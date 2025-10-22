港大研究｜抑鬱症患者死亡風險倍增 自殺率高近10倍 確診首半年最高

港大研究｜抑鬱症患者死亡風險倍增 自殺率高近10倍 確診首半年最高

腦神經及精神健康
東方新地
港大醫學院今日（22日）發表的項全球性統合分析研究顯示，抑鬱症患者的死亡風險比非抑鬱人士高出一倍，自殺風險更高達近10倍，不過若能及早接受適切治療，存活率可大幅改善。研究團隊綜合全球268項研究、涵蓋逾1,000萬名抑鬱症患者及近28億名對照者，是迄今最大規模的同類研究。

死亡風險上升 自殺率高近10倍

研究由港大醫學院臨床醫學學院精神醫學系領導，分析來自美國、英國、中國（包括香港）、新加坡、韓國等多個地區的數據，發現抑鬱症患者不僅自殺率高達近10倍，因心臟病、糖尿病、神經系統疾病、內分泌疾病及癌症等身體疾病致死的風險亦明顯上升。

港大醫學院臨床醫學學院精神醫學系主任張頴宗教授指出，抑鬱症與多種自然死亡原因相關，部分原因或涉及生活習慣及治療依從性，「例如不健康的生活方式包括吸煙、缺乏運動、不 良飲食等，和對自身健康管理不足以及未能堅持治療等。這些因素不僅加劇身體疾病的風險，也 可能延誤病情控制，進一步提高死亡率。」

抑鬱症 港大醫學院領導一項最大規模全球性統合分析研究抑鬱症及死亡風險的關係。研究團隊包括（左起）陳冠南博士、羅嘉瑩醫生、張頴宗教授及黃秀雯博士。（圖片來源：港大醫學院）
港大醫學院領導一項最大規模全球性統合分析研究抑鬱症及死亡風險的關係。研究團隊包括（左起）陳冠南博士、羅嘉瑩醫生、張頴宗教授及黃秀雯博士。（圖片來源：港大醫學院）

確診後半年內風險最高

研究顯示，抑鬱症確診後五年內死亡風險明顯波動，其中首180天風險最高，較非抑鬱人士高出約11倍，顯示早期介入極為重要。帶有思覺失調症狀的抑鬱患者死亡風險較無此症狀者高出61%；難治型抑鬱患者則高出27%。

年齡及性別亦是影響因素，研究指出，25歲以下女性患者的整體死亡風險約為非抑鬱人士的六倍；25歲以下及60歲以上患者的自殺風險分別為10倍及13倍。

及早治療可降死亡風險三成

研究同時證實，及早接受有效治療可顯著改善抑鬱症患者的生存率。服用抗抑鬱藥的患者整體死亡風險平均下降約20%；接受神經調控治療（如腦電盪療法）的患者，死亡風險可減少近30%。對同時患有身體疾病的患者，抗抑鬱藥的保護效果更顯著，死亡風險下降達三成。研究結果刊於國際期刊《世界精神醫學》

張頴宗教授強調：「抑鬱症不僅是一種情緒障礙，更是一個與重大健康風險 密切相關的公共衞生議題。雖然抑鬱症可導致自殺及多種身體疾病的死亡風險上升，但值得強調 的是，這是一種可治療的疾病，並存在清晰的預防與干預契機，可透過及時適切的治療加以控制 病情，拯救生命。」

全球逾3億人受影響　呼籲早期識別與支援

目前全球約有3.32億人患抑鬱症，佔總人口約4%。研究團隊呼籲公眾、醫護人員及決策者共同正視抑鬱症帶來的社會負擔，推動早期識別與介入。

張教授表示，抑鬱症對個人及家庭造成沉重影響，並對社會經濟構成壓力。早期識別、持續治療及整合支援對患者康復及延長健康壽命至關重要，只要患者能及時獲得合適的藥物治療、心理輔導或電療等支援，不但能改善生活質素，更可明顯降低死亡風險。

抑鬱症 港大醫學院領導一項最大規模全球性統合分析研究抑鬱症及死亡風險的關係。研究團隊包括（左起）陳冠南博士、羅嘉瑩醫生、張頴宗教授及黃秀雯博士。（圖片來源：港大醫學院）
港大醫學院領導一項最大規模全球性統合分析研究抑鬱症及死亡風險的關係。研究團隊包括（左起）陳冠南博士、羅嘉瑩醫生、張頴宗教授及黃秀雯博士。（圖片來源：港大醫學院）

抑鬱症｜身邊人9大行為或抑鬱症警號 醫生：家人3類勸慰說話有反效果
頑治性抑鬱症｜選美嫁入豪門丈夫卻長年出軌 苦忍抑鬱40年終因一事康復
反覆頭痛、腸胃不適卻查無病因？ 醫生：或為身心症警號拆解成因、治療方法
學生自殺｜過份催逼望子成龍或釀悲劇 3大成長階段屬高危期 注意4大警號
抑鬱症會好嗎？與情緒低落有何分別？注意5類人屬高危 2招跳出情緒漩渦

圖片來源：港大醫學院

熱門文章

 