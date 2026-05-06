急性內耳迷路炎｜突然天旋地轉未必只是低血糖、唔夠瞓 內耳發炎症狀治療拆解 注意黃金72小時
1. 什麼是「急性內耳迷路炎」？為什麼會令人暈到像坐過山車？
梁醫生解釋，內耳有一個構造叫「迷路」（Labyrinth），當中包括負責聽覺的耳蝸，以及負責平衡的前庭與半規管。當這部分出現急性發炎時，左右耳的平衡訊號會變得不對稱，大腦接收到混亂訊息後，視覺與平衡感便會失去協調，從而產生嚴重眩暈。
患者常見症狀包括：
- 天旋地轉（Vertigo）
- 嚴重嘔吐
- 平衡力喪失
- 連站立及走路都有困難等
梁醫生形容，情況就像「兩部引擎轉速不一致」，大腦無法正確判斷身體位置，因此患者會感到世界不停旋轉。
2. 急性內耳迷路炎通常發生在內耳什麼位置？
急性內耳迷路炎主要發生於內耳深處的骨迷路或膜迷路，當中包括：
- 半規管（Semicircular Canals）：負責感應旋轉和平衡
- 耳蝸（Cochlea）：負責感應聲音
由於兩者共用同一液體系統，所以一旦發炎，患者往往同時出現平衡問題及聽力受影響。
3. 感冒後為何會引發迷路炎？會否與中風混淆？
梁醫生指出，大部分個案都與病毒感染後反應有關：
- 病毒入侵：感冒或流感病毒有機會經血液或微小通道進入內耳
- 免疫反應：感冒後免疫系統進入高亢狀態，炎症反應可能波及內耳敏感組織
她表示，急性內耳迷路炎與小腦或腦幹中風的症狀十分相似，但仍有幾個重要分別。
腦中風常見徵狀：
- 說話含糊不清
- 複視（看到雙影）
- 面部或手腳麻痺
- 吞嚥困難
內耳迷路炎常見徵狀：
- 單耳聽力下降
- 耳鳴
- 嚴重眩暈
醫生亦會透過 HINTS 檢查（一組眼球運動測試），分辨屬於耳朵問題還是腦部問題；若懷疑中風，必須立即安排 MRI。
4. 急性內耳迷路炎有什麼治療方法？
梁醫生表示，急性內耳迷路炎主要透過藥物及復康訓練治療。
藥物治療：
- 高劑量類固醇：減輕神經發炎
- 止暈藥及止嘔藥：舒緩急性期症狀
- 抗生素：懷疑細菌感染時使用
前庭復康運動：
急性期約3至5天後，醫生會建議病人進行前庭復康運動（Vestibular Rehabilitation Training），透過轉頭、定視及平衡訓練，讓大腦重新適應受損的平衡訊號。
5. 為何不能長期依賴止暈藥？
梁醫生指出，很多病人誤以為止暈藥食得愈多愈快好，但事實剛好相反。
她解釋，大腦本身具有「補償機制」，需要透過接收不完美訊號，重新學習平衡。如果長期用藥抑制前庭系統，大腦便無法重新適應，反而令眩暈持續數月甚至半年。因此，止暈藥在發病頭2至3天有效，但之後應按醫生指示逐步減少使用。
6. 康復後會否有後遺症？
大部分患者可以完全康復，但仍有少數人會出現後遺症，包括：
- 單耳聽力受損
- 輕微平衡不穩
- 容易再次出現暈眩感
至於機動遊戲，梁醫生建議待完全康復後（通常約3至6個月），再由較輕量級遊戲開始嘗試。
飲食方面，雖然迷路炎不像美尼爾氏症般對鹽分特別敏感，但減少：
- 高鹽食物
- 酒精
- 過量咖啡因
都有助穩定內耳液體壓力及加快復原。
7. 聽力下降及耳鳴是否代表神經受損？黃金治療期有多長？
梁醫生指出，若患者同時出現聽力下降及耳鳴，代表炎症已波及耳蝸神經。
- 及早治療：聽力有機會完全恢復
- 延誤治療：毛細胞壞死後可變成永久性失聰
她強調，發病後72小時內是黃金治療期，最遲不應超過兩星期。一旦突然「聽唔到嘢」，應視為急症處理。
8. 耳垢、游水入水或耳燭會引發迷路炎？
梁醫生表示，這些大多屬於誤解。
- 耳垢及游水入水：通常只會引起外耳炎或中耳炎
- 內耳位置極深：有厚實骨頭保護，一般外來物無法進入
至於近年流行的耳燭，她直言十分危險，不但無法治療內耳疾病，更可能燙傷耳膜，引致細菌感染。
真正增加患病風險的因素包括：
- 長期熬夜
- 壓力過大
- 感冒後沒有充分休息
9. 情緒壓力及熬夜真的會增加患病風險？
梁醫生指出，在香港這種高壓環境下，長期睡眠不足及壓力爆煲，對內耳健康影響非常大。
原因包括：
- 壓力荷爾蒙上升，抑制免疫系統
- 內耳微血管收縮，影響血流供應
- 增加病毒入侵內耳機會
她亦提到，臨床上不少專業人士或 DSE 學生，在極度疲勞或壓力最大的時候，會再次出現「以前嗰種暈法返咗嚟」。這未必是真正復發，而是「假性復發」，即大腦在超負荷狀態下，無法再有效補償受損的平衡訊號。梁醫生提醒，若生活習慣不改變，單靠藥物難以徹底改善問題。
10. 突然病發時，患者及身邊人可以怎樣做？
患者自救：
- 立即坐低或躺下，避免跌倒
- 固定視線望著一個點，減少眩暈
- 若張開眼太辛苦，可閉目休息
- 到安靜及昏暗環境減少刺激
身邊人協助：
- 扶穩患者，避免跌傷
- 準備膠袋或桶處理嘔吐
- 讓患者側臥，避免嘔吐物阻塞氣管
- 保持冷靜，穩定患者情緒
若出現以下「紅旗徵狀」，必須立即送院：
- 說話含糊不清
- 單側手腳無力
- 複視
- 劇烈頭痛
- 頸部僵硬