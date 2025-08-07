焦慮症｜51歲陳奕迅患焦慮症要食藥 注意焦慮症7大早期病徵 1分鐘簡易自測心煩易怒屬警號

現年51歲的歌神陳奕迅（Eason）昨晚（5日）於澳門為其演唱會紀錄電影舉行盛大首映會，現場星光熠熠，豈料在分享環節中，他竟無預警驚爆自己確診「焦慮症」，坦言因巡迴演唱會的巨大壓力導致情緒病突襲！Eason在片中重溫自己躺在醫院、臉上包滿紗布的畫面，更首度公開精神狀態，讓全場近7,000名觀眾心痛不已，究竟這位樂壇天王背後承受了多少不為人知的痛苦？

