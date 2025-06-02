快速睡眠法｜睡前1小時食1種水果 入眠速度快35% 拆解3大助眠功效穩定情緒
廣告
睡前食太飽可能影響睡眠質素，但適當地食水果其實亦可以改善睡眠。有研究顯示，睡前1小時食用一款水果能有效縮短入眠時間達4成，就連總睡眠時間及睡眠效率亦可獲提升。有醫生就分析其改善睡眠的3大原因，與其膳食纖維改善腸道健康有密切關係。
台灣胸腔暨重症科醫生黃軒於社交平台撰文指出，有研究顯示連續四星期、每晚睡前1小時食用兩個奇異果，能有效改善睡眠障礙者的入睡時間、延長總睡眠時間及提升睡眠效率。該研究針對有睡眠障礙的成年人進行。結果顯示參與者在連續四星期進行的測試內，入睡潛伏期（即入睡所需時間）縮短35.4%、總睡眠時間增加13.4%，而整體睡眠效率則提高了5.41%。
黃醫生分析，奇異果能夠改善睡眠可能與以下3大因素有關：
1.含有血清素
奇異果含有5-HT（血清素），這種物質在大腦中可轉化為褪黑激素，幫助調節晝夜節律。
2.高抗氧化能力
奇異果富含維他命C、維他命E、葉酸及多酚，這些成分能減少氧化壓力，促進神經傳導並穩定情緒。
3.富含膳食纖維與益生元
奇異果中的膳食纖維和益生元有助於改善腸道菌群，進而間接影響腸腦軸及睡眠荷爾蒙的分泌。
儘管初步證據顯示睡前食用兩個奇異果對部分失眠或睡眠品質不佳者有幫助，且安全性高，但黃醫生提醒距離將其納入臨床建議，仍需更大規模的試驗來證實。他指出要改善睡眠質素，建議保持規律作息、減少攝取咖啡因及避免夜間藍光（如睡前使用手機），食用奇異果只宜作為輔助。
奇異果連皮食營養更佳
台灣泌尿科醫生高銘鴻曾於社交平台指出，奇異果是一種營養密度高的水果，其果皮比果肉更具營養，含有更多的黃酮類化合物、抗氧化劑和維生素C，纖維含量更是果肉兩倍，因此建議食用奇異果時可選擇連皮食用。