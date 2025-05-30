前列腺癌｜自揭第4度患癌剩9年命 羅家英拒做化療：我不怕死 3種人易患前列腺癌可靠飲食預防？

羅家英高齡78歲，近年他一直積極做運動加上注重飲食，健康情況一直不俗。最近她與朱茵合演舞台劇《驢得水》，並在內地進行巡演。劇團日前在武漢演出時，羅家英接受內地傳媒訪問時透露自己已4度患癌，但仍能以豁達態度面對，心態叫人佩服。

