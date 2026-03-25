鼻敏感似「水龍頭」長開？適當處理可「閂掣」！
每當轉季或踏入潮濕季節，身邊總有不少朋友鼻敏感發作，開始「包雲吞」、噴嚏打不停。鼻敏感醫學上稱為過敏性鼻炎，是香港非常普遍的都市病。很多人誤以為鼻敏感無法「斷尾」因而放棄治療，但其實只要用對方法，絕對可以有效控制病情，大大提升生活質素。
甚麼是鼻敏感？如何界定嚴重程度？
鼻敏感是指鼻黏膜接觸致敏原後產生的過敏反應，常見症狀包括鼻塞、流鼻水、鼻癢、打噴嚏，不少患者更伴有眼癢及流眼水、耳窒、 咽喉等不適。根據國際指引，鼻敏感症狀可分為「間歇性」（少於四天／星期或持續少於四星期）及「持續性」（多於四天／星期且超過四星期）。
至於嚴重程度的界定，主要視乎症狀對生活的影響：若睡眠、日常工作、學習或運動不受影響，屬「輕度」；一旦影響睡眠質素、妨礙日常活動或令人感到困擾，則屬於「中重度」，需要積極治療。
致敏原無處不在 引發連鎖反應
致敏原無處不在，最常見的是家中的塵蟎、蟑螂、霉菌；亦可能是戶外的花粉，寵物的皮屑；有些甚至與職業有關，例如經常接觸到的麵粉、乳膠手套，或化學試劑等。若不加以理會，不但影響睡眠質素，亦可以影響日常工作與學習表現，絕對不容忽視。
七大治療方案 由淺入深控制病情
治療鼻敏感並非只有「食藥」一途。可按照患者的症狀頻率和嚴重程度，制定個人化的階梯式治療方案，由最基本的環境控制，到藥物治療，為患者舒緩不適。
- 避免接觸致敏原
這是最基本，也是最重要的一步。患者應盡量減少與致敏原接觸，例如在花粉季節外出時佩戴口罩；選用防蟎寢具、定期以熱水清洗床鋪；保持家居清潔，減少灰塵堆積；清潔時戴上防塵口罩和手套，都能有效降低發病機會。
- 鹽水洗鼻
這是一種安全、無藥性的輔助療法。用鹽水沖洗鼻腔，可以清除鼻腔內過多的分泌物、塵埃及污垢，直接緩解不適。坊間的洗鼻產品大多效果相若，可按個人舒適度選擇。
- 避免接觸致敏原
這是最基本，也是最重要的一步。患者應盡量減少與致敏原接觸，例如在花粉季節外出時佩戴口罩；選用防蟎寢具、定期以熱水清洗床鋪；保持家居清潔，減少灰塵堆積；清潔時戴上防塵口罩和手套，都能有效降低發病機會。
- 口服抗組織胺藥
為主要用於治療輕度至中度過敏性鼻炎的藥物。現時醫生多會處方「第二代抗組織胺藥」，相比第一代，它的優點是鎮靜作用較輕，能大大減少嗜睡和影響專注力的副作用，對需要上學或專注工作的兒童及成人尤其重要。
- 類固醇噴鼻劑
這是目前控制中重度過敏性鼻炎一線治療方案。它能直接作用於鼻腔黏膜，從源頭抑制炎症反應。現時的第二代類固醇鼻噴劑在療效和安全性上更佳，對身體其他部位的影響極微，亦不會妨礙兒童發育。使用時將噴嘴微微朝向鼻腔外側，避開較脆弱的鼻中隔，可減少流鼻血的風險。
- 複方噴鼻劑
這類噴劑結合了類固醇及抗組織胺兩種成分，能更快速、更有效地緩解鼻敏感症狀。如果症狀嚴重，藥物又控制不理想，可以考慮免疫療法（又稱脫敏治療）。醫生會先透過皮膚點刺測試或血清特異性IgE測試，找出致敏原。然後透過長期、規律地讓患者接觸微量的標準化致敏原提取物（如針劑或舌下滴劑），令免疫系統逐漸適應，產生耐受性，從而減輕甚至消除過敏反應。療程一般需持續3至5年，以達致長期穩定的療效。
- 免疫療法（脫敏治療）
如果症狀嚴重，藥物又控制不理想，可以考慮免疫療法（又稱脫敏治療）。醫生會先透過皮膚點刺測試或血清特異性IgE測試，找出致敏原。然後透過長期、規律地讓患者接觸微量的標準化致敏原提取物（如針劑或舌下滴劑），令免疫系統逐漸適應，產生耐受性，從而減輕甚至消除過敏反應。療程一般需持續3至5年，以達致長期穩定的療效。
- 後鼻神經冷凍消融術
對於部分藥物治療效果不佳，或不想長期依賴藥物的患者，這是一種創新的微創介入方案。原理是利用零下60至80度的低溫探頭，選擇性地凍融位於鼻腔後方的「後鼻神經」，這組神經負責控制鼻水分泌和血管擴張。透過這項技術，可以有效、長效地減少鼻水和鼻塞等症狀，適用於過敏性及非過敏性鼻炎。
有懷疑及早求醫
需特別留意，一些鼻腔結構性問題，如鼻中隔彎曲、嚴重炎症如鼻竇炎／鼻息，甚至腫瘤如鼻咽癌等，症狀與鼻敏感相似，容易被混淆。然而，鼻敏感通常不會伴隨反覆鼻出血或單側鼻部不適等症狀。因此如有懷疑，應及早就醫，需要時進行進一步檢查（如鼻內窺鏡檢查），以確定病因，從而對症下藥，避免延誤病情。
總括而言，鼻敏感雖然未必能「斷尾」，但並非無法改善。如發現鼻敏感影響日常生活，應及早諮詢耳鼻喉科醫生的專業意見並進行深入評估，配合適當的防治方案，便可以將病情控制得宜，重拾生活質素。
專欄：浸醫與您
撰文：鄧宇浩醫生 耳鼻喉科顧問醫生
圖片來源：香港浸信會醫院提供