拆解長期口臭問題：扁桃腺結石
每當在學校、工作或朋友聚會，或是要面對面與人溝通的時候，如果發現自己有口臭問題，可能會感到非常尷尬。許多人都會嘗試用不同的方法來消除口臭，例如每天經常刷牙、漱口、用牙線清潔。若用盡方法處理口腔衛生，但口臭情況依舊存在，的確會讓人十分困擾，甚至會影響情緒以及工作。
解構扁桃腺結石
持續口臭的原因有很多，包括口腔疾病（例如蛀牙或牙周病）、鼻腔氣管疾病（例如鼻竇炎）、腎病和肝病等內科問題，以及最常見的原因之一——扁桃腺結石。病人會感到喉嚨有異物感，甚至會咳出一顆白色珍珠狀的物體，而且奇臭無比，這些就是扁桃腺結石。
扁桃腺結石包含了食物殘渣、細菌菌膜及腺體的分泌物，結集和沉積而形成結石後，躲藏在扁桃腺的坑洞內。如果結石的體積較小，通常沒有病徵，因此很難發現。結石經過長期囤積和細菌滋生後會慢慢變大，便會出現口臭、喉嚨有異物感、慢性喉嚨痛、耳痛、味覺異常等問題。
要分辨自己是否有扁桃腺結石，可從以下四點觀察：
1）經常刷牙漱口後，仍然會有口臭問題出現
2）不時會聞到有異味從口腔後面湧上鼻腔
3）在鏡前張開嘴巴時，發現喉嚨後方兩側有白色點狀物
4）不時會吐出一顆白色結石，並且會有非常難聞的異味
怎樣處理扁桃腺結石？
如果發現有扁桃腺結石的問題，可勤用漱口水或鹽水漱口，以縮小扁桃腺表面的坑洞，從而協助結石脫落。但需留意，病人應盡量避免自行用棉花棒或者其他尖銳的工具，把結石移除，因處理不當時，會有導致流血和發炎的風險。
對於體積較大的扁桃腺結石，通常無法自行脫落，此時建議先行諮詢耳鼻喉科醫生的意見，尋求最合適的治療方案。
預防口臭和扁桃腺結石的小貼士：
1）注意口腔清潔
2）飲食清淡，避免進食味道濃烈和刺激性的食物
3）避免吸煙、喝酒
4）多做運動，保持身體健康，減少上呼吸道感染
5）當有喉嚨痛或慢性喉嚨發炎或有異物感的情況，盡早求醫
倘若口臭問題持續而且越來越嚴重，應諮詢耳鼻喉科醫生並進行口腔檢查，找出口臭問題的原因。如有任何疑問，亦應盡早諮詢耳鼻喉專科醫生的意見。
專欄：浸醫與您
撰文：梁國雄醫生 耳鼻喉科專科醫生
圖片來源：香港浸信會醫院