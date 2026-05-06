急性內耳迷路炎｜突然天旋地轉未必只是低血糖、唔夠瞓　內耳發炎症狀治療拆解 注意黃金72小時

急性內耳迷路炎｜突然天旋地轉未必只是低血糖、唔夠瞓　內耳發炎症狀治療拆解 注意黃金72小時

耳鼻喉專區
梁藹心醫生
【急性內耳迷路炎/耳水不平衡/暈眩/耳鳴】歌手張敬軒曾在演唱會後突然因患上「急性內耳迷路炎」而缺席演出，引起不少人對此病症關注。很多人以為突然頭暈只是「低血糖」、「唔夠瞓」或「耳水不平衡」，但原來背後有機會涉及內耳發炎問題。耳鼻喉科醫生梁藹心接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，急性內耳迷路炎會令患者出現嚴重天旋地轉、嘔吐、失平衡，甚至連站立都有困難。若同時出現聽力下降或耳鳴，更可能代表炎症已波及耳蝸神經，必須把握黃金治療時間。

1. 什麼是「急性內耳迷路炎」？為什麼會令人暈到像坐過山車？

梁醫生解釋，內耳有一個構造叫「迷路」（Labyrinth），當中包括負責聽覺的耳蝸，以及負責平衡的前庭與半規管。當這部分出現急性發炎時，左右耳的平衡訊號會變得不對稱，大腦接收到混亂訊息後，視覺與平衡感便會失去協調，從而產生嚴重眩暈。

患者常見症狀包括：

  • 天旋地轉（Vertigo）
  • 嚴重嘔吐
  • 平衡力喪失
  • 連站立及走路都有困難等

梁醫生形容，情況就像「兩部引擎轉速不一致」，大腦無法正確判斷身體位置，因此患者會感到世界不停旋轉。

2. 急性內耳迷路炎通常發生在內耳什麼位置？

急性內耳迷路炎主要發生於內耳深處的骨迷路或膜迷路，當中包括：

  • 半規管（Semicircular Canals）：負責感應旋轉和平衡
  • 耳蝸（Cochlea）：負責感應聲音

由於兩者共用同一液體系統，所以一旦發炎，患者往往同時出現平衡問題及聽力受影響。

3. 感冒後為何會引發迷路炎？會否與中風混淆？

梁醫生指出，大部分個案都與病毒感染後反應有關：

  • 病毒入侵：感冒或流感病毒有機會經血液或微小通道進入內耳
  • 免疫反應：感冒後免疫系統進入高亢狀態，炎症反應可能波及內耳敏感組織

她表示，急性內耳迷路炎與小腦或腦幹中風的症狀十分相似，但仍有幾個重要分別。

腦中風常見徵狀：

  • 說話含糊不清
  • 複視（看到雙影）
  • 面部或手腳麻痺
  • 吞嚥困難

內耳迷路炎常見徵狀：

  • 單耳聽力下降
  • 耳鳴
  • 嚴重眩暈

醫生亦會透過 HINTS 檢查（一組眼球運動測試），分辨屬於耳朵問題還是腦部問題；若懷疑中風，必須立即安排 MRI。

4. 急性內耳迷路炎有什麼治療方法？

梁醫生表示，急性內耳迷路炎主要透過藥物及復康訓練治療。

藥物治療：

  • 高劑量類固醇：減輕神經發炎
  • 止暈藥及止嘔藥：舒緩急性期症狀
  • 抗生素：懷疑細菌感染時使用

前庭復康運動：

急性期約3至5天後，醫生會建議病人進行前庭復康運動（Vestibular Rehabilitation Training），透過轉頭、定視及平衡訓練，讓大腦重新適應受損的平衡訊號。

5. 為何不能長期依賴止暈藥？

梁醫生指出，很多病人誤以為止暈藥食得愈多愈快好，但事實剛好相反。

她解釋，大腦本身具有「補償機制」，需要透過接收不完美訊號，重新學習平衡。如果長期用藥抑制前庭系統，大腦便無法重新適應，反而令眩暈持續數月甚至半年。因此，止暈藥在發病頭2至3天有效，但之後應按醫生指示逐步減少使用。

6. 康復後會否有後遺症？

大部分患者可以完全康復，但仍有少數人會出現後遺症，包括：

  • 單耳聽力受損
  • 輕微平衡不穩
  • 容易再次出現暈眩感

至於機動遊戲，梁醫生建議待完全康復後（通常約3至6個月），再由較輕量級遊戲開始嘗試。

飲食方面，雖然迷路炎不像美尼爾氏症般對鹽分特別敏感，但減少：

  • 高鹽食物
  • 酒精
  • 過量咖啡因

都有助穩定內耳液體壓力及加快復原。

7. 聽力下降及耳鳴是否代表神經受損？黃金治療期有多長？

梁醫生指出，若患者同時出現聽力下降及耳鳴，代表炎症已波及耳蝸神經。

  • 及早治療：聽力有機會完全恢復
  • 延誤治療：毛細胞壞死後可變成永久性失聰

她強調，發病後72小時內是黃金治療期，最遲不應超過兩星期。一旦突然「聽唔到嘢」，應視為急症處理。

8. 耳垢、游水入水或耳燭會引發迷路炎？

梁醫生表示，這些大多屬於誤解。

  • 耳垢及游水入水：通常只會引起外耳炎或中耳炎
  • 內耳位置極深：有厚實骨頭保護，一般外來物無法進入

至於近年流行的耳燭，她直言十分危險，不但無法治療內耳疾病，更可能燙傷耳膜，引致細菌感染。

真正增加患病風險的因素包括：

  • 長期熬夜
  • 壓力過大
  • 感冒後沒有充分休息

9. 情緒壓力及熬夜真的會增加患病風險？

梁醫生指出，在香港這種高壓環境下，長期睡眠不足及壓力爆煲，對內耳健康影響非常大。

原因包括：

  • 壓力荷爾蒙上升，抑制免疫系統
  • 內耳微血管收縮，影響血流供應
  • 增加病毒入侵內耳機會

她亦提到，臨床上不少專業人士或 DSE 學生，在極度疲勞或壓力最大的時候，會再次出現「以前嗰種暈法返咗嚟」。這未必是真正復發，而是「假性復發」，即大腦在超負荷狀態下，無法再有效補償受損的平衡訊號。梁醫生提醒，若生活習慣不改變，單靠藥物難以徹底改善問題。

10. 突然病發時，患者及身邊人可以怎樣做？

患者自救：

  • 立即坐低或躺下，避免跌倒
  • 固定視線望著一個點，減少眩暈
  • 若張開眼太辛苦，可閉目休息
  • 到安靜及昏暗環境減少刺激

身邊人協助：

  • 扶穩患者，避免跌傷
  • 準備膠袋或桶處理嘔吐
  • 讓患者側臥，避免嘔吐物阻塞氣管
  • 保持冷靜，穩定患者情緒

若出現以下「紅旗徵狀」，必須立即送院：

  • 說話含糊不清
  • 單側手腳無力
  • 複視
  • 劇烈頭痛
  • 頸部僵硬
急性內耳迷路炎 耳鼻喉專科梁藹心醫生（圖片來源：受訪者提供）
耳鼻喉專科梁藹心醫生（圖片來源：受訪者提供）

急性內耳迷路炎｜張敬軒確診急性內耳迷路炎 急性迷路炎可致失聰 多由病毒引致壓力大增發病風險

圖片來源：受訪者提供

熱門文章

 