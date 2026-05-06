急性內耳迷路炎｜突然天旋地轉未必只是低血糖、唔夠瞓　內耳發炎症狀治療拆解 注意黃金72小時

【急性內耳迷路炎/耳水不平衡/暈眩/耳鳴】歌手張敬軒曾在演唱會後突然因患上「急性內耳迷路炎」而缺席演出，引起不少人對此病症關注。很多人以為突然頭暈只是「低血糖」、「唔夠瞓」或「耳水不平衡」，但原來背後有機會涉及內耳發炎問題。耳鼻喉科醫生梁藹心接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，急性內耳迷路炎會令患者出現嚴重天旋地轉、嘔吐、失平衡，甚至連站立都有困難。若同時出現聽力下降或耳鳴，更可能代表炎症已波及耳蝸神經，必須把握黃金治療時間。

