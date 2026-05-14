告別日夜顛倒 找回生活的重心

「你話我個女係咪冇藥救？每日朝早我起身準備返工，佢先至施施然熄燈瞓覺，成間房好似個黑洞咁，叫都唔醒……」這是一位爸爸跟我訴苦的開場白。在香港，不少家庭正上演著這場「日夜大戰」。年輕人好像活在另一個時區，我們在過香港時間，他們卻像在過美國時間。

