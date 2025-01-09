唇瘡急救｜唇瘡反覆發作難斷尾 成因、治療、藥膏選擇及預防方法一覽
廣告
【唇瘡成因/唇瘡急救/唇瘡藥膏/唇瘡傳染/唇瘡斷尾】唇瘡，又稱唇疱疹，是一種常見的口腔疾病，發作時會引起嘴唇周圍的痕癢、紅腫及水泡，影響外觀之餘，亦會帶來疼痛不適，甚至傳染他人。唇瘡的發生與免疫力下降有關，而壓力過大、休息不足、熬夜等都可能誘發復發性唇瘡。究竟唇瘡的成因是什麼？有沒有藥膏能快速治療？如何急救並防止傳染？本篇將為你全面解析。
唇瘡急救目錄
唇瘡成因｜為何會反覆發作？
不少人以為嘴唇生瘡是「熱氣」，但事實上，大部分唇瘡是由單純皰疹病毒一型（HSV-1）感染所引致的，病毒會潛伏於體內，當免疫系統變弱時便會再次活躍，引發唇瘡。
常見誘因
- 精神壓力過大，導致免疫系統受影響
- 睡眠不足、經常熬夜，令身體難以修復
- 感冒或身體其他疾病，免疫力下降時更易發病
- 經期荷爾蒙變化，影響身體免疫反應
- 長時間曝曬或曬傷，紫外線刺激會令唇瘡復發
- 慢性疾病（如癌症、愛滋病、濕疹）患者較易感染
- 接受化療或服用高劑量類固醇藥物，免疫力降低
- 皮膚受損，例如嘴唇破損或乾裂，增加感染風險
唇瘡傳染途徑｜如何避免感染家人？
唇瘡具有高度傳染性，尤其是當水泡破裂、滲出黏液時，病毒更容易傳播。以下是主要的 傳染途徑：
- 接觸唇瘡分泌物：例如用手觸摸患處後再接觸身體其他部位或他人
- 共用物品：如毛巾、剃鬚刀、杯子、餐具、潤唇膏等
- 親密接觸：接吻、口交或接觸感染者口水
- 使用受污染的唇部產品，如共用唇膏、唇膜等
為防止唇瘡傳播，患者應避免與他人共用個人物品，並在接觸患處後立即洗手，減少病毒傳播風險。
唇瘡症狀｜發作3大階段
唇瘡發作一般歷時 7至10天，通常會經歷以下 3個階段：
1.痕癢、刺痛期（第1-2天）
- 唇部或鼻周感到痕癢、灼熱或刺痛
- 這是唇瘡爆發的前兆，適時使用藥膏可減輕病情
2.水泡期（第2-5天）
- 受影響部位開始紅腫，出現小水泡，數量會增加
- 水泡內含病毒，具有高傳染性
3.潰瘍與結痂期（第5-10天）
- 水泡破裂後滲出黏液，形成潰瘍，容易痕癢及疼痛
- 幾天後會開始結焦，乾痂最終脫落
初次感染 的唇瘡患者，可能會出現 發燒、喉嚨痛、牙肉腫痛、肌肉痠痛及淋巴結腫大 等症狀，而 復發性唇瘡 則通常較輕微，且多在同一位置發作。
回到目錄
唇瘡治療與急救方法
唇瘡雖可自行痊癒，但為了減輕症狀、縮短病程及防止傳播，可採取以下 急救及治療方法：
日常護理與舒緩方法
- 保持患處乾爽清潔，減少細菌滋生
- 避免用手觸摸水泡，防止病毒擴散
- 避免進食辛辣刺激或堅硬的食物，減低患處不適
- 避免曝曬，紫外線可能加重病情
唇瘡藥膏與口服藥物
- 抗病毒藥膏（如 阿昔洛韋Acyclovir）：
- 最好在 初期（痕癢、刺痛期） 便開始使用
- 建議每天使用5次，直至唇瘡痊癒
- 可縮短病程，減低不適
- 適用於嚴重或經常復發的唇瘡患者
- 由醫生處方，能有效減輕症狀
如唇瘡超過2星期未痊癒，或伴隨發燒、意識模糊等症狀，應立即求醫。
回到目錄
唇瘡預防方法｜如何降低復發機會？
目前沒有 根治唇瘡 的藥物，但透過以下方法可減少發作次數：
- 保持良好作息，避免熬夜及過度勞累
- 減壓，適當運動及放鬆，降低壓力對免疫系統的影響
- 均衡飲食，攝取足夠營養，有助維持免疫力
- 保持雙唇滋潤，避免因嘴唇乾裂而增加感染風險
- 避免直接曝曬紫外線，外出時可使用防曬護唇產品
- 注意個人衛生，避免與他人共用個人物品
唇瘡可以用維他命治療嗎？
部分研究顯示，維他命 C、維他命 E 及鋅有助於提升免疫力，或有助減少唇瘡復發機會，但維他命並不能直接治療唇瘡。
有沒有方法能快速治療唇瘡？
唇瘡的病程一般需時7至10天，但如在 初期症狀（痕癢、刺痛期） 便立即使用抗病毒藥膏，或可縮短病程。
唇瘡會自然痊癒嗎？
會，唇瘡可在2星期內 自行痊癒，但期間仍具有傳染性，應做好護理，避免傳播病毒。
圖片來源：設計圖片資料或影片來源：衞生署-復發性唇疱疹(唇瘡)、藥物教育資源中心、MAYO CLINIC