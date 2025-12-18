兒童健康｜研究：手機1類APP損兒童專注力 較打機睇片嚴重恐增過度活躍風

社交媒體已成為現代兒童生活不可或缺的一部分，但家長需留意其潛在風險。一項最新研究顯示，兒童頻繁使用社交媒體，恐會削弱其專注能力，甚至可能與「過度活躍症」（ADHD）病例上升有關。英國《衛報》（The Guardian）引述一份經過同儕審查的報告指出，研究團隊長期追蹤了逾8,300名美國兒童，發現社交媒體的使用時數與注意力不集中症狀的增加，存在顯著關聯。

