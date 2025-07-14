玉屏風散加味 鼻敏感治療｜中大改良中醫藥方 4成鼻敏感患者明顯改善 服藥4周即見效

鼻敏感治療｜中大改良中醫藥方 4成鼻敏感患者明顯好轉 服藥4周即見效

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中大學醫學院中醫學院近日公布，研究團隊在傳統中藥方劑「玉屏風散」基礎上，調配出新方劑「玉屏風散加味」，透過隨機、雙盲、安慰劑對照臨床研究，驗證新方劑對治療過敏性鼻炎的有效性及安全性。研究結果顯示，近四成研究參加者在接受八星期的治療後，整體鼻過敏症狀得到顯著改善，生活質素亦得以提升。

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25%港人患過敏性鼻炎　學童患病率近半

過敏性鼻炎是由免疫系統對致敏原過度反應所致，主要症狀包括打噴嚏、鼻塞、鼻癢、流鼻水及眼部痕癢，由於病情反覆發作，對患者日常生活、睡眠及工作表現構成困擾。有研究指出，香港約有25%人口患有過敏性鼻炎，學童的患病率更高達50%。

中大醫學院中醫學院院長林志秀教授指出，從中醫角度來看，過敏性鼻炎與肺脾腎功能失調有密切關係。若屬肺脾氣虛弱，症狀包括：疲倦、氣短、納差及大便溏爛等，醫師多處方玉屏風散方劑，有助患者益氣固表，增強免疫力。

玉屏風散加味 中大醫學院中醫學院調配出新中藥方劑「玉屏風散加味」，研究證實有效治療過敏性鼻炎，近四成研究參加者在接受八星期的治療後，整體鼻過敏症狀得到顯著改善，生活質素亦得以提升。圖為中大醫學院中醫學院院長及香港中西醫結合醫學研究所所長林志秀教授（右）及講師陳錦良博士。（圖片來源：中大圖片）
中大醫學院中醫學院調配出新中藥方劑「玉屏風散加味」，研究證實有效治療過敏性鼻炎，近四成研究參加者在接受八星期的治療後，整體鼻過敏症狀得到顯著改善，生活質素亦得以提升。圖為中大醫學院中醫學院院長及香港中西醫結合醫學研究所所長林志秀教授（右）及講師陳錦良博士。（圖片來源：中大圖片）

「玉屏風散加味」方劑成分一覽

中大醫學院中醫學院講師陳錦良博士指出，新方劑「玉屏風散加味」由黃芪、防風、白朮、辛夷花、炒蒼耳子、赤靈芝、桔梗、白鮮皮及蟲草菌絲粉等中藥材組成，更適合一般過敏性鼻炎患者。研究團隊於2022年4月至2023年6月招募58名過敏性鼻炎患者，採用隨機、雙盲、安慰劑對照方式進行試驗。

玉屏風散加味 中大調配的「玉屏風散加味」新中藥方劑由黃芪、防風、白朮、辛夷花、炒蒼耳子、赤靈芝、桔梗、白鮮皮和蟲草菌絲粉等組成。（圖片來源：中大圖片）
中大調配的「玉屏風散加味」新中藥方劑由黃芪、防風、白朮、辛夷花、炒蒼耳子、赤靈芝、桔梗、白鮮皮和蟲草菌絲粉等組成。（圖片來源：中大圖片）

參加者每日服藥兩次，持續八星期，並於第4、8、12及16周進行臨床評估。研究以總鼻症狀評分（TNSS）及鼻結膜炎生活質量問卷（RQLQ）評估療效，兩組患者的服藥依從性平均接近八成。

患者第4周已見效 無明顯副作用

研究顯示，「玉屏風散加味」組在TNSS總分的改善幅度較安慰劑組高出42%，在噴嚏、鼻塞、鼻癢及流鼻水等症狀方面均見進步。至於生活質素方面，近四成受試者在第四周起已感顯著提升，療效可維持至第16周。

研究亦針對中藥的安全性進行評估，為參加者檢查肝腎功能及記錄不良事件。結果顯示，接受「玉屏風散加味」治療的參加者未出現肝腎功能損害，亦無明顯不良反應。

20年患者見證療效

年約六旬的唐小姐分享其經歷，指自2003年起突然患上鼻敏感，至今已逾二十年，形容嚴重影響日常生活，「不停打乞嗤、流鼻水，流鼻水可以快到拎唔切紙巾！」部分日子更會出現嗅覺喪失及聲音沙啞的情況。

多年來，她曾嘗試不同療法，包括服用蟲草、針灸及西藥，但成效不明顯。直至參與中大中醫學院的臨床研究，接受「玉屏風散加味」治療後，鼻敏感情況明顯改善，「少咗乞嗤，同埋冇咩副作用。」即使在實驗期完結後停藥，藥效仍維持約兩至三個月。

林志秀教授稱，「玉屏風散加味」作為過敏性鼻炎治療方案，具良好療效及安全性。患者在八星期治療後，鼻敏症狀及生活質素均有明顯改善，而且透過中藥調理體質，有助減少停藥後的復發情況，為過敏性鼻炎患者提供創新性的治療方法。此項研究成果已於國際學術期刊《Chinese Medicine》發表，為過敏性鼻炎治療提供新選擇。

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圖片來源：中大圖片

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