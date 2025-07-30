悅來酒店四屍命案｜九成自殺個案涉抑鬱症等精神健康問題 精神科醫學院：親友宜鼓勵尋求支援
荃灣悅來酒店日前發生四人倫常命案，香港精神科醫學院表示，對事件深感關注，並向其家屬致以最深切的慰問與哀悼。該學院表示，了解公眾對此事可能涉及的精神健康問題有疑問和擔憂，雖然研究顯示因抑鬱而導致的兇殺案件極為罕見，且缺乏流行病學數據，但抑鬱症患者的自殺風險卻是更值得關注的議題。
該學院稱，約九成自殺個案與精神健康問題（尤其是抑鬱症）有關；其中大量個案在死亡時未曾被診斷，亦未有或未充分接受任何治療。根據香港賽馬會防止自殺研究中心最新數據，男性自殺率仍高於女性——每十萬人中，男性為19.5人，女性則為8.6人。男性自殺率較高可能的原因包括男性常選擇更致命的自殺方式，以及男性傾向較少尋求協助的行為模式。
儘管抑鬱症屬於常見的精神疾病，若未能及時處理，其嚴重性仍不可忽視，抑鬱症同時是自殺的主要誘因之一。由於不少有抑鬱特徵的自殺個案從未接觸過精神健康服務，香港精神科醫學院特此呼籲社會各界共同推動抑鬱症的及早識別與治療，並強調以下幾點重要訊息：
- 處理情緒及精神健康問題，是預防自殺的核心環節。
- 自殺行為並非不可避免；透過有效的治療，許多自殺個案是可以避免的。
- 詢問他人有關自殺的念頭，不會增加其自殺風險。
- 若您留意到親友出現抑鬱徵象或曾提及自殺念頭，應鼓勵其尋求支援及協助。
- 男性抑鬱問題值得多加關注，因其自殺風險較高且尋求協助意願較低。
- 抑鬱症是一種可治癒的疾病；適切的治療是預防自殺的關鍵。