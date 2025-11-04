港大研究｜抗精神病藥增罕見副作用機會 女性患婦科癌症風險幾乎倍增

港大醫學院研究團隊今日（4日）公布，透過跨專科合作，結合嚴謹的流行病學方法，分運用醫管局全港性大數據，分析逾九萬名精神病患者的用藥情況，揭示部分抗精神病藥物或增加罕見副作用風險。研究發現，長期服用會導致泌乳素升高的藥物，女性患者患婦科癌症風險幾乎倍增；而使用氯氮平的患者則有較高感染機會，特別是年長人士。研究團隊建議醫生加強監測及疫苗接種，並因應個別風險調整用藥方案。

