悅來酒店四屍命案｜抑鬱患者極端念頭或突如其來 心理學家籲「少啲批評、多啲聆聽」
專家：勿低估抑鬱症影響 極端念頭或突如其來
涉事男子為海關督察，自今年5月起休假，至本月以私人理由辭職，原計劃與家人移民英國，惟因幼子腳患需手術而延遲行程。男死者患有情緒病，生前曾經求醫。
案件引起社會對情緒病廣泛關注，精神健康諮詢委員會委員、香港心理學會候任會長張傳義今日（29日）在電台節目表示，抑鬱症會削弱患者的抗壓能力，尤其面對重大生活轉變時，更容易產生極端或扭曲的想法。張傳義指出，抑鬱症患者的情緒狀況可能在短時間內急劇惡化，尤其遭遇突發事件時，或會出現「旁人難以理解」的念頭，例如認為無法照顧家人，「不如一齊離開」等極端想法。
他指出，並非短暫不快就等同抑鬱症，但若個人突然出現極度疲倦、對事物失去興趣、思想變得負面，甚至開始交代後事，便要高度警覺。部分患者可能會在言語間流露警號，例如「唔緊要啦，我都仲有幾份保險，都冇所謂啦」。張傳義提醒，這些說話不容忽視，應盡快了解其想法，及早介入。
強調聆聽多於建議 避免批評
對於如何支援患者，張建議「少啲批評、多啲聆聽」，避免急於給予建議或批評。他引述研究指出，主動詢問情緒病患者是否有輕生念頭，並不會增加其自殺風險，反而能讓患者有機會表達內心感受，從而促進介入。若發現親友情緒極度不穩，但拒絕求醫，應先確保對方人身安全，必要時可通知家人或報警將其送院。即使無法親身陪伴，也可透過電話保持聯繫，了解其情況。
男性求診意願低但風險更高
張指出，男性雖然求診意願較低，但並非完全不表達情緒，只是表達方式與女性不同。有些男性可能曾多次透露困擾，惟未獲關注後選擇沉默，導致問題被忽視。他提醒，儘管女性患情緒病的比例較高，男性在出現輕生行為時，使用致命手段的比例較高，致死率亦較女性為高。社會應更重視男性情緒健康，加強支援及早識別高風險訊號。
張傳義強調，情緒病患者最需要的是理解與支持。他擔心今次事件可能對部分有潛在自殺傾向的人產生觸發作用，呼籲社會不要忽視任何精神健康警號，應加強相關教育與介入機制，避免類似慘劇再度發生。
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