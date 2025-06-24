港大研究｜全球首發現「隱藏」外周神經幹細胞 成腦退化與中風治療新曙光
港大醫學院科究團隊聯同德國馬克斯·普朗克分子生物醫學研究所進行的研究，全球首次在實驗小鼠體內發現一種存在於中樞神經系統之外的全新「隱藏版」神經幹細胞類型。這項研究顛覆了長久以來「神經幹細胞僅存在於大腦和脊髓中」的傳統認知，為神經系統疾病和損傷的再生醫學治療帶來新希望。相關研究成果已發表在《自然·細胞生物學》期刊上，並入選《自然》期刊 「年度幹細胞和發育生物學論文」之一。
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打破傳統認知 首發現外周神經幹細胞
數十年來，科學家普遍認為哺乳動物神經幹細胞僅存在於中樞神經系統中。神經幹細胞像神經系統的「萬能細胞」，具有自我更新和多向分化的潛能，能夠產生各類神經細胞。來自港大醫學院生物醫學學院助理教授（研究）韓東博士，以及教授兼幹細胞轉化研究中心總監劉澎濤教授的團隊，首次從小鼠的肢體和肺部組織中發現並分離出一類前所未見的多能神經幹細胞，命名為「外周神經幹細胞」。這些細胞展現出與大腦神經幹細胞相似的特性，包括分化成多種神經細胞類型的能力。
韓東博士闡釋：「這一發現完全改變了我們對神經系統的認知！外周神經幹細胞的發現打破了固有傳統觀念，不僅擴展了我們對哺乳動物神經系統發育的理解，更為再生醫學的革命性療法帶來巨大希望。」
可塑性高、易於取得 具臨床應用潛力
研究團隊運用基因追蹤技術，證實外周神經幹細胞源自神經管中的神經上皮細胞。早在胚胎發育初期，這些細胞會遷移至四肢、肺等外周器官。令人驚訝的是，部分細胞即使到了成年階段仍能保持年輕的未分化幹細胞狀態，具備生成新的神經組織的能力。
與難以獲取的腦源性神經幹細胞相比，外周神經幹細胞可輕易從胚胎四肢、新生兒肺組織、尾部、背根神經節，甚至成年肺組織等易於取得的部位分離。研究還表明，外周神經幹細胞在實驗室環境下能無限增殖，且移植後不會形成畸胎瘤，使其成為極具臨床應用潛力的候選細胞。
有望革新退化性腦病治療
劉澎濤教授強調：「這一發現意義深遠，如果人類體內存在類似細胞，它們可能徹底改變神經退化性疾病和創傷性損傷的治療方式。」
目前，研究團隊正在探索人類組織是否存在外周神經幹細胞，並評估其在治療柏金遜症、阿茲海默症、脊髓損傷及中風等疾病的潛力。一旦證實這些細胞在人體組織中的功能，並成功實現大規模擴增，將克服傳統神經幹細胞治療中的諸多挑戰，為臨床患者帶來全新的神經細胞治療策略和希望。
圖片來源：港大醫學院提供