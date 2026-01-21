拆解長期口臭問題：扁桃腺結石

每當在學校、工作或朋友聚會，或是要面對面與人溝通的時候，如果發現自己有口臭問題，可能會感到非常尷尬。許多人都會嘗試用不同的方法來消除口臭，例如每天經常刷牙、漱口、用牙線清潔。若用盡方法處理口腔衛生，但口臭情況依舊存在，的確會讓人十分困擾，甚至會影響情緒以及工作。

