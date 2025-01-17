全聾不再是障礙！全球首創全聾者入耳式助聽器 重啟聆聽之旅

聽障是指聽覺系統的部分或全部功能受損，導致對聲音的感知、辨識和理解能力下降。聽障人士需要使用助聽器輔助生活，而完全失聰人士仿佛只能進入無聲的世界，好在隨著技術發展，目前市面上已出現入耳式助聽器，可以協助完全失聰人士聽到聲音，為其帶來福音。

