg_tiktok
Weibo:BABYMONSTER_YG
Bilibili:BABYMONSTER_YG
圖片來源：官方圖片