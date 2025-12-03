一方有難八方支援
香港乳癌基金會對於在火災中離世者表示深切哀悼，並對其家屬及受影響的人士致以摯誠的慰問。大埔的災情牽動著每一位香港人，大家萬眾一心將物資送往受災人士，各界都慷慨解囊捐款，眾志成城，人間有愛。基金會亦心繫受影響的市民，如果姊妹們在抗癌治療期間對事件感到不安或需要傾訴，請隨時聯絡我們患者支援中心25256033或25973251。
生命無常，世事難料。生活中有時候會發生不可預見和可怕的事情。當一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外，往往會感到不安無助，甚至產生創傷，這些都是自然的情緒反應。
猶記得2019冠狀病毒疫情大流行，這是一場前所未有的健康和社會危機，不少人的正常活動被打亂，情緒受到困擾。不少乳癌患者在診斷、治療與心理支援方面，均面對前所未有的挑戰，例如許多婦女因擔心染疫而延遲乳癌篩查，有乳癌病人因延遲療程，影響治療進度。當時，基金會轉向網上講座與支援平台與病友互動，雖然無法完全取代面對面交流，但仍為患者提供資訊與情緒上的支援。
對大多數人來說，面對創傷的症狀，在家人、朋友的支持下，可以更快地緩解。然而，一些創傷倖存者會出現更嚴重的狀況，嚴重擾亂他們的日常生活，例如抑鬱症（Depression）、創傷後遺症（Post-traumatic stress disorder, PTSD）、焦慮症 （Anxiety）問題等。
處理心理創傷需要時間，而最重要的是能夠坦誠表達自己的感受。嘗試與信任的人，例如家人或摯友，分享你的經歷與情緒，不要壓抑自己，也不要獨自承受。有需要可以尋求專業心理協助，這是堅強和負責任的表現，絕非軟弱。 而在創傷之後，首要任務是建立安全感，營造一個穩定的環境，讓身心獲得保護。當安全感逐漸建立後，便可以一步步回顧創傷事件，並面對由此累積的痛苦與悲傷。這個過程或許艱難，但卻是復原的重要一環。不要逃避或壓抑情緒，而是要學會接納並處理它們。
隨著生活逐漸重建，過往的創傷會慢慢被整合，重新塑造自我，並在過程中尋找新的生活意義。這需要持續的努力與調整，途中可能會遇到挑戰，但要相信自己有能力克服。
筆者近日收看不少火災的新聞報導和畫面，心情難免感到難過。所以在了解必要訊息後，請避免長時間、反覆地觀看這些情景，讓腦海有喘息的空間。保持有規律的生活作息，避免在創傷症狀仍然明顯時作出重大決定或重大的生活模式改變。盡量維持正常的日常安排，若感到疲憊，也要允許自己休息。
謹祝大火傷者能早日康復，受影響人士早日重建家園！
