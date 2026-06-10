性格也有分A型和B型？

近年潮流興起MBTI性格測驗，人們愛透過認識自己的性格去了解自己的優點弱項，人際關係以至於職業規劃等。性格反映著人背後思想、情緒、行為的模式，過去不同年代有不同心理學家提出不同性格理論，試圖找出人與人之間的差異。但除了心理學家外，早年竟有心臟科醫生提出了提出了一套性格分類——A型性格（Type A Personality）與B型性格（Type B Personality），亦帶出了心理狀態如何影響身體健康。

