吞嚥是一項涉及約 50 對肌肉與多條神經高度協調的複雜動作，確保食物安全運送。而吞嚥功能障礙（又稱吞嚥障礙）是指肌肉或神經受損，導致食物、液體或藥物從口腔運送到胃部的過程中出現困難。根據受損的部位，吞嚥障礙一般可分為口咽性與食道性兩大類：

