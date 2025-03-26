夜半鼻鼾聲如雷？可能是健康警號

「晚晚瞓覺扯晒鼻鼾，仲成日畀人踢醒話『窒息』？」是不少夫妻間的玩笑。都市人睡眠有鼻鼾十分普遍，成為不少人的迷思，原來背後可能隱藏嚴重的健康危機—睡眠窒息症。睡眠窒息症是一種常見但容易被忽略的睡眠障礙，特徵是睡眠期間反覆出現呼吸暫停，導致血氧水平下降和睡眠片段化。根據大型流行病學研究，約2至4%的人口受此困擾，其中男性患者的比例較女性高出近一倍。

