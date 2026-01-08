及早分辨 對症介入 認知障礙症的現代診斷方法

隨着香港人口迅速老化，認知障礙症已成為愈來愈多家庭需要面對的健康議題。過往不少人對認知障礙症都抱有「無藥可醫、確診與否分別不大」的觀念，因而延誤求醫。然而，隨着醫學及科技進步，認知障礙症的診斷模式已由被動觀察，走向及早評估、精準診斷及適時介入，為患者爭取關鍵治療時機。

