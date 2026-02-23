失戀愛聽慘情歌？研究：可減孤獨感短暫「止痛」 一類人會越聽越傷 如傷口上灑鹽

失戀心碎，不少人第一反應是戴上耳機，單曲循環播放慘情歌。從衛蘭的《大哥》到MC張天賦的《記憶棉》，這些廣東歌旋律彷彿成了我們情緒的出口。但為何在痛苦時我們反而渴望「擁抱悲傷」？這真的有效嗎？有大學研究就警告，對某類人而言，失戀聽慘情歌恐怕無助療傷，反而會越聽越傷心。

