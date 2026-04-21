懶人先會瞓晏覺？ 午睡是大腦保養秘技 權威實測腦部逆齡6.5年！預防腦退化！
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成訓晏覺俾人話懶？以後有科學根據撐腰啦！英國倫敦大學學院（UCL）有研究指出，原來有規律午睡習慣的人，大腦總容量會更大，腦部衰老速度亦會減慢。專家直言，希望是次發現能為午睡搣甩「偷懶」的污名。
午睡助防大腦萎縮
不少人都有晏晝「眠一眠」的習慣，英國倫敦大學學院聯合烏拉圭共和國大學在權威期刊《睡眠健康》（Sleep Health）發表研究，分析了超過37萬名來自英國生物樣本庫（UK Biobank）40至69歲人士的數據。結果發現，有規律午睡習慣與較大的大腦總容量存在「因果關係」。大腦容量較大，正正代表腦部健康狀況良好，能顯著降低罹患認知障礙症及其他神經系統疾病的風險。
腦部年齡「逆齡」最多6.5年
為甚麼有些人特別愛午睡？研究團隊運用了「孟德爾隨機化」（Mendelian randomisation）技術，找出97個決定人類午睡傾向的DNA片段。這種透過出生時已設定的基因作分析的方法，能有效避開生命中其他干擾因素。
數據顯示，天生基因「編程」有午睡傾向的人，其大腦總容量明顯更大。團隊推算，有午睡習慣與沒有該習慣的人相比，大腦容量的差異相當於年輕了2.6至6.5年！不過，研究亦指出，午睡習慣並未對反應時間、視覺處理及海馬體容量這三項指標產生明顯差異。
搣甩「偷懶」污名！點瞓先最有用？
該研究的資深作者、UCL的Dr Victoria Garfield表示，短暫的日間小睡可能是幫助我們隨着年齡增長，仍能保持大腦健康的關鍵拼圖。她期望這項研究能減輕大眾對午睡的負面標籤。
想瞓得健康，可參考以下兩大貼士：
- 限制時長：雖然最新研究未有涵蓋時長數據，但過往研究指出，午睡時間控制在30分鐘或以內，能提供最佳的短期認知益處。
- 趁早小睡：盡量在日間較早時間進行，以免影響晚間的正常睡眠質素。
下次再被人話晏晝瞓覺，可以理直氣壯咁答：「我保養緊個腦呀！」