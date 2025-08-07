焦慮症｜51歲陳奕迅患焦慮症要食藥 注意焦慮症7大早期病徵 1分鐘簡易自測心煩易怒屬警號
陳奕迅澳門首映會自爆確診焦慮症
昨晚澳門雖然懸掛黑雨警告，但無阻近7,000名粉絲湧入銀河綜藝館，支持陳奕迅的紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》首映。這部歷時7年製作的紀錄片，赤裸呈現了Eason在舞台光環下的恐懼與焦慮。電影播放期間，全場氣氛隨劇情起伏，時而爆笑，時而傳出啜泣聲。當畫面播放到Eason因壓力巨大，在與歌迷的網上聚會中感觸落淚時，許多觀眾也跟著心碎流淚。連主角Eason本人在台下重溫這些片段時，也忍不住又哭又笑，情緒相當激動，場面令人動容。
陳奕迅親解病情：目前仍有食藥
在映後分享會上，陳奕迅對自己的病情毫不諱言，直面內心掙扎。他透露在杭州站巡演時，情緒病無情來襲，最終確診「焦慮症」。他帶點自嘲地說：「我知道自己有精神病後，也反問自己，下？哈哈哈…現在才有？！」Eason坦言最初很擔心，但經醫生診治後已學會面對，「看了一個很好的醫生，目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用，不過醫生就認為我最好停下來時才停藥。」他曾嘗試停藥，但身體反應卻不如預期：「明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。」
7年巡迴壓力爆煲 陳奕迅坦言年紀大：很多事不由得我們控制
這部紀錄片橫跨全球超過180場巡迴演出，記錄了陳奕迅如何與壓力搏鬥。人前總是「大癲大肺」的他，私下對演出要求極度嚴苛，錯一個音符都會跟自己生氣，聲帶稍有不適就想取消演唱會，這些無形的壓力正是引發情緒病的根源。
如今51歲的Eason回看過去，感慨地說：「我會想何必跟人爭拗？何必跟自己鬥氣？這讓自己太辛苦。」他將現在的恐懼歸因於年紀漸長，並學會與自己和解：「我要提醒自己，很多事不由得我們控制，無需驚慌。我準備完成演唱會後，用放假休息的時間跟自己好好相處。」
適量焦慮可提升工作表現 過度焦慮影響日常生活
據精神健康諮詢委員會所推行「陪我講Shall We Talk」資料，焦慮症是一系列以過度焦慮或恐懼為主要表徵的情緒疾患，其特點是會過度地擔憂和預期危險即將發生。常見的焦慮症包括有「驚恐症」、「分離焦慮症」、「社交恐懼症」、「特定恐懼症」和「廣泛性焦慮症」等。焦慮症可以對患者造成顯著的困擾並損害其日常生活。
每人每天都會感受到一定程度的焦慮或擔憂。對潛在的威脅感到焦慮與恐懼是與生俱來的自然反應。因焦慮而產生的不安感有助我們避免危險，但是，過多的焦慮感卻會適得其反。「能力表現」跟焦慮感的關係可以用一個倒轉的「U形」去理解。適中程度的焦慮感會改善工作表現；相反，過高的焦慮感會減低工作表現。
約4.2%成年人有焦慮症
焦慮症發病率於不同國家和年齡群組會有所不同。根據《香港精神健康調查2010-2013》，在年齡介乎16至75歲的華裔香港居民當中，廣泛焦慮症的患病率為 4.2%，其他焦慮症的患病率為1.5%。女性與男性患上焦慮症的比例約為 2比1，但社交恐懼症的患病比例並無明顯性別傾向。
分離焦慮症和特定恐懼症大多從童年發病；社交恐懼症大多從青少年或成年早期發病；驚恐症和廣泛性焦慮症大多在成年後較長時間才發病，發病年齡分佈也較廣泛。當然，個別患者的發病年齡也會有所差異。焦慮症的成因涉及遺傳及環境因素。家族病史、童年創傷經驗、父母本身的焦慮表現、生活壓力、缺乏應對困難的技巧等都是造成焦慮症的風險因素。
焦慮症7大早期徵狀
|分類
|主要症狀
|思想與情緒
|
|身體表徵
|
5大類型焦慮症症狀
|病徵
|特定恐懼症
(Specific Phobia)
|
|社交恐懼症
(Social Anxiety Disorder)
|
|廣泛性焦慮症
(Generalised Anxiety Disorder)
|
|驚恐症
(Panic Disorder)
|
|分離焦慮症
(Separation Anxiety Disorder)
|
GAD-7量表介紹
GAD-7（Generalized Anxiety Disorder 7）是一種簡短的自我報告量表，專門用於評估過去兩週內的焦慮症狀的頻率和嚴重程度。GAD-7是一個有用的篩檢工具，但它不能替代專業的醫學診斷，結果可以用於指示是否存在焦慮症狀，以及這些症狀的嚴重程度，但它不能確定特定的焦慮症類型或提供治療建議。如果GAD-7的得分指示出焦慮症狀的可能性，則應該進一步進行專業的心理評估和醫學評估，以確定適當的診断和治療計劃。
|問題
|完全沒有
(0分)
|幾天
(1分)
|一半以上天數
(2分)
|幾乎每天
(3分)
|感到緊張、不安或煩躁
|( )
|( )
|( )
|( )
|無法停止或控制憂慮
|( )
|( )
|( )
|( )
|過份憂慮不同的事情
|( )
|( )
|( )
|( )
|難以放鬆
|( )
|( )
|( )
|( )
|心緒不寧以至坐立不安
|( )
|( )
|( )
|( )
|容易心煩或易怒
|( )
|( )
|( )
|( )
|感到害怕，就像要發生可怕的事情
|( )
|( )
|( )
|( )
將7項的分數相加，得出總分
結果解釋
- 0-4分：沒有／極少焦慮
- 5-9分：輕度焦慮
- 10-14分：中度焦慮
- 15-21分：重度焦慮
簡單的GAD-7心理測驗有助初步評估自己的焦慮程度。要注意即使分數較高亦並不代表一定有焦慮症，具體情況仍需經過醫學診斷。
焦慮症治療方法
焦慮症的治療主要包括心理治療和藥物治療。
心理治療
認知行為治療的目的是協助患者建立管理自己問題的能力。治療通常涵蓋「認知」、「行為」及「生理」三個範疇。
藥物治療
通常用於嚴重個案。康復進度因人而異。部份患者的症狀甚至可能在藥物治療初期出現明顯加劇，因此建議與醫生商討治療的細節。如有需要，請盡早諮詢醫生以釋除疑慮及作出適當調節。