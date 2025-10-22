港大研究｜抑鬱症患者死亡風險倍增 自殺率高近10倍 確診首半年最高

港大醫學院今日（22日）發表的項全球性統合分析研究顯示，抑鬱症患者的死亡風險比非抑鬱人士高出一倍，自殺風險更高達近10倍，不過若能及早接受適切治療，存活率可大幅改善。研究團隊綜合全球268項研究、涵蓋逾1,000萬名抑鬱症患者及近28億名對照者，是迄今最大規模的同類研究。

