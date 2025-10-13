壽臣山雙屍案｜30餘歲媽媽上吊亡7個月大女兒溺斃 死者疑患產後抑鬱 8大主要病徵無故哭泣屬警號

港島南區今日（13日）發生一宗雙屍命案。事發於下午4時許，警方接獲一名外籍男子報案，指其妻子於壽山村道壽山花園住所內上吊，同時發現其7個月大女嬰於廚房內昏迷。救援人員接報到場後，經檢驗證實報案人妻子及女嬰當場不治。

