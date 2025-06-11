認識酒精依賴：如何避免跌入酗酒漩渦

飲酒成為很多人生活的一部分，社會上都充斥著不同喝酒可以有益身心健康的言論，我們習慣酒精無處不在的同時，逐漸低估了飲酒所帶來的負面影響。臨床工作上不時看見依賴酒精的個案，他們起初從沒想過會對酒精上癮，但當生活慢慢被蠶食，變得不能自拔地飲酒，身體機能亦開始受損，負上沉重的代價。

