中大醫院推認知障礙症篩查 近三成長者確診初期阿茲海默症

中大醫院近日獲善長捐出珍藏古樹普洱茶作義賣，籌得逾34萬港元，支援懷疑有早期認知障礙症的長者接受進一步檢查。截至8月底，計劃共資助55名長者接受篩查，當中16人確診為阿茲海默症前期或早期階段，比例接近三成。

