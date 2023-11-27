ruka 河井瑠花

Ruka河井瑠花｜BABYMONSTER成員：身高年齡IG資料一覽

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韓國YG娛樂旗下的女子音樂組合BABYMONSTER於2023年5月14日以單曲《DREAM》亮相。她們由七位成員組成，包括RukaPharitaAsa、Ahyeon、RamiRoraChiquita。2023年11月27日，BABYMONSTER正式以六人陣容出道，即睇其中一位成員Ruka（루카）河井瑠花介紹：

Ruka河井瑠花詳細介紹

ruka 河井瑠花
（圖片來源：官方圖片）
  • 藝名：Ruka（루카）
  • 本名：河井瑠花（Kawai Ruka）
  • 出生日期：2002年3月20日
  • 星座：雙魚座
  • 國籍：日本
  • 語言能力：日語、韓語、英語
  • 身高：164/165公分（5’5″）
  • 體重：未公開
  • 血型：未公開
  • MBTI：I–J
  • 可能位置：主舞者/主Rapper

Ruka河井瑠花的音樂之路

2017-2018年：Shibu3 project的起點

Ruka於2017年3月26日作為Shibu3 project的創始成員之一正式出道。這支日本偶像團體讓她首次嘗試了舞台上的風光。然而，Ruka的音樂夢想遠不止於此，她於2018年離開了Shibu3 project，尋求更大的舞台和挑戰。

2023年：加入BABYMONSTER，開啟新篇章

2022年12月30日，YG娛樂釋出新女團預告，宣布即將推出BABYMONSTER。2023年1月1日，團名正式確定，而Ruka在宣傳視頻中的出現，證實了她是團隊的一員。2月6日，Ruka作為BABYMONSTER的第七位且最後一位成員正式亮相，並在同年11月27日以數位單曲《Batter Up》正式出道。

Ruka的多元才能和魅力

Ruka不僅是一名優秀的饒舌歌手，她還精通嘻哈舞蹈，自6歲起便開始學習。她的舞蹈風格充滿活力和表現力，常常在舞台上呈現出令人驚艷的表現。此外，Ruka還擅長日語、韓語和英語，這使她在國際舞台上更具吸引力。

Ruka在YG娛樂的蛻變

加入YG娛樂後，Ruka的音樂和舞蹈技巧得到了顯著的提升。她以DJ Khaled的《Top Off》作為她的試鏡曲目，成功引起了公司高層的注意。此外，她還參與了Ueda Atsumi的《Happy Halloween!》音樂錄影帶的拍攝，展現了她多方面的才藝。

作為BABYMONSTER的一員，Ruka在團隊中扮演著重要角色。她不僅在RAP方面有出色的表現，還在舞蹈和視覺方面對團隊作出了重大貢獻。她的獨特魅力和才能使得BABYMONSTER在出道之初就獲得了廣泛的關注和喜愛。

BABYMONSTER官方頻道列表

Youtube:BABYMONSTER
Instagram:babymonster_ygofficial
Twitter:YGBABYMONSTER_
Facebook:BABYMONSTER.ygofficial
Tiktok:babymonster_yg_tiktok
Weibo:BABYMONSTER_YG
Bilibili:BABYMONSTER_YG

圖片來源：官方圖片

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