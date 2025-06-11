認識酒精依賴：如何避免跌入酗酒漩渦
小酌本是無傷大雅，我們在享受美酒的同時，應如何劃下清晰的界線，防止自己墜進酒精依賴的禍害中？
我們時常聽到的酗酒(Alcohol Abuse)，其實是指過度或不負責任地飲用酒精，通常會對個人的生活、工作和人際關係造成負面影響。長期酗酒有可能演變為酒精依賴(Alcohol Use Disorder)，意指對酒精上癮，無法控制自己的飲酒行為。臨床上的診斷不會以飲用多少酒精份量作衡量標準，《精神疾病診斷及統計手冊》中有明確列明徵狀，例如出現耐受性（需要更高的酒精量才能達到相同歡愉效果）和斷癮症狀（如焦慮、顫抖、出汗等）。
透過一層層了解酒精依賴者的心路歷程，讓我們學懂如何避免心陷其中。
前來的求助者來自不同的社會階層。有廚師或地盤工人在酷熱的工作環境下以冰凍啤酒解熱，有商人需要出席不同酒局傾生意，亦有酒保日常面對種類千變萬化的酒精飲品，工種不同，卻帶出一個共通點，就是在生活習慣上與酒精有密不可分的關係。當然，也有一些求助者無所事事，生活沒有任何寄託，慣常用酒精去消磨時間和減低孤獨感。
再下一層，他們常常帶著一些對酒精的謬誤，這些觀念減低他們對酒精的危機意識。有些人認為飲酒可以幫助入睡，實際上，酒精雖然可加快入睡時間，但亦會增加淺層睡眠，意味著大大減低整體睡眠質素。加上酒精有利尿效果，睡前大量飲酒只會增加深夜排尿次數，變相對影響睡眠。
亦有人認為自己酒量很好，千杯不醉，百毒不侵，不會那麼容易對酒精上癮。而事實上，酒量好只是代表肝臟分解酒精的速度比較快，但身體仍會積聚分解物，即使一個人能夠喝下大量酒精而不當場醉酒，長遠對肝臟會有極大傷害。
去到最底一層，不難發現酗酒背後其實隱藏不同的心理問題。求助者或許面對著焦慮、抑鬱等心理困擾，以飲酒逃避內心的痛苦。亦有人會視飲酒為減壓的方法，去暫時忘記生活上不同問題。亦有研究顯示，童年有創傷經歷的人更容易在成年後發展成酒精依賴，原因是這些早期的創傷往往在成年後以不同的形式表現出來，他們亦較易用酒精去麻醉自己所面對的壓力和困難。
飲酒不能真正解決心理困擾，反而會造成惡性循環，加強他們對酒精的依賴。在戒酒的路途上，精神科醫生有需要時會以藥物治療，減低他們的斷癮症狀或對酒精的渴求。停飲只是第一步，要長期預防復飲才是真正的挑戰。臨床心理學家會跟求助者從多方面合作，首先重新制訂一個健康的生活習慣，減低再度接觸酒精的機會；亦會著手更正他們對酒精的一些思想謬誤，學習理性分析自己與酒精的關係；更重要的是，在治療中引導他們打開內心世界，認識自己依賴酒精的真正原因，從根源開始，一步步處理背後的情緒壓力，真正建立一個脫離酒癮的人生。
專欄：心窗解密
撰文：馬瀚祺 香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家