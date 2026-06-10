性格也有分A型和B型？
你是Type A性格嗎？
試想想自己有沒有以下的習慣：走路比別人快、說話節奏急促、吃飯總比別人快完成、排隊時容易不耐煩、做事追求效率、凡事希望做到最好，甚至連放假休息時都會感到內疚等等。如果你中了以上不同習慣，你也有可能屬於A型性格了。
於1950年代，美國兩位心臟科醫生Meyer Friedman及Ray Rosenman在診所觀察到一個有趣現象：候診室椅子的前端磨損速度特別快。後來他們更發現部分病人在等候期間總是坐立不安，不停看錶、抖腳、移動身體，似乎連等待幾分鐘都難以忍受。進一步研究後，他們發現這些人普遍具有高度競爭性、急躁、追求成就及時間緊迫感等特質，於是將這種行為模式命名為「A型性格」。相反，有一些人處事較為從容，不容易被時間追趕，較懂得享受過程而非只著眼結果。醫生們則把其模式歸類為「B型性格」。
性格特質與身體健康息息相關
當時研究人員發現，A型性格人士出現冠心病的比率似乎較高，因此開始探討人格特質與身體健康之間的關係。雖然後來研究顯示，並非所有A型人格特質都直接導致心臟病，但其中的敵意（hostility）、長期壓力及容易憤怒等因素，確實與較高的心血管疾病風險有關。這亦引證了健康心理學其中一個重要說法：心理狀態並非只影響情緒，也會影響身體健康。
及後，陸陸續續也有不同研究題示出，長期壓力與失眠、高血壓、免疫力下降、腸胃不適、焦慮及抑鬱等問題均有關聯。所謂「病由心生」，其實壓力與情緒的問題，有可能暗暗影響身體不同系統。
認識自己，也照顧自己
當然，性格特質並無好與壞，A型性格人士往往具備高度責任感、目標導向及行動力，做事認真有條理，因此在學業、工作或事業發展上往往能取得不俗成績。許多管理人員、企業家甚至專業人士身上，都能看到A型性格的影子。
與其改變自己的性格，不如學習與自己的性格相處，不要讓其性格過於影響生活，造成過多壓力或情緒問題。事實上，在臨床工作中亦不難遇到一些具A型性格特徵的人士，當他們長期處於追趕時間、追求成就和要求完美的狀態，身心容易承受沉重壓力。有時未能達到生活上的一些預期目標，便容易產生自責、焦慮甚至挫敗感。面對這個情況，我們要學習主動按下「暫停鍵」，放慢生活節奏，始終人生不是一場短跑，而是一場漫長的旅程。容許自己休息、接納不完美，以及欣賞沿途的風景，同樣是一種重要的能力，讓我們能走得更穩更遠。
專欄：心窗解密
撰文：香港心理學會臨床心理學組臨床心理學家馬瀚祺