大埔宏福苑五級火災造成過百人死亡，包括一名消防員殉職。無數家庭在一夜之間家園被毀，痛失親人，財產被燃燒殆盡。一張張尋找至親的畫面，一幕幕倖存者相擁痛哭的情景，令人感到心痛心碎。有誰想到一個安居樂業的家，瞬間會被無情大火吞噬？

