認識吞嚥功能障礙

吞嚥是一項涉及約 50 對肌肉與多條神經高度協調的複雜動作，確保食物安全運送。而吞嚥功能障礙（又稱吞嚥障礙）是指肌肉或神經受損，導致食物、液體或藥物從口腔運送到胃部的過程中出現困難。根據受損的部位，吞嚥障礙一般可分為口咽性與食道性兩大類：

1. 口咽性吞嚥障礙

  • 神經系統損傷：
    • 中風：約 30% 至 70% 的中風患者會出現吞嚥困難，主因是控制肌肉的神經受損或大腦協調功能喪失
    • 退化性疾病：如帕金森氏症、阿茲海默症／失智症
  • 肌肉疾病：如重症肌無力、多發性肌炎或肌肉萎縮症，導致喉嚨肌肉無力
  • 結構性異常：如頭頸部癌症的腫瘤壓迫或因放射線治療導致的組織纖維硬化深入的評估，減低惡化風險

    • 2. 食道性吞嚥障礙

    這類情況發生在食物進入食道後，患者常感到食物卡在胸骨後方。如出現阻塞情況，多數是由於惡性或良性腫瘤導致食道逐漸變窄

    如何判斷吞嚥功能是否出現障礙？

    若進食過程中出現以下情況，應及早求醫：

    • 開始減少或拒絕進食肉類、乾飯或水，只願意吃軟爛食物
    • 吞一口食物需要用兩、三次吞嚥動作才能進食完畢，原本 20 分鐘能吃完的飯，現在需要 1 小時以上
    • 進食時不斷發出「咳咳」聲，試圖清除氣管上方的殘餘物
    • 吞嚥時面部表情猙獰、頸部肌肉繃緊，或出現憋氣現象；吞嚥後說話帶有水聲或痰音，這暗示液體正停留在聲帶上方，有吸入氣管的風險
    • 飯後發現食物遺留在臉頰一側或舌下，患者卻不自覺

    另外，反覆發燒或肺炎也是容易被忽略的病徵，若頻繁出現不明原因的發燒、黃痰，可能是隱性吸入所引致的吸入性肺炎。

    若吞嚥問題未獲得及時診斷與處理，會引發以下連鎖性的健康危害：

    • 吸入性肺炎：這是最嚴重的併發症。當食物或液體誤入氣管而非食道時，細菌會進入肺部引發感染
    • 窒息風險：若食物碎片完全阻塞氣管，可能會引致窒息，甚至危及生命
    • 營養不良與脫水：由於進食變得困難或令人恐懼，患者往往會減少攝取食物，導致體重迅速下降、肌肉萎縮及免疫力下降
    • 生活質素下降：患者可能因為擔心嗆咳或尷尬而避免社交聚餐，進而引發焦慮或抑鬱
    哪類人士屬吞嚥功能障礙高風險族群？

    • 高齡者：隨著年齡增長，感官及口腔功能可能會逐年遞減，吞嚥肌肉力量減弱（肌少症）、唾液分泌減少（乾口症），以及牙齒缺失等都會導致患病風險會顯著增加
    • 神經系統疾病患者：如中風帕金森氏症或失智症患者
    • 癌症康復者：曾接受頭頸部放射線治療或手術的患者
    • 食道結構出現問題者
    • 服用某些抗精神病藥、抗憂鬱藥或利尿劑的人士，亦可能會導致口乾或干擾神經肌肉的協調，導致吞嚥困難

    針對口咽性吞嚥障礙，跨專業團隊（通常由耳鼻喉科醫生與語言治療師組成）會進行一系列精密評估，以確認食物進入食道前的安全性和效率。檢查一般包括：

    • 臨床評估：詢問病徵持續時間、有否體重下降、肺炎病史等
    • 口腔功能檢查以及吞嚥測試：讓患者嘗試不同質地的食物（如：液體、糊狀、固體），並透過檢查來判斷風險
    • 纖維內視鏡吞嚥檢查：由耳鼻喉科醫生將將細微的內視鏡經鼻腔進入喉嚨上方，俯瞰患者吞嚥不同質地食物的過程。醫生及治療師能直接觀察喉部組織顏色、殘餘物多寡以及聲帶閉合情況
    評估完成後，專業團隊會根據結果制定個人化治療計劃，教導患者吞嚥代償技巧，如「低頭吞嚥」或「轉頭吞嚥」以保護氣管；亦會教授吞嚥功能復健運動，強化患者喉部肌肉。

    總括而言，如發現身邊人士出現吞嚥困難的情況，應及早諮詢耳鼻喉科醫生並進行深入的評估，減低惡化風險。

