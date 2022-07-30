肥仔及Gareth.T打造全港首隊偶像B團 招募團歌MV主角讓小朋友綻放光芒
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梁業（肥仔）@ERROR與湯令山（Gareth.T）與會合作打造全港首隊偶像B團，獲選寶寶的參賽片段將會在「A+B團」的團歌MV中亮相！
肥仔偕Gareth.T打造偶像B團
人氣組合Error的隊長肥仔將會擔任偶像B團的經理人，以其精湛舞技鼓勵小朋友參與活動。簡單易學的舞步就連小朋友都可以「1 Take過」，邊學邊玩，一起享受跳舞的樂趣。拍攝期間，肥仔與一眾小演員更實行寓工作於娛樂。隨肥仔參與是次拍攝的四位小演員亦各具特色，包括代表日日都精靈活潑的活力擔當、好學且內涵十足的智醒擔當！
Gareth.T負責團歌
製作人Gareth.T則親自主理「偶像B團」的團歌，其輕快的曲風可以讓小成員以舞姿盡展個人風格。小朋友跟隨肥仔的舞步一同演繹由Gareth.T親自製作的「A+B團」團歌，盡情發揮、表現自我。
活動詳情：
日期：即日起至2022年8月12日
濾鏡：bit.ly/mjnfatboy-filter
招募報名連結：bit.ly/mjnfatboy-apply
詳情： bit.ly/mjnfatboy-terms
費用：全免
參加資格：建議寶寶的年齡是介乎6個月至12歲或以下。