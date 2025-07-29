悅來酒店四屍命案｜抑鬱患者極端念頭或突如其來 心理學家籲「少啲批評、多啲聆聽」

荃灣悅來酒店日前發生四人倫常命案，一名海關督察涉因情緒病困擾，弒妻殺子後墮樓身亡。事件震驚社會，亦再度引發對精神健康的關注。臨床心理學家張傳義指出，抑鬱症或於短時間內急劇惡化，患者可能出現極端甚至扭曲的念頭。他呼籲大眾勿低估病情，應以「少啲批評、多啲聆聽」方式關懷患者，及早陪同求醫，避免悲劇重演。

