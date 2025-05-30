醫療事故｜病人鼻胃喉移位 餵食後現氣胸、胸腔積液 聯合醫院致歉成立委員會調查成因
聯合醫院今日（30日）公布一宗病人鼻胃喉移位，導致肺部出現少量氣胸及胸腔積液事件，院方已家屬解釋及致歉，並成立根源分析委員會了解事件成因，8星期內向醫管局提交報告。
聯合醫院發言人表示，該院一名耳鼻喉科病人，在5月26日接受手術期間置入鼻胃喉，供手術後輸注藥物及營養奶。手術完成後，病人因應臨床需要入住深切治療科病房接受緊密監察。
醫護人員其後為病人安排X光檢查，以核實鼻胃喉位置。一般而言，有關X光影像會上載至臨床醫療系統，由當值醫生檢視。直至翌日（27日）早上約10時，另一名醫生在評估病人情況後，指示護士可以用鼻胃喉餵食。護士其後為病人抽取胃液樣本進行酸鹼值測試，得出讀數與胃液吻合後，遂按照既定準則於早上約11時半開始為病人輸注藥物及營養奶，期間病人沒有異常情況。
目前意識清醒 能自主呼吸
醫護人員其後於下午約5時為病人檢查時，懷疑鼻胃喉位置偏離，隨即停止輸注並移除鼻胃喉。醫療團隊於當晚及28日早上分別為病人進行支氣管鏡、X光、電腦掃描及超聲波掃描檢查，結果發現病人肺部出現少量氣胸及胸腔積液，醫護團隊已為病人進行胸腔引流。病人的臨床情況已趨穩定，意識清醒並已能夠自主呼吸及溝通自如，團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。
該院表示非常關注事件，已聯絡病人家屬詳細解釋及致歉，會繼續與家屬保持密切溝通，提供一切可行協助及跟進治療。該院初步檢視事件後發現，在鼻胃喉中抽取的液體酸鹼度與胃液吻合，但上載到系統的鼻胃喉X光影像懷疑未有被妥善跟進，因此未有發現鼻胃喉位置偏離。