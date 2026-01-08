及早分辨 對症介入 認知障礙症的現代診斷方法
認知障礙症並非單一疾病，而是一個涵蓋多種腦部退化或損傷的統稱，常見類型包括阿茲海默症、血管性認知障礙症、路易體認知障礙症及額顳葉型認知障礙症。各類成因、病理變化及病程進展上都有所不同，因此準確分型對治療及照顧策略尤為重要。
臨床評估仍是基石
認知障礙症通常是循序漸進地影響大腦功能，早期徵狀往往細微，容易被誤認為正常老化，例如短期記憶力明顯下降、經常重複提問，或在處理一向熟悉的事務（如理財、安排日程）時出現困難。有些患者亦會出現語言表達障礙、判斷力下降，甚至情緒或性格改變。當這些轉變持續出現並影響日常功能時，家屬不宜再抱觀望態度，應及早求醫，接受詳細臨床評估，並制定合適的檢查方案。
初步篩查： AD-8及其他認知測試
在初步篩查階段，臨床上常用 AD-8 問卷，優點在於操作快速，適合基層醫療或門診環境，及早識別潛在的認知問題。AD-8是由家屬或照顧者回答八條問題，若有兩題或以上則顯示有退化跡象，醫生便可安排作進一步檢查。
常規血液檢查：找出可逆因素
血液檢查可檢視甲狀腺功能、維他命B12水平、感染或代謝異常等，因為這些因素都可能導致認知功能下降，且部分屬可治療因素。透過準確找出原因，有助避免誤診為退化性疾病。
進一步認知測試：量化腦功能表現
當臨床懷疑加深，醫生通常會安排標準化認知測試，如簡短智能測驗（MMSE）或蒙特利爾認知評估（MoCA），以量化患者在記憶、語言、執行功能及視覺空間能力方面的表現。測試有助分辨正常老化、輕度認知障礙與已達診斷標準的認知障礙症，亦可作為日後追蹤病情的重要參考。
血液生物標記：p-Tau 217 的新角色
隨着精準醫學發展，血液生物標記逐漸成為診斷的重要輔助工具。其中，p-Tau 217 被視為與阿茲海默症病理高度相關的指標，可反映腦內異常 tau 蛋白的累積。該指標在疾病早期已有可能升高，讓醫生在臨床症狀尚未明顯時，便能識別高風險人士，準確性達百分之九十以上，為早期介入提供科學依據。
腦部影像：Amyloid PET 的精準定位
近年研究發現，阿茲海默症患者腦內會異常積聚「β-澱粉樣蛋白」，形成斑塊並破壞腦細胞。在診斷複雜或須作精準治療決策時，醫生或會考慮安排類澱粉蛋白 PET 顯影（Amyloid PET scan）。此檢查透過為病人注射放射性顯影劑，能標靶性地標示並量化腦內澱粉樣蛋白沉積，為病理評估提供客觀依據，讓醫生在腦細胞出現不可逆損傷前把握介入時機。
若懷疑病人患的可能是血管性認知障礙症，醫生則可能建議進行腦部磁力共振（MRI），檢查腦梗塞、微出血及白質病變等血管性病變；必要時亦會配合電腦斷層（CT）或其他血管影像以輔助診斷。
結合科技與臨床的診斷模式
現代的認知障礙症診斷，已結合臨床評估、認知測試、家屬觀察，以及生物標記與影像檢查，從多角度作出的綜合判斷。整合式診斷模式不但提升準確度，亦有助患者及家屬更清楚了解病因、病程及未來治療方向。
認知障礙症風險網上檢查，初步自我評估患病風險（結果僅供參考）：
專欄 ： 仁安健談
撰文： 袁孟豪醫生 腦神經科顧問醫生