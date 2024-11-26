鼻咽癌｜耳鳴/痰中帶血或患「廣東癌」 小心1種「老一輩最愛」致癌飲食習慣

鼻咽癌｜耳鳴耳痛/痰中帶血或患廣東癌 小心1種「老一輩最愛」致癌飲食習慣

耳鼻喉專區
東方新地
本港年增900多名鼻咽癌患者，由於鼻咽癌早期症狀隱匿、容易與感冒混淆而被忽略，當患者發現頸部淋巴腫塊或聽力問題時，往往已屬中後期。耳鼻喉科專科醫生杜永禧接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，鼻咽癌也被稱為「廣東癌」，早期常見徵狀包括鼻涕或痰中帶血絲、單邊耳鳴及頸部腫塊等，提醒要避免1種「老一輩最愛」致癌飲食習慣，同時建議一個簡單鹽水洗鼻法護理鼻腔。

鼻咽癌目錄

鼻咽癌｜1. 鼻咽癌有哪些常見症狀？

杜醫生指出，鼻咽癌早期可以無明顯徵狀，但亦可出現以下常見症狀：

初期症狀：

  • 鼻涕、口水或痰中帶血絲
  • 鼻塞
  • 耳朵脹痛、單側耳鳴、聽力下降（因中耳積水引起）

中後期症狀：

  • 頸部淋巴腫脹
  • 頭痛
  • 吞嚥困難
  • 聲音變沙

鼻咽癌｜2. 迷思一：常流鼻血是鼻咽癌？

杜醫生指出，大部分流鼻血並非由癌症引起，可能因鼻腔黏膜脆弱或損傷導致。但鼻咽癌確實可能引起流血，具體情況包括：

  • 少量血絲：如鼻涕、痰或口水間中帶少量血絲，癌症機會較低
  • 持續有血絲：特別是反覆在鼻涕或痰中見到血絲，需提高警覺
  • 大量流血：如果鼻咽癌已侵入大動脈或血管，可能引起大量流鼻血，通常屬於中後期

鼻咽癌｜3. 迷思二：耳鳴也是警號？如何與一般耳鳴分辨？

杜醫生表示，鼻咽癌的耳鳴通常是單邊耳鳴，可能伴隨聽力下降，與普通耳鳴的特徵不同：

  • 一般耳鳴多為雙邊，聲音偏高頻（如「嗡嗡」聲）
  • 鼻咽癌相關耳鳴可能聲音偏低，且僅影響單邊耳朵
  • 耳鳴若伴隨單側聽力下降，應特別警惕中耳積水是否與鼻咽癌相關

杜醫生強調，有些耳鳴可能由耳屎阻塞或耳膜穿孔引起，但若症狀持續且未找到明確原因，需進一步檢查。

鼻咽癌｜4. 迷思三：鼻咽癌症狀常被誤以為感冒？

確實如此。杜醫生指出，鼻咽癌的初期症狀如鼻塞、流鼻水、流鼻血等與感冒相似，但有以下幾點不同：

  • 感冒：症狀通常持續約一周，痊癒後淋巴腫塊或鼻涕帶血等症狀會消失
  • 鼻咽癌：症狀可能持續數周或更長時間，並伴隨頸部淋巴腫塊無法消退

他建議，若患者感冒後淋巴仍腫脹，應進一步檢查是否有鼻咽癌的可能。

鼻咽癌｜5. 哪些人士屬鼻咽癌高危群組？

杜醫生指出，以下群組為鼻咽癌高危人士：

  • 有家族病史者：直系親屬（父母、兄弟姊妹）曾患鼻咽癌者風險較高
  • 長期食用醃製食品者：特別是鹹魚、臘味等
  • 感染EBV病毒者：此病毒與鼻咽癌的發病密切相關

鼻咽癌｜6. 哪些生活習慣或行為會增加鼻咽癌風險？

  • 長期食用醃製食品（如鹹魚、臘味等）已被證實增加患鼻咽癌的風險
  • 吸煙亦是重要的高危因素
  • EBV病毒（經飛沫傳播）可能潛伏體內，誘發細胞變異，增加患癌機率

鼻咽癌｜7. 迷思四：愛吃鹹魚或食得鹹易患鼻咽癌？

杜醫生表示，過往研究證實，長期食用鹹魚、臘味等醃製食品，會增加鼻咽癌風險，特別是在以往飲食習慣偏愛醃製食品的華南地區，故鼻咽癌也被稱為「廣東癌」。不過，隨着飲食習慣的改變，近年因為常吃鹹魚等食品患癌的個案已有所減少。

鼻咽癌｜8. 有研究指近4分之3患者確診鼻咽癌時已屬第3或第4期，為甚麼？

杜醫生指出，鼻咽癌位置隱蔽，早期症狀輕微，難以察覺。當頸部淋巴腫塊出現時，往往已屬癌症中後期。他特別強調，鼻咽癌篩查（如EBV病毒DNA檢測）有助於提早發現病變。

鼻咽癌｜9. 可否分享一個特別病例？

杜醫生分享，曾有一位飛機師最初因單側聽力下降求診，經檢查發現是中耳積水，但無鼻塞、流鼻血或其他典型鼻咽癌症狀。杜醫生認為，中耳積水可能與鼻咽部病變有關，遂建議進一步檢查，鼻咽鏡檢查結果顯示患者鼻咽部有腫瘤，病理確認為鼻咽癌。

幸而患者屬早期，經電療治療後，腫瘤得以控制，中耳積水消退，聽力也恢復正常。患者感恩治療後能繼續飛行工作，並表示如果當時忽視耳朵症狀，可能延誤治療至中後期。杜醫生強調，這案例說明鼻咽癌早期症狀多樣化，尤其單側耳鳴、中耳積水需特別注意。

鼻咽癌｜10. 有沒有一些自我評估的方法？

杜醫生建議，市民、特別是高危群組人士可留意以下幾項常見徵兆：

  • 是否有血絲：鼻涕、口水或痰中是否持續有血絲
  • 耳部問題：單側耳鳴或聽力下降
  • 頸部腫塊：自行觸摸頸部是否有腫塊或硬塊，尤其是長期不消者

他提醒，任何異常情況應及早就醫，因為自我檢查僅作為輔助，並不能代替專業診斷。

鼻咽癌｜11. 有哪些預防鼻咽癌的建議？

  • 減少食用醃製食品，如鹹魚、臘味等
  • 戒煙戒酒
  • 定期進行鼻咽癌篩查，特別是高危群組可透過EBV病毒DNA檢測及抽血檢查，及早發現風險
  • 保持鼻腔清潔，例如使用鹽水沖洗鼻腔，以減少過敏症狀和黏膜損傷

鼻咽癌｜醫生推薦鹽水洗鼻護理法

另外，杜醫生建議患有鼻敏感、鼻塞或鼻腔易乾燥的人群應著重鼻腔日常護理，例如不時使用鹽水洗鼻，有助清除鼻腔內的污垢、減少過敏原，並降低因黏膜損傷導致的流鼻血，也有助及早發現異常症狀，如持續鼻涕帶血絲，從而及時就醫，減少疾病延誤。
鹽水洗鼻步驟：
準備鹽水及工具

  • 取1至2茶匙食鹽，加入約500毫升已煮沸後冷卻的飲用水，攪拌均勻
  • 建議使用洗鼻壺或針筒（無針頭），方便將鹽水注入鼻腔

操作步驟

  • 將頭稍微低下，避免鹽水湧入喉嚨引起不適
  • 將工具對準一側鼻孔，輕輕擠入鹽水，使鹽水流出另一側鼻孔
  • 重複清洗另一邊鼻孔，確保鼻腔徹底清潔
  • 注意：擠壓時方向需向鼻腔外側，避免直接朝向鼻中隔（鼻樑骨處），以免造成黏膜損傷

建議頻率

  • 對於鼻敏感嚴重者，可早晚各一次，或每日三次（早、中、晚）
  • 對於一般護理，每日一次或按需要即可

杜醫生補充，市面上有即用式鹽水噴霧劑，對於忙碌的上班族是便捷選擇，但效果不如傳統鹽水洗鼻徹底。此外，他強調鹽水的酸鹼度（pH值）與鼻腔相近，因此使用鹽水比生水更溫和，不會損傷鼻腔黏膜。

鼻咽癌 耳鼻喉科專科醫生杜永禧（圖片來源：受訪者提供）
耳鼻喉科專科醫生杜永禧（圖片來源：受訪者提供）

回到目錄

迷思：愛吃鹹魚或食得鹹易患鼻咽癌？

杜醫生表示，過往研究證實，長期食用鹹魚、臘味等醃製食品，會增加鼻咽癌風險，特別是在以往飲食習慣偏愛醃製食品的華南地區，故鼻咽癌也被稱為「廣東癌」。不過，隨着飲食習慣的改變，近年因為常吃鹹魚等食品患癌的個案已有所減少。

迷思：耳鳴也是鼻咽癌警號？如何與一般耳鳴分辨？

杜醫生表示，鼻咽癌的耳鳴通常是單邊耳鳴，可能伴隨聽力下降，與普通耳鳴的特徵不同：
* 一般耳鳴多為雙邊，聲音偏高頻（如「嗡嗡」聲）
* 鼻咽癌相關耳鳴可能聲音偏低，且僅影響單邊耳朵
* 耳鳴若伴隨單側聽力下降，應特別警惕中耳積水是否與鼻咽癌相關
杜醫生強調，有些耳鳴可能由耳屎阻塞或耳膜穿孔引起，但若症狀持續且未找到明確原因，需進一步檢查。

迷思：常流鼻血是鼻咽癌？

杜醫生指出，大部分流鼻血並非由癌症引起，可能因鼻腔黏膜脆弱或損傷導致。但鼻咽癌確實可能引起流血，具體情況包括：
* 少量血絲：如鼻涕、痰或口水間中帶少量血絲，癌症機會較低
* 持續有血絲：特別是反覆在鼻涕或痰中見到血絲，需提高警覺
* 大量流血：如果鼻咽癌已侵入大動脈或血管，可能引起大量流鼻血，通常屬於中後期

圖片來源：受訪者提供

熱門文章

 