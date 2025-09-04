中大醫院推認知障礙症篩查 近三成長者確診初期阿茲海默症
中大醫院近日獲善長捐出珍藏古樹普洱茶作義賣，籌得逾34萬港元，支援懷疑有早期認知障礙症的長者接受進一步檢查。截至8月底，計劃共資助55名長者接受篩查，當中16人確診為阿茲海默症前期或早期階段，比例接近三成。
義賣茶葉籌款 資助55名長者檢查
是次名為「普利眾生」的活動，透過茶葉義賣籌款，讓60歲以上的獨居長者或雙老家庭獲得轉介至中大醫院接受檢查。活動由保良局、基督教靈實協會、香港佛教聯合會及群生社慈善基金協助推行。
55名參加者首先接受蒙特利爾認知評估（MoCA）及血液檢測，後者可直接量度血液中異常蛋白，包括p-Tau蛋白及神經絲，以協助診斷。目前此檢測尚未納入公營醫院恆常檢查。部分病人其後再進行由中大參與研發的人工智能腦影像分析（AccuBrain®），透過磁力共振掃描更準確診斷病情。
醫生：早預防可減低患病風險
中大醫院行政總裁鍾健禮醫生感謝善長支持，並指出現時全港每10名長者便有1人罹患認知障礙症，而患者中超過60%至80%屬阿茲海默症。中大醫院會繼續與中大醫學院合作，推動篩查工作，提升公眾認識，協助更多患者早發現、早治療。
腦神經科專科醫生劉玉麟補充，本港80歲或以上長者中，每5人便有1人患病，情況值得關注。他表示研究顯示，若能在病徵出現前積極強化腦部健康及改善生活習慣，可降低約40%的阿茲海默症風險，強調「早預防，早發現，早治療」的重要性。
圖片來源：中大醫院