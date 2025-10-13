壽臣山雙屍案｜30餘歲媽媽上吊亡7個月大女兒溺斃 死者疑患產後抑鬱 8大主要病徵無故哭泣屬警號
港島南區今日（13日）發生一宗雙屍命案。事發於下午4時許，警方接獲一名外籍男子報案，指其妻子於壽山村道壽山花園住所內上吊，同時發現其7個月大女嬰於廚房內昏迷。救援人員接報到場後，經檢驗證實報案人妻子及女嬰當場不治。
綜合本地傳媒報道指，涉事夫妻年約30多歲，其中男方為法國人，女方則為混血兒。據報女事主患有產後抑鬱，今日藉詞叫丈夫外出，至丈夫回家後驚見妻子上吊身亡，而7個月大女嬰則被浸死。
媽媽患產後抑鬱 伴侶亦可受牽連
產後抑鬱並不罕見，亦可以引致嚴重後果。據衞生署資料，婦女在分娩可能出現荷爾蒙變化、角色的轉變，同時面臨照顧嬰兒的挑戰及家庭的問題，罹患產後抑鬱風險亦較高；有研究顯示，產後抑鬱會影響媽媽養育嬰兒的能力，並對嬰兒的身體健康、心智成長和行為情緒發展帶來潛在的影響。若媽媽出現產後抑鬱，伴侶亦有較大機會受情緒困擾。
產後抑鬱主要風險因素
臨床因素
- 過去曾患上精神病，包括抑鬱症、焦慮症
- 產前出現焦慮或抑鬱症狀
心理社交因素
- 性格上較容易焦慮
- 缺乏社交支援
- 與伴侶關係欠佳
- 婆媳關係欠佳
- 家庭暴力
- 經濟困難
- 生活壓力事件
與懷孕、生產及嬰兒相關的因素
- 分娩前後出現併發症
- 緊急剖腹分娩
- 曾經流產、難以懷孕
- 意外懷孕或對懷孕感到矛盾
- 嬰兒患有嚴重先天性疾病或早產
及早識別產後抑鬱
產後抑鬱的主要病徵包括：
- 大部分時間情緒持續低落，例如感到沮喪、憂愁，無故的哭泣或欲哭無淚
- 對以往有興趣的事物失去興趣 ( 甚至對孩子也失去興趣 )
- 食慾不振
- 失眠或早醒
- 經常感到疲倦及缺乏活力
- 難以集中精神及作出決定
- 自責內疚，感到一無是處和絕望
- 過分焦慮、煩躁不安
如以上的情況持續多於兩星期，並明顯影響婦女的日常生活，便應及早尋求協助。
預防產後抑鬱8大重點
- 在懷孕前有充分的準備，作出適當的家庭和財務安排
- 對養兒育女抱切合實際的期望，有助適應產後的生活
- 透過參加社區志願機構所舉辦的相關講座及工作坊，學習更多有關懷孕、分娩和照顧嬰兒的知識
- 與其他家長溝通和分享經驗，建立支援網絡
- 與伴侶及其他家庭成員保持良好的溝通，促進了解，互相支持
- 確保有充足的休息，例如可以托人在產後幫忙料理家務和照顧嬰兒等
- 抽時間進行休閒活動，例如散步或聯絡朋友
- 保持健康飲食；不吸煙及避免飲用含酒精的飲品