鼻敏感似「水龍頭」長開？適當處理可「閂掣」！

每當轉季或踏入潮濕季節，身邊總有不少朋友鼻敏感發作，開始「包雲吞」、噴嚏打不停。鼻敏感醫學上稱為過敏性鼻炎，是香港非常普遍的都市病。很多人誤以為鼻敏感無法「斷尾」因而放棄治療，但其實只要用對方法，絕對可以有效控制病情，大大提升生活質素。

