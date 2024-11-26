鼻咽癌｜耳鳴耳痛/痰中帶血或患廣東癌 小心1種「老一輩最愛」致癌飲食習慣
鼻咽癌目錄
中後期症狀：
- 頸部淋巴腫脹
- 頭痛
- 吞嚥困難
- 聲音變沙
鼻咽癌｜2. 迷思一：常流鼻血是鼻咽癌？
杜醫生指出，大部分流鼻血並非由癌症引起，可能因鼻腔黏膜脆弱或損傷導致。但鼻咽癌確實可能引起流血，具體情況包括：
- 少量血絲：如鼻涕、痰或口水間中帶少量血絲，癌症機會較低
- 持續有血絲：特別是反覆在鼻涕或痰中見到血絲，需提高警覺
- 大量流血：如果鼻咽癌已侵入大動脈或血管，可能引起大量流鼻血，通常屬於中後期
鼻咽癌｜3. 迷思二：耳鳴也是警號？如何與一般耳鳴分辨？
杜醫生表示，鼻咽癌的耳鳴通常是單邊耳鳴，可能伴隨聽力下降，與普通耳鳴的特徵不同：
- 一般耳鳴多為雙邊，聲音偏高頻（如「嗡嗡」聲）
- 鼻咽癌相關耳鳴可能聲音偏低，且僅影響單邊耳朵
- 耳鳴若伴隨單側聽力下降，應特別警惕中耳積水是否與鼻咽癌相關
杜醫生強調，有些耳鳴可能由耳屎阻塞或耳膜穿孔引起，但若症狀持續且未找到明確原因，需進一步檢查。
鼻咽癌｜4. 迷思三：鼻咽癌症狀常被誤以為感冒？
確實如此。杜醫生指出，鼻咽癌的初期症狀如鼻塞、流鼻水、流鼻血等與感冒相似，但有以下幾點不同：
- 感冒：症狀通常持續約一周，痊癒後淋巴腫塊或鼻涕帶血等症狀會消失
- 鼻咽癌：症狀可能持續數周或更長時間，並伴隨頸部淋巴腫塊無法消退
他建議，若患者感冒後淋巴仍腫脹，應進一步檢查是否有鼻咽癌的可能。
鼻咽癌｜5. 哪些人士屬鼻咽癌高危群組？
杜醫生指出，以下群組為鼻咽癌高危人士：
- 有家族病史者：直系親屬（父母、兄弟姊妹）曾患鼻咽癌者風險較高
- 長期食用醃製食品者：特別是鹹魚、臘味等
- 感染EBV病毒者：此病毒與鼻咽癌的發病密切相關
鼻咽癌｜6. 哪些生活習慣或行為會增加鼻咽癌風險？
- 長期食用醃製食品（如鹹魚、臘味等）已被證實增加患鼻咽癌的風險
- 吸煙亦是重要的高危因素
- EBV病毒（經飛沫傳播）可能潛伏體內，誘發細胞變異，增加患癌機率
鼻咽癌｜7. 迷思四：愛吃鹹魚或食得鹹易患鼻咽癌？
杜醫生表示，過往研究證實，長期食用鹹魚、臘味等醃製食品，會增加鼻咽癌風險，特別是在以往飲食習慣偏愛醃製食品的華南地區，故鼻咽癌也被稱為「廣東癌」。不過，隨着飲食習慣的改變，近年因為常吃鹹魚等食品患癌的個案已有所減少。
鼻咽癌｜8. 有研究指近4分之3患者確診鼻咽癌時已屬第3或第4期，為甚麼？
杜醫生指出，鼻咽癌位置隱蔽，早期症狀輕微，難以察覺。當頸部淋巴腫塊出現時，往往已屬癌症中後期。他特別強調，鼻咽癌篩查（如EBV病毒DNA檢測）有助於提早發現病變。
鼻咽癌｜9. 可否分享一個特別病例？
杜醫生分享，曾有一位飛機師最初因單側聽力下降求診，經檢查發現是中耳積水，但無鼻塞、流鼻血或其他典型鼻咽癌症狀。杜醫生認為，中耳積水可能與鼻咽部病變有關，遂建議進一步檢查，鼻咽鏡檢查結果顯示患者鼻咽部有腫瘤，病理確認為鼻咽癌。
幸而患者屬早期，經電療治療後，腫瘤得以控制，中耳積水消退，聽力也恢復正常。患者感恩治療後能繼續飛行工作，並表示如果當時忽視耳朵症狀，可能延誤治療至中後期。杜醫生強調，這案例說明鼻咽癌早期症狀多樣化，尤其單側耳鳴、中耳積水需特別注意。
鼻咽癌｜10. 有沒有一些自我評估的方法？
杜醫生建議，市民、特別是高危群組人士可留意以下幾項常見徵兆：
- 是否有血絲：鼻涕、口水或痰中是否持續有血絲
- 耳部問題：單側耳鳴或聽力下降
- 頸部腫塊：自行觸摸頸部是否有腫塊或硬塊，尤其是長期不消者
他提醒，任何異常情況應及早就醫，因為自我檢查僅作為輔助，並不能代替專業診斷。
鼻咽癌｜11. 有哪些預防鼻咽癌的建議？
- 減少食用醃製食品，如鹹魚、臘味等
- 戒煙戒酒
- 定期進行鼻咽癌篩查，特別是高危群組可透過EBV病毒DNA檢測及抽血檢查，及早發現風險
- 保持鼻腔清潔，例如使用鹽水沖洗鼻腔，以減少過敏症狀和黏膜損傷
鼻咽癌｜醫生推薦鹽水洗鼻護理法
另外，杜醫生建議患有鼻敏感、鼻塞或鼻腔易乾燥的人群應著重鼻腔日常護理，例如不時使用鹽水洗鼻，有助清除鼻腔內的污垢、減少過敏原，並降低因黏膜損傷導致的流鼻血，也有助及早發現異常症狀，如持續鼻涕帶血絲，從而及時就醫，減少疾病延誤。
鹽水洗鼻步驟：
準備鹽水及工具：
- 取1至2茶匙食鹽，加入約500毫升已煮沸後冷卻的飲用水，攪拌均勻
- 建議使用洗鼻壺或針筒（無針頭），方便將鹽水注入鼻腔
操作步驟：
- 將頭稍微低下，避免鹽水湧入喉嚨引起不適
- 將工具對準一側鼻孔，輕輕擠入鹽水，使鹽水流出另一側鼻孔
- 重複清洗另一邊鼻孔，確保鼻腔徹底清潔
- 注意：擠壓時方向需向鼻腔外側，避免直接朝向鼻中隔（鼻樑骨處），以免造成黏膜損傷
建議頻率：
- 對於鼻敏感嚴重者，可早晚各一次，或每日三次（早、中、晚）
- 對於一般護理，每日一次或按需要即可
杜醫生補充，市面上有即用式鹽水噴霧劑，對於忙碌的上班族是便捷選擇，但效果不如傳統鹽水洗鼻徹底。此外，他強調鹽水的酸鹼度（pH值）與鼻腔相近，因此使用鹽水比生水更溫和，不會損傷鼻腔黏膜。
迷思：愛吃鹹魚或食得鹹易患鼻咽癌？
杜醫生表示，過往研究證實，長期食用鹹魚、臘味等醃製食品，會增加鼻咽癌風險，特別是在以往飲食習慣偏愛醃製食品的華南地區，故鼻咽癌也被稱為「廣東癌」。不過，隨着飲食習慣的改變，近年因為常吃鹹魚等食品患癌的個案已有所減少。
迷思：耳鳴也是鼻咽癌警號？如何與一般耳鳴分辨？
杜醫生表示，鼻咽癌的耳鳴通常是單邊耳鳴，可能伴隨聽力下降，與普通耳鳴的特徵不同：
* 一般耳鳴多為雙邊，聲音偏高頻（如「嗡嗡」聲）
* 鼻咽癌相關耳鳴可能聲音偏低，且僅影響單邊耳朵
* 耳鳴若伴隨單側聽力下降，應特別警惕中耳積水是否與鼻咽癌相關
杜醫生強調，有些耳鳴可能由耳屎阻塞或耳膜穿孔引起，但若症狀持續且未找到明確原因，需進一步檢查。
迷思：常流鼻血是鼻咽癌？
杜醫生指出，大部分流鼻血並非由癌症引起，可能因鼻腔黏膜脆弱或損傷導致。但鼻咽癌確實可能引起流血，具體情況包括：
* 少量血絲：如鼻涕、痰或口水間中帶少量血絲，癌症機會較低
* 持續有血絲：特別是反覆在鼻涕或痰中見到血絲，需提高警覺
* 大量流血：如果鼻咽癌已侵入大動脈或血管，可能引起大量流鼻血，通常屬於中後期