失智症｜港大發現骨質疏鬆藥可「舊藥新用」 或有助降低患認知障礙症風險
全球認知障礙症患者上升 尋可負擔預防方案
港大醫學院指出，全球認知障礙症（包括ADRD）患者人數持續上升，目前已超過5,500萬人，預計到2050年將增至1.39億；世界衞生組織亦把此症列為公共衞生重點。雖然近年首批可減緩ADRD病情的新藥已獲批准使用，但療法在成本、適用性及療效方面仍備受關注，市場對有效且可負擔的預防方法需求迫切。研究團隊表示，重新利用現有藥物，有望成為具潛力且可行的治療策略。
骨質疏鬆與認知退化常並存 風險因素重疊
研究團隊指出，骨質疏鬆症與認知障礙症在長者群組中經常並存，兩者亦涉及多個相同風險因素，包括高齡、女性及缺乏運動等。港大醫學院團隊早前已證實，骨質疏鬆症及骨折會增加日後出現認知障礙症的風險；而認知障礙症患者跌倒及骨折風險亦較高，反映兩者存在相互影響。團隊認為，若能改善骨質疏鬆症治療，或有助減輕認知障礙症的負擔。
「含氮雙膦酸鹽」（如阿倫膦酸鈉和唑來膦酸）是治療骨質疏鬆症的常用藥物。港大醫學院指出，最新生物學研究顯示，該藥物在人體引發的生物反應或與ADRD的發病機制有關，意味「含氮雙膦酸鹽」在預防ADRD方面具潛在功效。
分析逾12萬長者 用藥者失智風險下降
研究團隊利用全港電子醫療記錄進行大規模分析，納入2005至2020年間超過12萬名年滿60歲、患骨質疏鬆症或脆性骨折的長者。結果顯示，與未接受治療者相比，使用「含氮雙膦酸鹽」的患者罹患ADRD風險降低16%；若與使用其他骨質疏鬆症藥物者相比，風險則降低24%。研究亦指出，有關效果在女性及髖部骨折患者中尤為顯著。
團隊並估算，每48名使用「含氮雙膦酸鹽」治療五年的患者，可預防一宗ADRD個案，顯示該藥物在高危群組中或具公共衞生價值。
港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授表示：「這項研究揭示了『含氮雙膦酸鹽』為老年人提供雙重益處，除強化骨骼和預防骨折之外，亦可降低ADRD的風險，其潛在神經保護作用提供了實證基礎，以支持未來研究此藥物在預防或延緩ADRD方面的實際成效。」
他續指：「研究發現意義重大，證實了在現實中一種可行而有效的方法——通過安全且廣泛使用的『含氮雙膦酸鹽』來降低患上認知障礙症的風險，為高危群組帶來額外保障。然而，在人口急速老化的社會中，開發有效治療失智症及阿茲海默症的方法仍然迫在眉睫。」