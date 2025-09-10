長者吞嚥困難點算好？一文睇清吞嚥困難成因及飲食對策+教你㨂營養食品+幫你輕鬆應對

對大部分人來說，享受美食是一件簡單又快樂的事，但對有吞嚥困難的家人來說，每一餐都可能是一個挑戰。看到他們進食時小心翼翼，甚至偶爾會嗆到或咳嗽，作為照顧者，除了擔心他們嗆到，還會煩惱如何準備膳食才能讓他們吃得安全又有足夠營養。面對這個問題，患者和照顧者都承受不少生理和心理壓力，但只要了解更多，找對方法，就可以幫家人重拾進食的樂趣。

