了解中風後吞嚥困難 腦神經科專科醫生教你安全飲食與照顧策略

對於中風患者及其照顧者而言，康復之路充滿挑戰，其中「吞嚥困難」是經常面對的重大關卡。每一餐都可能伴隨著嗆到或咳嗽的風險，不僅影響患者的營養攝取，更為家人帶來沉重的心理壓力。為了深入了解此問題，今次特意訪問了腦神經科專科醫生黃家星醫生，為大家剖析中風與吞嚥困難的關聯，並提供實用的飲食及照顧策略，幫助患者安全地重拾進食的樂趣。

