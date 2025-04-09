「親愛的，你給的是我想要的嗎？」

很多時候，走進治療室的伴侶不是互相指責，就是一副冷戰狀態，形同陌路。整個治療室彷彿蔓延着一股厭倦感和怠倦感。他們互不退讓，卻又願意一同尋求治療方案。他們感到掙扎，不知道該選擇離開或是停留在這段關係中，進退失據。

