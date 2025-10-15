生命的終章 死亡與遺忘

看見熟悉的名字出現在轉介信上，我知道將會與闊別三年的病人再相見。相見的一刻，她流淚了，說熟悉的面孔讓她安心，但同時令她難過。她剛發現癌症復發，便被告知這個病已到了末期。「或許這是我們最後一次的重逢。」她如是說。

