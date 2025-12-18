兒童健康｜研究：手機1類APP損兒童專注力 較打機睇片嚴重恐增過度活躍風
打機睇片無影響 唯獨社交媒體出事
該項研究由瑞典卡洛林斯卡醫學院（Karolinska Institute）與美國俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）的研究人員共同進行，對象為8,300多名年齡介乎10至14歲的兒童。
調查發現，受訪兒童的每日數碼生活習慣平均如下：
- 觀看電視或網上影片：2.3小時
- 玩電子遊戲：1.5小時
- 使用社交媒體：1.4小時
值得留意的是，研究數據並未發現玩電子遊戲或觀看電視、YouTube等行為，與容易分心等ADHD相關症狀有直接關聯。然而，長期使用社交媒體卻被指與兒童注意力不集中的症狀增加有關。報告明確指出：「我們發現社群媒體使用與注意力不集中症狀增加之間存在關聯，並認為這可能反映了一種因果關係。雖然此效應在個別層面並不明顯，但若行為模式在整體群體中普遍化，可能會帶來顯著的影響。這些發現顯示，社群媒體的使用可能促成ADHD診斷率上升。」
持續「通知」造成心理分心 削弱大腦專注力
為何社交媒體的影響力如此巨大？卡洛林斯卡醫學院認知神經科學教授克林貝里（Torkel Klingberg）分析指：「我們的研究顯示，對兒童專注力產生影響的關鍵因素正是社群媒體。」他進一步解釋背後機制：「社群媒體透過訊息與通知帶來持續不斷的干擾，即便只是想到是否有新訊息，也可能造成心理分心。這會削弱保持專注的能力，並可能解釋這種關聯性。」
ADHD屬於一種神經發展障礙，常見症狀包括行為衝動、健忘以及難以維持專注。研究人員強調，雖然並非所有使用社交媒體的兒童都會出現問題，但數據顯示這種關聯性不受社會經濟背景或基因傾向影響，意味著任何家庭背景的兒童均可能中招。
ADHD盛行率升至11.3% 籲加強年齡驗證
根據美國全國兒童健康調查數據，兒童ADHD的盛行率已由2003至2007年間的9.5%，攀升至2020至2022年的11.3%。克林貝里補充，社交媒體使用量的增加，可能是導致診斷數字上升的部分原因。
研究同時發現，兒童使用社交媒體的時間隨年齡增長而急升：
- 9歲時：每天約30分鐘
- 13歲時：每天激增至約2.5小時
報告特別提到，許多兒童在未滿13歲（即TikTok、Instagram等平台規定的最低年齡下限）之前，便已開始接觸社交平台。報告建議：「這種過早且不斷攀升的社群媒體使用，凸顯了更嚴格的年齡驗證機制以及對科技公司制定更明確指引的必要性。」
該研究結果將發表於《Pediatrics Open Science》期刊。研究作者之一、卡洛林斯卡醫學院博士後研究員尼文斯（Samson Nivins）總結道：「我們希望這些發現能幫助家長與政策制定者在健康的數位使用方面做出充分知情的決策，以支持兒童的認知發展。」