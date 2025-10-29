鼻竇炎｜鼻塞流黃綠色鼻涕不只是鼻敏感 長期忽視易致腦膜炎 注意6大症狀
1. 甚麼是鼻竇炎？急性和慢性有何不同？
鍾耀基醫生指出，鼻竇是位於額頭、鼻樑、面頰和眼睛周圍的空腔，人體共有四對鼻竇，分別為額竇、蝶竇、篩竇和上頜竇。正常情況下，鼻竇內的黏膜會分泌黏液，負責吸附外界的污染物並排出到鼻腔。當鼻竇通道受阻時，便有機會滋生細菌或其他病原體，進而引發炎症，形成鼻竇炎。
急性鼻竇炎
通常持續幾天到幾星期，症狀包括高燒、流黃綠鼻涕、鼻塞、臉部脹痛、頭痛和牙痛等，一般只有單邊鼻竇出現症狀。
慢性鼻竇炎
會持續超過12星期，症狀較輕但更持久，會出現流鼻涕、長期鼻塞、鼻水倒流、濃痰、喉部不適等，患者一般較少感到疼痛，兩邊鼻竇都會受影響。
2. 鼻竇炎是由甚麼引起的？
急性鼻竇炎成因
主要與病毒、細菌感染有關：
- 病毒感染：感冒或其他上呼吸道為常見誘因，病毒導致鼻竇黏膜腫脹，阻塞鼻竇通道而引發急性發炎。
- 細菌感染：病毒造成的黏液滯留可能引發細菌滋生，尤其在急性症狀未及時痊癒時，細菌感染會使病情加重或延長。
慢性鼻竇炎成因
通常與過敏、鼻瘜肉或哮喘相關：
- 過敏反應：過敏性鼻炎（如對花粉、塵蟎或寵物毛髮過敏）長期引發鼻腔與鼻竇發炎，增加慢性化風險。
- 鼻腔結構異常：鼻中隔偏曲、鼻瘜肉或鼻腔腫瘤等問題阻礙鼻竇通氣，引起反覆發炎。
- 環境刺激：長期暴露於空氣污染、二手煙或乾燥環境中，刺激鼻黏膜並導致感染機率提高。
- 體質因素：免疫力較弱（如糖尿病患者），加上患有哮喘或牙齒感染等情況，均會增加慢性鼻竇炎發生機率。
3. 鼻竇炎的常見症狀有哪些？何時需要就醫？
1.鼻塞或流鼻水
鼻子不通氣或有濃稠鼻涕（可能呈黃色、綠色或帶血絲），在急性鼻竇炎中尤為明顯。
2.臉部脹痛
額頭、鼻樑、面頰或眼周感到脹痛或壓力，彎腰或轉頭時症狀加重。
3.嗅覺減退或喪失
嗅覺逐漸減退甚至喪失，在過敏或鼻腔結構異常的患者中尤其明顯。
4.頭痛
因鼻竇內部壓力升高，常引發前額或後腦部位劇烈疼痛，還有可能伴隨發燒。
5.咳嗽或喉嚨不適
鼻涕倒流至咽喉可能引發持續性喉嚨不適或夜間乾咳。
6.其他急性徵兆
牙齦疼痛（尤其是上額竇發炎時）、耳部有壓迫感或全身疲倦。
症狀與鼻敏感相似 持續10天以上要正視
鍾耀基醫生提醒，若症狀持續超過 10 天，並伴隨高燒（超過 38.5℃）、劇烈頭痛、臉部腫脹或視力模糊，有可能是感染擴散至眼部或腦部，須立即就醫以排除併發症。
需要注意的是，鼻竇炎與鼻敏感、上呼吸道感染的症狀相似，但亦有區別。鼻竇炎患者會流出黃綠色、帶有臭味的鼻涕，而鼻敏感患者的鼻涕一般較清澈；鼻竇炎、上呼吸道感染有機會伴有喉嚨不適和發燒，而鼻敏感較少出現這些症狀。
4. 如何診斷與治療鼻竇炎？
診斷鼻竇炎時，醫生會先詢問症狀，按壓面部確認是否出現疼痛或腫脹，亦會為患者進行一些檢查，如鼻內視鏡檢查、X光檢查、電腦斷層掃瞄。
鼻竇炎的治療方案分為藥物和手術治療。一般情況下，藥物治療足以控制和緩解大部分症狀，只有在病情非常嚴重、藥物治療一段時間後仍無效時，才會考慮手術。
針對急性鼻竇炎，醫生通常會處方抗生素消炎殺菌、止痛藥鎮痛退燒，以及滴鼻藥水減少黏膜腫脹，還會配合鼻腔清洗以舒緩鼻塞。而慢性鼻竇炎，醫生會處方類固醇噴鼻劑，幫助鼻黏膜收縮，使鼻腔長期保持通暢，同時配合抗組胺類藥物，控制流鼻水和鼻水倒流的情況。
5. 鼻竇炎可能會引發哪些併發症？
鍾耀基醫生提醒，若鼻竇炎處理不當，有機會引發一些併發症，炎症若影響眼睛，可能引致眼窩蜂窩組織炎，甚至使眼球含膿；若蔓延至腦部，則可能導致腦膜炎和顱底含膿。
由於耳朵、鼻腔和喉嚨相通，鼻水倒流或殘留的細菌可能進入耳朵，造成中耳炎或中耳積水，導致耳內脹痛不適，甚至影響聽力。
6. 如何有效預防鼻竇炎？
控制鼻敏感是預防鼻竇炎的關鍵，需要從日常生活中多管齊下：
- 增強免疫力：均衡飲食，攝入富含維生素 C、E 及鋅等微量元素的食物；規律作息，保證充足睡眠；適度運動，提高身體質素。
- 保持鼻腔清潔：定期使用生理鹽水清洗鼻腔，減少黏液堆積。
- 預防感冒：避免受到冷空氣刺激，少去人多封閉的場所，勤洗手防止病毒傳播。
- 避免過敏原：遠離花粉、塵蟎、寵物毛髮等過敏原；保持室內清潔，定期更換床上用品。
- 保持空氣濕潤：使用加濕器保持室內適度濕度，避免鼻腔乾燥。
7. 鼻竇炎有癌變的風險嗎？
鍾耀基醫生指，目前沒有明確的研究表明鼻竇炎會直接導致癌症，但慢性炎症有機會增加鼻咽癌風險，若出現持續單側鼻塞、血性分泌物或頸部淋巴結腫大，需警惕惡性病變，及時進行鼻內視鏡檢查。
