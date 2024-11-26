鼻咽癌｜耳鳴耳痛/痰中帶血或患廣東癌 小心1種「老一輩最愛」致癌飲食習慣

本港年增900多名鼻咽癌患者，由於鼻咽癌早期症狀隱匿、容易與感冒混淆而被忽略，當患者發現頸部淋巴腫塊或聽力問題時，往往已屬中後期。耳鼻喉科專科醫生杜永禧接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，鼻咽癌也被稱為「廣東癌」，早期常見徵狀包括鼻涕或痰中帶血絲、單邊耳鳴及頸部腫塊等，提醒要避免1種「老一輩最愛」致癌飲食習慣，同時建議一個簡單鹽水洗鼻法護理鼻腔。