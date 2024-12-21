太平邨嫲孫墮斃｜47歲嫲嫲疑欠債曾透露不快 攬1歲孫兒輕生【附抑鬱症常見徵狀】

上水太平邨今日（20日）傍晚發生一宗墮樓慘劇，一名47歲女子與年僅1歲孫兒雙雙墮樓身亡。警方初步將案件列為謀殺及自殺案，交由大埔警區重案組接手調查。據悉，女死者疑有欠債，事前曾向友人透露感到不開心。

