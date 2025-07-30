守護心理健康 由培養好習慣開始

心理輔導專業人員經常被問到：「你們經常聽到那麼多負面的故事和情緒，不會受影響嗎？你們如何做到不受影響呢？」事實上，輔導員和大家一樣，身處同一個時代環境，同樣面對經濟變遷、消費模式不同和職場型態的轉變等多重挑戰。在這些情勢下，人們往往容易產生壓力，亦產生憂慮、煩躁、緊張等負面情緒。面對生活變化，個人的心理素質與人際支持愈顯重要，而我們能否有效善用這些心理和社會資源，亦是一大考驗。

