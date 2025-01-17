全聾不再是障礙！全球首創全聾者入耳式助聽器 重啟聆聽之旅
根據全球疾病負擔專家小組 (Global Burden of Disease Expert Group) 的定義，聽力受損程度超過95分貝以上屬於全聾[1]。無論輕度或重度聽力損失，聽障人士常會遇到的困境包括聽不清楚他人說話、無法有效參與社交活動、工作表現受限等挑戰。
聽力受損會導致大腦更快萎縮
這些障礙往往導致他們產生孤獨感、焦慮與自卑，嚴重影響心理健康，另外，聽力受損會導致聽障人士對環境的感知降低，影響平衡感及步態平穩，甚至跌倒發生意外。
根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和國家老齡化研究所的研究人員的一項研究[2]，與聽力正常的老年人相比，聽力損失的老年人的大腦萎縮速度加快。 研究發現，聽障人士每年會損失超過一立方厘米的腦組織。 此外，聽障人士大腦相關區域的萎縮程度明顯更大，包括顳上回、中回和下回 這些大腦結構負責處理聲音和語音的部分。
其中一種解釋是聽力損失會使大腦更加努力地工作，譬如傾聽並填補空白。 這種額外的努力則以犧牲其他思維和記憶系統為代價。
5大高危因素 影響聽力或造成聽障
- 年齡增長：隨著年齡增長，耳朵內的感音細胞逐漸退化，這是長者聽力損失的主要原因
- 噪音暴露：長時間暴露在高分貝噪音中會損害耳朵內的聽覺神經，導致永久性聽力損失
- 遺傳因素：部分聽力損失是由基因決定的，尤其是先天性聽障者
- 疾病與藥物：某些疾病（如中耳炎）和藥物（如耳毒性藥物）也會導致聽力受損
- 頭部或耳部外傷：意外或事故造成的頭部或耳部外傷，可能損傷耳朵結構或聽覺神經
對於聽障人士來說，助聽器成為了改善聽力、增強社交信心及生活質量的重要工具。助聽器會提供充足而不過量的聲音刺激耳蝸中的聽覺毛細胞，除了可讓聽障者重拾溝通樂趣，更可有效減緩衰退速度，從而減慢大腦萎縮；隨著科技進步，助聽器的種類和功能亦越來越多樣，能夠為不同需求的使用者提供定制化解決方案。
助聽器創新品牌 EasyHear 為全聾者重拾聲音的奇蹟
香港本地品牌「EasyHear」憑藉其創新技術和人性化設計，為聽障人士帶來了全新的聆聽體驗，憑藉其創新技術與卓越表現榮獲殊榮。這一獲獎項目不僅是香港本地研發的助聽器品牌，更是對聽障人士生活質量提升的一次重大突破。
EasyHear 擁有現時世上少有的微型耳道式(ITC)助聽器，體積細小但又能給各類不同程度之聽障人士配戴，包括深度聽障及全聾者。 為配合所有不同程度聽障之需要，EasyHear自家研發的軟件及硬件都可度身訂造；形狀就像一般藍牙耳機，全無助聽器樣子，使配戴者重拾自信及自尊。
EasyHear微型耳道式(ITC)助聽器 4大科研突破
- 136dB高清「語音提升」SpeechPlus 技術，保留原音豐富細節，聆聽更清晰
- 應用波束成型技術已進展至第四代，更能突顯人聲及降噪能力超過90%
- 人工智能人聲識別確保聲音真確度
- 自創回音全滅技術，去除雜訊
全球首創136dB高清「語音提升」SpeechPlus 技術
EasyHear入耳式降噪助聽器特別選用32kHz超闊音域頂尖高速晶片及創新FIR聲音過濾Filter，更能提升語音質量，保留原音內豐富的細節，令聆聽對話更清晰。首創仿似人腦的中央聲音處理器，配合2kHZ音域頂尖高速晶片，將立體語音實時中央分析處理及傳輸至雙耳，對聆聽重叠對話尤為關鍵。EasyHear 獨有136dB高效輸出，令聲音質量更有保證。
此外，自創的「回音全滅」技術利用 AI 演算法學習不同聲音特性，解決了傳統助聽器因音量放大而引發的震動及回授問題。
突破聽障的限制 李嘉耀先生的助聽器體驗
歷任聾人福利促進會副主席及執行委員會多年的李嘉耀先生，患有比深度聽障更加嚴重的全聾，自小已經開始用助聽器，至今超過五、六十年，親身分享使用體驗：「十年前我在報紙看到 EasyHear拿世界大獎的報導，於是找到 EasyHear，一直用到現在。」
李先生表示EasyHear 減噪音效果非常好，在街上和開車時也可以對答。而且它減回音或嘯叫的功能也相當完善，覺得它比較其他助聽產品，語音內容更清晰。在嘈雜街上相距兩米仍能清楚聽到對方說話，對他的生活和工作幫助相當大！
人工智能精準傳遞聲音 外觀時尚提升使用者自信
新一代的 EasyHear 設計有如藍牙耳機，外型美觀時尚，更有效幫助使用者克服心理障礙，減少被標籤和歧視的擔憂。過往的助聽設備因體積龐大常引發使用者的不適與尷尬，而 EasyHear 的設計則讓助聽器融入日常生活，增強使用者的自信心。
EasyHear 的 AI 系統能學習並適應不同環境的聲音特性，通過自動調整音量與頻率，確保聲音清晰舒適。同時，軟體還能將聲音信號轉換並傳遞至使用者的剩餘聽覺神經，為更多聽障人士帶來希望。
資料：
1.Stevens G, Flaxman S, Brunskill E, Mascarenhas M, Mathers CD, Finucane M; Global Burden of Disease Hearing Loss Expert Group. Global and regional hearing impairment prevalence: an analysis of 42 studies in 29 countries. Eur J Public Health. 2013. February;23(1):146–52. 10.1093/eurpub/ckr176[DOI] [PubMed] [Google Scholar]
2. Lin, F. R., Ferrucci, L., An, Y., Goh, J. O., Doshi, J., Metter, E. J., … & Resnick, S. M. (2014). Association of hearing impairment with brain volume changes in older adults. Neuroimage, 90, 84-92