單邊鼻塞、流黃色鼻涕　醫生：或屬鼻腔腫瘤警號 注意3大症狀

【單邊鼻塞/流黃色鼻涕/鼻腔腫瘤/耳鼻喉科醫生】60歲張先生，發現右側鼻塞、黃鼻涕、鼻血、及嗅覺喪失，症狀持續7至8個月。起先於診所治療，以為是過敏性鼻炎。最近鼻塞症狀加劇，於是先去其他醫院就診，懷疑是鼻腔腫瘤，進而轉診至醫學中心檢查。門診當下立即安排鼻竇內視鏡檢視，發現右側鼻竇炎及鼻腔腫瘤增生。電腦斷層顯示右側鼻竇嚴重發炎外，腫瘤甚至局部侵犯眼眶附近及顱底情況，確認為鼻腔倒生性乳突瘤。