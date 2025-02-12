重新定義幸福：有情人未必幸福 研究顯示單身滿足感上升
這讓我想起跟我會面的W小姐（化名）。W在年輕時結過一次婚。可惜，她的先生有外遇，當時小孩還十分小，W覺得完整的家對小朋友成長十分重要，即使自己受到傷害，也強忍一切維持婚姻，專心致志地照顧子女長大。作為一名傳統家庭中的長女，她一直把家庭的需求放在首位，但多年以來，她卻感到十分孤獨和孤立，因為周圍的人視她為一個過於要求的母親和大家姐。當子女長大成人後，她決意結束這段有名無實的夫妻關係。在我們的會面中，W逐漸意識到，照顧自我是很重要的，一直以來忙於照顧他人實在令她疲憊不堪。她形容自己就像坐在火車上，卻從未欣賞沿途美麗的風景。然而，要改變並不容易，因為她從未學會如何優先考慮自己的需求。
在家人的鼓勵下，W小姐決定報名參加陶藝課程及開始行山，這是她一直以來都想嘗試卻沒有時間做的事情。在這個過程中，W還結交了一些新的朋友。她不再將幸福與婚姻掛鈎，而是明白了生活的意義在於追尋那些讓自己感到活著的事情。她跟我分享：「我曾經以為，幸福只能來自家庭，但現在我知道，幸福來自於我所做的事情和關心我的人，這些事情讓我真正感到快樂。」其實，單身生活不僅僅是一種狀態，而是一種選擇和能力。這種能力讓她不僅能夠照顧自己，還能以更健康的方式去愛護他人。
如何享受單身生活？首先，尋找和培養自己的興趣，無論是學習新的技能或參加社交活動，這都能幫助您建立新的生活重心。其次，重視自我照顧，制定常規的健康習慣，包括均衡飲食、運動或冥想。第三，建立正面的關係，除了親密關係外，我們還可以建立不同的關係，與朋友和家人保持聯繫，尋找志同道合的夥伴，分享生活的點滴及彼此支持。最後，保持開放的心，勇於探索新的可能性，讓自己在獨立生活中找到屬於自己的幸福。單身不必是孤獨的代名詞，而是自我成長和實現夢想的旅程。
專欄：心窗解密
撰文：辛蔚嫺 香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家
文中所提及的研究：Park, Y., Page-Gould, E., & MacDonald, G. (2022). Satisfying singlehood as a function of age and cohort: Satisfaction with being single increases with age after midlife.Psychology and Aging,37(5), 626.