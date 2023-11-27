Ruka河井瑠花｜BABYMONSTER成員：身高年齡IG資料一覽
Ruka河井瑠花詳細介紹
- 藝名：Ruka（루카）
- 本名：河井瑠花（Kawai Ruka）
- 出生日期：2002年3月20日
- 星座：雙魚座
- 國籍：日本
- 語言能力：日語、韓語、英語
- 身高：164/165公分（5’5″）
- 體重：未公開
- 血型：未公開
- MBTI：I–J
- 可能位置：主舞者/主Rapper
Ruka河井瑠花的音樂之路
2017-2018年：Shibu3 project的起點
Ruka於2017年3月26日作為Shibu3 project的創始成員之一正式出道。這支日本偶像團體讓她首次嘗試了舞台上的風光。然而，Ruka的音樂夢想遠不止於此，她於2018年離開了Shibu3 project，尋求更大的舞台和挑戰。
2023年：加入BABYMONSTER，開啟新篇章
2022年12月30日，YG娛樂釋出新女團預告，宣布即將推出BABYMONSTER。2023年1月1日，團名正式確定，而Ruka在宣傳視頻中的出現，證實了她是團隊的一員。2月6日，Ruka作為BABYMONSTER的第七位且最後一位成員正式亮相，並在同年11月27日以數位單曲《Batter Up》正式出道。
Ruka的多元才能和魅力
Ruka不僅是一名優秀的饒舌歌手，她還精通嘻哈舞蹈，自6歲起便開始學習。她的舞蹈風格充滿活力和表現力，常常在舞台上呈現出令人驚艷的表現。此外，Ruka還擅長日語、韓語和英語，這使她在國際舞台上更具吸引力。
Ruka在YG娛樂的蛻變
加入YG娛樂後，Ruka的音樂和舞蹈技巧得到了顯著的提升。她以DJ Khaled的《Top Off》作為她的試鏡曲目，成功引起了公司高層的注意。此外，她還參與了Ueda Atsumi的《Happy Halloween!》音樂錄影帶的拍攝，展現了她多方面的才藝。
作為BABYMONSTER的一員，Ruka在團隊中扮演著重要角色。她不僅在RAP方面有出色的表現，還在舞蹈和視覺方面對團隊作出了重大貢獻。她的獨特魅力和才能使得BABYMONSTER在出道之初就獲得了廣泛的關注和喜愛。
BABYMONSTER官方頻道列表
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