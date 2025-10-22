港大研究｜抑鬱症患者死亡風險倍增 自殺率高近10倍 確診首半年最高
死亡風險上升 自殺率高近10倍
研究由港大醫學院臨床醫學學院精神醫學系領導，分析來自美國、英國、中國（包括香港）、新加坡、韓國等多個地區的數據，發現抑鬱症患者不僅自殺率高達近10倍，因心臟病、糖尿病、神經系統疾病、內分泌疾病及癌症等身體疾病致死的風險亦明顯上升。
港大醫學院臨床醫學學院精神醫學系主任張頴宗教授指出，抑鬱症與多種自然死亡原因相關，部分原因或涉及生活習慣及治療依從性，「例如不健康的生活方式包括吸煙、缺乏運動、不 良飲食等，和對自身健康管理不足以及未能堅持治療等。這些因素不僅加劇身體疾病的風險，也 可能延誤病情控制，進一步提高死亡率。」
確診後半年內風險最高
研究顯示，抑鬱症確診後五年內死亡風險明顯波動，其中首180天風險最高，較非抑鬱人士高出約11倍，顯示早期介入極為重要。帶有思覺失調症狀的抑鬱患者死亡風險較無此症狀者高出61%；難治型抑鬱患者則高出27%。
年齡及性別亦是影響因素，研究指出，25歲以下女性患者的整體死亡風險約為非抑鬱人士的六倍；25歲以下及60歲以上患者的自殺風險分別為10倍及13倍。
及早治療可降死亡風險三成
研究同時證實，及早接受有效治療可顯著改善抑鬱症患者的生存率。服用抗抑鬱藥的患者整體死亡風險平均下降約20%；接受神經調控治療（如腦電盪療法）的患者，死亡風險可減少近30%。對同時患有身體疾病的患者，抗抑鬱藥的保護效果更顯著，死亡風險下降達三成。研究結果刊於國際期刊《世界精神醫學》。
張頴宗教授強調：「抑鬱症不僅是一種情緒障礙，更是一個與重大健康風險 密切相關的公共衞生議題。雖然抑鬱症可導致自殺及多種身體疾病的死亡風險上升，但值得強調 的是，這是一種可治療的疾病，並存在清晰的預防與干預契機，可透過及時適切的治療加以控制 病情，拯救生命。」
全球逾3億人受影響 呼籲早期識別與支援
目前全球約有3.32億人患抑鬱症，佔總人口約4%。研究團隊呼籲公眾、醫護人員及決策者共同正視抑鬱症帶來的社會負擔，推動早期識別與介入。
張教授表示，抑鬱症對個人及家庭造成沉重影響，並對社會經濟構成壓力。早期識別、持續治療及整合支援對患者康復及延長健康壽命至關重要，只要患者能及時獲得合適的藥物治療、心理輔導或電療等支援，不但能改善生活質素，更可明顯降低死亡風險。