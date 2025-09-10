長者吞嚥困難點算好？一文睇清吞嚥困難成因及飲食對策+教你㨂營養食品+幫你輕鬆應對
認識吞嚥困難：不止是「嗆到」那麼簡單
吞嚥困難，即「在進食的過程中遇到困難」，並非單純指進食速度慢或偶爾嗆到。吞嚥是一個非常複雜的過程，需要動用大約50組肌肉，並與神經及呼吸系統緊密配合。當中任何一環出現問題，都可能導致患者無法安全順利地進食。
吞嚥困難常見於中風、認知障礙症、帕金森病、頭頸部癌症或曾受頭部創傷的人士。其症狀包括進食時或之後咳嗽、氣哽、感覺食物黏附於喉嚨、需要重複吞嚥、食物從口中流出等。然而，部分患者可能沒有任何明顯症狀。若忽視吞嚥困難，長遠可引致吸入性肺炎等嚴重安全問題，更會因為進食不足而導致營養不良、體重下降和缺水，甚至影響社交及心理健康，令患者因恐懼而拒絕進食，生活質素大打折扣。
尋求專業協助 改善吞嚥問題
要處理吞嚥困難，首先應由言語治療師進行專業評估。評估方法包括臨床吞嚥評估，即利用不同質感和稠度的食物及液體來測試患者的吞嚥能力。根據評估結果，言語治療師會提供相應的處理方法，例如透過面部肌肉訓練來改善吞嚥協調、調整進食時的頭頸姿勢等。其中，最直接和重要的處理方法之一，就是改變食物的大小、質感以及液體的黏稠度，確保食物形態適合患者的吞嚥能力，減低嗆到風險。
國際標準IDDSI：為安全飲食訂立清晰指引
為了讓全球的吞嚥困難患者得到更安全及標準化的飲食照顧，國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織（The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, IDDSI）於2017年推出了一套全球通用的飲食框架。此框架將食物質地和液體稠度劃分為八個連續等級（0-7級），每個等級均有清晰的數字、顏色及文字描述作區分，讓照顧者和醫護人員能準確地為患者準備合適的膳食。目前，IDDSI框架亦已翻譯成繁體中文，為香港患者及照顧者提供清晰指引。
照顧者好幫手 安全方便的新選擇
要為吞嚥困難患者準備膳食，尤其是傳統糊餐，絕不容易。照顧者往往需要花大量時間將食物打碎再調製，令糊餐份量變得特別多，但患者胃口普遍較小，難以完成整份餐點，容易造成營養攝取不足。數據顯示，超過50%的患者有明顯胃口下降問題，更有33%患者會出現營養不良。
為此，雀巢快凝寶®系列，根據國際IDDSI標準，推出一系列專為吞嚥困難人士而設的產品，系列包括：
- 雀巢快凝寶®即食營養糊餐：質感順滑均勻，符合IDDSI第4級（糊狀）標準。產品提供碳水化合物、蛋白質及膳食纖維，營養全面。只需加入熱水攪拌即可食用，方便快捷，亦可加入粥或飯中以增加營養價值。
- 雀巢快凝寶®營養布丁：同樣符合IDDSI第4級（糊狀）標準，是餐與餐之間的理想小食。有豆腐、甘薯、朱古力及黑芝麻等多款口味，口感軟滑，一小杯已能提供約150千卡能量，有助刺激食慾，輕鬆補充營養。
- 雀巢快凝寶®食物凝固粉：備有不同配方，可輕易將飲品及湯水調配至合適的稠度，而且能維持穩定，讓患者安全補水。
告別傳統糊餐煩惱
傳統自己製作的糊餐，很多時質感不夠均一，有機會增加嗆到風險，而且味道單一，每天吃確實會覺得乏味。營養師亦鼓勵患者盡量保留患病前的飲食喜好，例如吃些容易吞嚥的芝麻糊等。
快凝寶®即食營養糊餐解決了很多照顧者的煩惱。相比起傳統糊餐份量大，它的分量較濃縮，一碗大約300毫升，患者無需吃很多就可以攝取到約300千卡能量和17克蛋白質，更提供多種維他命及礦物質。最重要的是質感軟滑，安全易吞。而快凝寶®營養布丁就像平時吃的甜品一樣，可以讓患者換換口味，不用餐餐都吃糊餐，自然吃得更開心。布丁無需冷藏，即開即食，非常方便，亦有助患者快速補充能量。
方便又有營養膳食新選擇
面對吞嚥困難，患者和照顧者不再是孤軍作戰。市面上有如快凝寶®產品等專業而可靠的產品，提供由正餐、小食到飲品的全方位照護方案，幫助患者安全地享受食物的美味，同時減輕照顧者的壓力。想為家人踏出第一步，不妨考慮快凝寶®系列，尤其是出院的時候，讓你和家人更順利地過渡及適應。
注意：特殊醫用食品。產品專為吞嚥困難人士而設。請在醫護人員或言語治療師指導下使用。
