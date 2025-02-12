重新定義幸福：有情人未必幸福 研究顯示單身滿足感上升

在當今社會中，單身常常被視為一種需要解決的「問題」，結婚和家庭被視為成功的標誌。然而，2022年發表的一項荷蘭研究發現，許多中年單身人士開始重新定義他們的幸福，並覺得單身生活比有伴侶的日子過得更充實，他們對「有個伴」的渴望也隨年紀而減弱。在這個過程中，許多人學會了如何重視及愛護自己。

