乳癌治療｜港大率先引入切腫瘤即移植自體脂肪 重塑乳房防變形助患者重拾自信

港大醫學院今日（30日）公布，外科學系研究團隊率先在本港開展「自體脂肪乳房重塑手術」臨床試驗，為早期乳癌患者在切除腫瘤後，隨即利用自體脂肪移植（脂肪填充）技術進行乳房保留手術，以改善術後乳房變形問題。初步結果顯示，患者創傷少、復原快，並未出現嚴重併發症或癌症復發。研究團隊期望此新技術能提升患者的外觀及生活質素，協助她們重拾自信。

