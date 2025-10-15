生命的終章 死亡與遺忘
她無懼死亡，卻懼怕分離，她既憂心孩子們的將來，又害怕丈夫未能夠好好地愛錫和照顧他們，像她對他們無微不至的照料。她很想看見孩子們畢業、結婚和生兒育女；她亦很想和丈夫相處到白頭。有好一段時間，她都在求告上天：「求吓你俾我多幾年命…三年？兩年？求吓你…」然而，隨著時間過去，她開始沮喪於求告不果，以及癌症帶來的難以承受的痛。隨著身體機能日益衰退而浮現的無力感，死亡的恐懼和不確定性變得愈來愈濃烈。縱然千般不捨，她卻因為害怕成為家人的負累，而想過結束生命。
面對身體漸見虛弱，她知道死亡已越走越近。家人看見她每天都忍著疼痛、頑強地努力生存下去時，既心痛，又不捨。從前慣於專注工作的丈夫，在意識到她將永遠離開自己後，一改過去的習慣，決心學習放下工作，並多關心妻子的身心狀況。他不但悔恨從前沒有好好珍惜與她的相處，也因為未能及早發現她的癌症復發而內疚和不斷自責。「看著沒有她的家，我實在無法想像以後的日子如何與孩子度過。」他說。
憤怒自己無能的他，很想為妻子做點事，卻又不知道還有什麼可以做；他害怕妻子會從此在他的生活裡消失殆盡，他卻沒有在她臨終在即做好丈夫的本分。
面對生命倒數時，人們容易帶著這些預期性失落（anticipatory loss），開始經歷哀傷與情感波動。根據伊麗莎白．庫伯勒．羅絲（Elisabeth Kübler-Ross）提出的哀傷五階段（The Five Stages of Grief），人類面對重大的失去或死亡時，可能會經歷五個階段，包括否認、憤怒、討價還價、沮喪和接納。這些階段不一定是線性發生的，我們也未必會經歷所有的階段。有時候，我們可能會在某些階段中反覆徘徊。每個人的經驗都是獨特的，在不同的階段裡，我們可能會經歷不一樣的感受和情緒。這些感受和情緒並沒有對錯之分，所有感覺都是允許的。讓病人與家屬能夠面對、過渡和接納這些情緒，是重要的一環。這樣才能讓病人不留遺憾地走完生命的最後一程，亦讓家屬不帶悔恨地，帶著與逝者的回憶和愛走餘下的路。
墨西哥的亡靈節是一個關於迎接亡靈回家的節日。墨西哥人相信，死亡不是終點，而是另一段旅程的開始。在這一天，人們用鮮花和食物歡迎逝去的親人回家「團聚」。對他們來說，只要活著的人還記得逝者，逝者就永遠不會真正死去。這份記憶像是一座橋，連接著生者與亡者。真正的死亡，是生者對逝者的遺忘。只要愛與回憶一息尚存，逝者依然活著，活在我們心中。
專欄：心窗解密
撰文：香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家 伍靜瑤
參考文獻：Kübler-Ross, E., & Kessler, D. (2009). The five stages of grief. In Library of Congress Catalogin in publication data (Ed.), on grief and grieving (pp. 7-30).