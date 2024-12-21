太平邨嫲孫墮斃｜47歲嫲嫲疑欠債曾透露不快 攬1歲孫兒輕生【附抑鬱症常見徵狀】
案發在昨日下午約5時49分，警方接獲太平邨保安報案，指發現一名女子墮樓，跌在平靜樓對開垃圾站的垃圾桶上。救援人員趕至現場，發現除女子外，另有一名男嬰同時墮樓，兩人當場被證實死亡。
消息指，47歲女死者姓陳，與1歲男嬰為祖孫關係。女死者平日與男嬰、男嬰的20歲爸爸（即女死者兒子）及男嬰的太婆同住於上水公屋單位，至於男嬰父母則並未結婚，亦非同住，男嬰一般輪流居於父母的住所。
據了解，女死者近年因欠債有生活壓力，今日事發前曾向朋友透露感到不開心，並託對方照顧其兒子，隨後帶孫兒到太平邨，其後被發現雙雙墮樓喪命。現場未有發現遺書，警方稍後將安排死者進行驗屍以確定死因，並呼籲知情人士致電3661 3543提供相關資料，協助調查。
社會福利署回覆查詢時表示，十分關注事件並深感難過，已安排社工聯絡有關家屬及按其福利需要提供適切協助。據悉，有關家庭並非社署現時跟進的個案。
9大抑鬱症徵狀
抑鬱症是一種常見的情緒病，據統計，本港已有超過30萬人患上抑鬱症。精神科專科醫生陳仲謀接受《日日健康》醫聊室訪問時曾指出，抑鬱症的核心症狀可以分為心理和生理兩方面：
心理症狀：
- 情緒低落，持續感到憂鬱
- 自我價值感下降，覺得自己無用或成為他人的負擔
- 對生活失去興趣，甚至是平時喜愛的活動
- 嚴重時可能有自殺念頭
生理症狀：
- 疲倦乏力，日常活動提不起勁
- 食慾減退或暴飲暴食
- 失眠或睡眠質量差
- 焦慮症狀，例如心跳加速、手震或呼吸困難
- 便秘（常見於長者）或經期紊亂（常見於婦女）
陳醫生稱，通常這些症狀需要持續兩星期以上才會被診斷為抑鬱症，但若情況嚴重例如有自殺傾向，不必等到兩星期便應立即求醫。
抑鬱症患者尋死先兆
陳醫生表示，雖然普通人無法準確診斷，但可以從以下方面觀察，以下徵兆需特別留意：
- 行為改變：例如突然變得沉默寡言、避開社交、喜歡的活動不再參與
- 說話內容：表達對生活的失望，例如提到「做人很苦」、「死咗好過」
- 特定行為：例如寫遺書、處理遺物（如將銀行存摺或寵物交托他人）
- 極端行動：爬出窗外或嘗試危險行為
若懷疑患者有尋死念頭，親友應多加關心，並盡快向專業人士求助。陳醫生又建議，親友可在語言及行為上為抑鬱症患者給予支援：
語言方面
- 多傾聽，避免給予批判性意見
- 以溫和的方式表示關心，例如：「有咩要我幫手？」
- 提供支持，而非強迫對方振作
行為方面
- 陪伴患者參與他們感興趣的活動
- 幫助安排醫療資源，例如尋找精神科醫生或心理輔導
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醫管局精神健康專線： 2466 7350
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