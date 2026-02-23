失戀愛聽慘情歌？研究：可減孤獨感短暫「止痛」 一類人會越聽越傷 如傷口上灑鹽
失戀心碎，不少人第一反應是戴上耳機，單曲循環播放慘情歌。從衛蘭的《大哥》到MC張天賦的《記憶棉》，這些廣東歌旋律彷彿成了我們情緒的出口。但為何在痛苦時我們反而渴望「擁抱悲傷」？這真的有效嗎？有大學研究就警告，對某類人而言，失戀聽慘情歌恐怕無助療傷，反而會越聽越傷心。
神經質人格失戀不宜聽慘歌
由中國福建師範大學音樂學院、西華師範大學及荷蘭萊頓大學組成的研究團隊，於2025年發表了一項針對389名失戀大學生的研究，刊於《PLOS ONE》期刊。團隊試圖解開「神經質」人格特質、聽歌策略與失戀後負面情緒之間的關係。
所謂「神經質」，簡單來說就是情緒比較敏感、容易焦慮或抑鬱的性格。研究發現，這類人在分手後之所以會感到比一般人更強烈的痛苦，問題核心在於他們用錯了聽歌的方法（即「適應不良的聆聽策略」）。
這類人傾向利用悲情歌來逃避現實，或者藉著歌詞不斷「鑽牛角尖」（反芻悲傷）。結果，聽歌原本是為了療傷，卻變成了在「傷口灑鹽」，令自己深陷在負面情緒的泥沼中無法自拔，造成「越聽越傷」的惡性循環。
失戀聽慘情歌特別紓暢？
既然有風險，為何大眾依然樂此不疲？美國紐約州立大學水牛城分校於2025年在《Psychology of Music》發表的心理學研究提出了「社會替身假說」。
該假說認為，當現實中的人際關係斷裂（如分手），音樂便成為了我們的「社會替身」。透過「擬社會關係」（感覺歌手「懂我」）或「回憶」（喚起對前度的記憶），音樂滿足了我們對歸屬感的需求。研究證實，人們在感到孤獨時更傾向尋求自己喜愛的音樂，而且在聽完後，孤獨感會顯著降低。這種「被理解」的錯覺，正是慘情歌令人著迷的核心原因。
大腦的「安全悲傷」機制
除了心理層面的慰藉，從神經科學角度看，悲傷音樂本身就具有獨特的快感。另一項研究則指出，音樂中的悲傷屬於「非威脅性」的。我們的大腦深知這些旋律並不會對現實生存構成威脅，因此能保持「審美距離」。這解釋了為何我們聽著《到此為止》流淚，卻依然能從中獲得宣洩性的愉悅，甚至釋放多巴胺，在安全的環境下體驗情緒起伏。
專家建議「漸進式歌單」
綜合各項研究，聽悲情歌雖具有社交替身的安撫功能，但對於情緒容易波動的人來說，切忌過度沈溺。專家建議採用「同質原則」來編排歌單：
- 宣洩期：選擇與當下心境相符的悲傷歌曲，承認並驗證自己的痛苦
- 過渡期：加入節奏稍快、帶有反思意味的歌曲
- 重建期：轉向歌詞主動、賦權的歌曲，幫助自己重拾自信