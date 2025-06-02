快速睡眠法｜睡前1小時食1種水果 入眠速度快35% 拆解3大助眠功效穩定情緒

睡前食太飽可能影響睡眠質素，但適當地食水果其實亦可以改善睡眠。有研究顯示，睡前1小時食用一款水果能有效縮短入眠時間達4成，就連總睡眠時間及睡眠效率亦可獲提升。有醫生就分析其改善睡眠的3大原因，與其膳食纖維改善腸道健康有密切關係。

