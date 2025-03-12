提早規劃退休：預先埋下快樂的種子
筆者見過不少剛退休人士前來求助，N先生就是其中一個典型案例。N退休前是位專業人士，高薪厚職為他帶來不少財富，他習慣把自己的日程表塞得滿滿，幾十年來把全副心力放在工作上，這工作確實帶來了不少成功感及優越感。轉過頭來已經到達退休年齡，一下子失去了生活重心，面對空閒時間感到不知所措，身份的落差更令他感到沮喪與焦慮，這些負面情緒使他變得暴躁，加上與太太朝夕相對，結果亦頻生磨擦和衝突。
人生好比耕種，成年時播下的種子將決定未來的收成。若你播下了工作和理財的種子，退休時的財富自然會較穩定。然而，如果你沒有埋下培養關係的種子，在成年時沒有撥時間和家人朋友愛侶好好相處，關係變得疏遠，當步入退休生活時，可能會發現周圍的聯繫已經所剩無幾。同樣，如果你沒有埋下培養興趣的種子，成年時只懂埋首工作，沒有發展任何健康的嗜好或運動習慣，到退休時只怕有心無力，很難由頭建立全新的興趣，生活容易失去動力。
人人都幻想退休後自由自在的美好生活，認為現在應該全力以赴工作，等到退休再去追求自己的夢想。但這一刻的你沒有埋下這些快樂的種子，生活的土壤漸漸變得貧瘠，沒有什麼收成物，退休後生活失去了工作便難以定位，期望與現實之間出現落差，最後衍生出不同的適應問題。
因此，這些快樂的種子應該就在今天的日常生活中開始播種，不妨在繁忙的工作中抽出時間，享受生活的每一個瞬間，無論是與朋友的聚會，還是簡單的家庭晚餐，這些都是生活中值得珍惜的時刻。當這些快樂的回憶積累起來，將會成為我們退休後美好生活的基礎。另外，利用當下的時間去發掘和培養自己的興趣愛好，這些興趣可以成為你休後生活的重心，讓我們保持充實和快樂。
退休不是一個結果，而是一個過程，是一種生活態度的轉變。在退休前的數年，我們應學習開始放慢生活的節奏，主動調整心態，探索退休對自我人生的意義。在這個過程中，我們也要接納自己可能出現的退休前恐懼，這是對未知的自然反應。從今天起，讓我們好好於生活中埋下不同快樂的種子，讓未來的退休生活過得美滿自在。
專欄：心窗解密
撰文：馬瀚祺 香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家