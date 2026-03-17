失智症 港大研究 失智症｜港大發現骨質疏鬆藥可「舊藥新用」 或有助降低患認知障礙症風險

失智症｜港大發現骨質疏鬆藥可「舊藥新用」 或有助降低患認知障礙症風險

腦神經及精神健康
東方新地
港大醫學院今日（17日）宣布，藥理及藥劑學系研究團隊發現常用於治療骨質疏鬆症的藥物「含氮雙膦酸鹽」，或有助骨質疏鬆症或脆性骨折的老年患者降低罹患阿茲海默症及相關認知障礙症（簡稱ADRD）的風險。研究指出，此「舊藥新用」方向或可成為預防退化性腦部疾病的可行策略，從而減輕其對公共衞生造成的負擔。相關結果已刊登於《阿茲海默症與認知障礙症》期刊

全球認知障礙症患者上升　尋可負擔預防方案

港大醫學院指出，全球認知障礙症（包括ADRD）患者人數持續上升，目前已超過5,500萬人，預計到2050年將增至1.39億；世界衞生組織亦把此症列為公共衞生重點。雖然近年首批可減緩ADRD病情的新藥已獲批准使用，但療法在成本、適用性及療效方面仍備受關注，市場對有效且可負擔的預防方法需求迫切。研究團隊表示，重新利用現有藥物，有望成為具潛力且可行的治療策略。

骨質疏鬆與認知退化常並存　風險因素重疊

研究團隊指出，骨質疏鬆症與認知障礙症在長者群組中經常並存，兩者亦涉及多個相同風險因素，包括高齡、女性及缺乏運動等。港大醫學院團隊早前已證實，骨質疏鬆症及骨折會增加日後出現認知障礙症的風險；而認知障礙症患者跌倒及骨折風險亦較高，反映兩者存在相互影響。團隊認為，若能改善骨質疏鬆症治療，或有助減輕認知障礙症的負擔。

「含氮雙膦酸鹽」（如阿倫膦酸鈉和唑來膦酸）是治療骨質疏鬆症的常用藥物。港大醫學院指出，最新生物學研究顯示，該藥物在人體引發的生物反應或與ADRD的發病機制有關，意味「含氮雙膦酸鹽」在預防ADRD方面具潛在功效。

分析逾12萬長者　用藥者失智風險下降

研究團隊利用全港電子醫療記錄進行大規模分析，納入2005至2020年間超過12萬名年滿60歲、患骨質疏鬆症或脆性骨折的長者。結果顯示，與未接受治療者相比，使用「含氮雙膦酸鹽」的患者罹患ADRD風險降低16%；若與使用其他骨質疏鬆症藥物者相比，風險則降低24%。研究亦指出，有關效果在女性及髖部骨折患者中尤為顯著。

團隊並估算，每48名使用「含氮雙膦酸鹽」治療五年的患者，可預防一宗ADRD個案，顯示該藥物在高危群組中或具公共衞生價值。

失智症 港大研究 港大醫學院發現廣泛應用於治療骨質疏鬆症的藥物「含氮雙膦酸鹽」，或有助骨質疏鬆症或脆性骨折的老年患者降低罹患阿茲海默症及相關認知障礙症的風險。研究團隊包括（左起）張正龍教授及陳俊明教授。（圖片來源：港大醫學院）
港大醫學院發現廣泛應用於治療骨質疏鬆症的藥物「含氮雙膦酸鹽」，或有助骨質疏鬆症或脆性骨折的老年患者降低罹患阿茲海默症及相關認知障礙症的風險。研究團隊包括（左起）張正龍教授及陳俊明教授。（圖片來源：港大醫學院）

港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授表示：「這項研究揭示了『含氮雙膦酸鹽』為老年人提供雙重益處，除強化骨骼和預防骨折之外，亦可降低ADRD的風險，其潛在神經保護作用提供了實證基礎，以支持未來研究此藥物在預防或延緩ADRD方面的實際成效。」

他續指：「研究發現意義重大，證實了在現實中一種可行而有效的方法——通過安全且廣泛使用的『含氮雙膦酸鹽』來降低患上認知障礙症的風險，為高危群組帶來額外保障。然而，在人口急速老化的社會中，開發有效治療失智症及阿茲海默症的方法仍然迫在眉睫。」

報名連結：http://p.nmg.com.hk/djlp47

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圖片來源：港大醫學院

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