悅來酒店四屍命案｜九成自殺個案涉抑鬱症等精神健康問題　精神科醫學院：親友宜鼓勵尋求支援

荃灣悅來酒店日前發生四人倫常命案，香港精神科醫學院表示，對事件深感關注，並向其家屬致以最深切的慰問與哀悼。該學院表示，了解公眾對此事可能涉及的精神健康問題有疑問和擔憂，雖然研究顯示因抑鬱而導致的兇殺案件極為罕見，且缺乏流行病學數據，但抑鬱症患者的自殺風險卻是更值得關注的議題。

