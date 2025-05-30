前列腺癌｜自揭第4度患癌剩9年命 羅家英拒做化療：我不怕死 3種人易患前列腺癌可靠飲食預防？
自爆4度患癌 家英哥笑看生死：長命有何用？
訪問中，主持人大讚羅家英的精神狀態堪比年輕人，對此羅家英直言「我不怕死」，並稱自己在2004年、59歲之際患上肝癌。他當時每天念《心經》，悟出「人生就是空，來去皆空」，以輕鬆心態面對癌症。
羅家英續指自己已是第4次患上癌症，稱「我問醫生，現在打針吃藥的話，前列腺癌大概可以活多久？醫生說大概8年左右」，估計自己「仍有8到9年壽命」。他續指90歲其實已算長壽，「再長命有什麼用？所以我一點都不怕」。他又預計自己不會做化療電療，希望「舒舒服服地告別各位朋友」、「希望大家也能這樣想」。
「你跟癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我也不搞你。」
先後患肝癌前列腺癌 汪明荃陪伴堅強面對
羅家英在2004年被診斷出肝癌第3期，當時已情況危急，一度要割肝保命。在汪明荃不離不棄陪伴下羅家英樂觀面對癌症，最終成功抗癌。至2014年，羅家英再次發現肝臟有一個2厘米大的腫瘤，所幸最終亦順利康復。至2019年，羅家英身體健康再現問題，經檢查發現前列腺有癌細胞，最終需要入院接受手術，術後還出現失禁後遺症，需要自備尿布工作。儘管多次面對癌症的挑戰，羅家英始終保持正面心態，一次又一次地度過難關。
香港外科護理學院院長兼泌尿外科顧問護師杜海柱接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，前列腺癌早期多數無明顯症狀，需依賴檢測及早發現。他強調，高危群體應特別注重預防與定期檢查，以降低患病風險。
前列腺癌早期有哪些症狀？
杜海柱表示，前列腺癌早期沒有特定症狀，一些患者甚至毫無異常。部分前列腺癌患者可能伴隨前列腺增生情況，導致以下徵狀：
- 排尿困難：感覺尿液排不盡，或有排尿次數增多的情況。
- 膀胱過度活躍：包括尿頻、尿急，甚至急迫性尿失禁。
哪些男士較大機會患上前列腺癌？
杜海柱指出，以下男性群體的患病風險較高：
- 年齡因素：60歲以上男士風險顯著上升
- 家族遺傳史：若父親或兄弟在年輕時患上前列腺癌，個人風險會增加2至3倍
- 超重或肥胖：研究顯示，超重的男士患晚期前列腺癌的風險更高
哪些因素或生活習慣會增加前列腺癌風險？
杜海柱提到，部分不健康的生活方式會增加前列腺癌風險，例如：
- 缺乏運動：導致身體超重或肥胖，增加患晚期前列腺癌的風險。
- 高脂肪飲食：攝取過多飽和脂肪與前列腺癌風險相關。
- 番茄紅素攝入不足：番茄紅素被證實有助降低風險，建議多吃熟番茄、杏、西瓜等富含番茄紅素的食物。
- 大豆黃酮攝取不足：建議多攝取大豆、毛豆、十字花科蔬菜等食品，有助降低患病風險。
小便後滴尿是前列腺癌症狀？
杜海柱明確表示，前列腺癌早期並無特定小便症狀，小便後滴尿並非判斷是否患癌的可靠指標，建議有相關症狀者應尋求專業診斷。
番茄有助預防前列腺癌？
蕃茄含有豐富的番茄紅素，已有研究證明它能夠降低前列腺癌的風險。然而，目前並沒有一級證據或隨機對照試驗能夠確定番茄紅素對預防前列腺癌的效果。因此，雖然多吃蔬菜和水果對健康有益，但不能單純依賴番茄來預防前列腺癌。