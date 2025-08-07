焦慮症 陳奕迅 焦慮症｜51歲陳奕迅患焦慮症要食藥 注意焦慮症7大早期病徵 1分鐘簡易自測心煩易怒屬警號

腦神經及精神健康
東方新地

現年51歲的歌神陳奕迅（Eason）昨晚（5日）於澳門為其演唱會紀錄電影舉行盛大首映會，現場星光熠熠，豈料在分享環節中，他竟無預警驚爆自己確診「焦慮症」，坦言因巡迴演唱會的巨大壓力導致情緒病突襲！Eason在片中重溫自己躺在醫院、臉上包滿紗布的畫面，更首度公開精神狀態，讓全場近7,000名觀眾心痛不已，究竟這位樂壇天王背後承受了多少不為人知的痛苦？

陳奕迅澳門首映會自爆確診焦慮症

昨晚澳門雖然懸掛黑雨警告，但無阻近7,000名粉絲湧入銀河綜藝館，支持陳奕迅的紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》首映。這部歷時7年製作的紀錄片，赤裸呈現了Eason在舞台光環下的恐懼與焦慮。電影播放期間，全場氣氛隨劇情起伏，時而爆笑，時而傳出啜泣聲。當畫面播放到Eason因壓力巨大，在與歌迷的網上聚會中感觸落淚時，許多觀眾也跟著心碎流淚。連主角Eason本人在台下重溫這些片段時，也忍不住又哭又笑，情緒相當激動，場面令人動容。

焦慮症 陳奕迅 （圖片來源：廿一克有限公司）
（圖片來源：廿一克有限公司）

陳奕迅親解病情：目前仍有食藥

在映後分享會上，陳奕迅對自己的病情毫不諱言，直面內心掙扎。他透露在杭州站巡演時，情緒病無情來襲，最終確診「焦慮症」。他帶點自嘲地說：「我知道自己有精神病後，也反問自己，下？哈哈哈…現在才有？！」Eason坦言最初很擔心，但經醫生診治後已學會面對，「看了一個很好的醫生，目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用，不過醫生就認為我最好停下來時才停藥。」他曾嘗試停藥，但身體反應卻不如預期：「明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。」

焦慮症 陳奕迅 （圖片來源：廿一克有限公司）
（圖片來源：廿一克有限公司）

7年巡迴壓力爆煲 陳奕迅坦言年紀大：很多事不由得我們控制

這部紀錄片橫跨全球超過180場巡迴演出，記錄了陳奕迅如何與壓力搏鬥。人前總是「大癲大肺」的他，私下對演出要求極度嚴苛，錯一個音符都會跟自己生氣，聲帶稍有不適就想取消演唱會，這些無形的壓力正是引發情緒病的根源。

焦慮症 陳奕迅 （圖片來源：廿一克有限公司）
（圖片來源：廿一克有限公司）

如今51歲的Eason回看過去，感慨地說：「我會想何必跟人爭拗？何必跟自己鬥氣？這讓自己太辛苦。」他將現在的恐懼歸因於年紀漸長，並學會與自己和解：「我要提醒自己，很多事不由得我們控制，無需驚慌。我準備完成演唱會後，用放假休息的時間跟自己好好相處。」

焦慮症 陳奕迅 （圖片來源：廿一克有限公司）
（圖片來源：廿一克有限公司）
焦慮症 陳奕迅 （圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）

適量焦慮可提升工作表現 過度焦慮影響日常生活

據精神健康諮詢委員會所推行「陪我講Shall We Talk」資料，焦慮症是一系列以過度焦慮或恐懼為主要表徵的情緒疾患，其特點是會過度地擔憂和預期危險即將發生。常見的焦慮症包括有「驚恐症」、「分離焦慮症」、「社交恐懼症」、「特定恐懼症」和「廣泛性焦慮症」等。焦慮症可以對患者造成顯著的困擾並損害其日常生活。

每人每天都會感受到一定程度的焦慮或擔憂。對潛在的威脅感到焦慮與恐懼是與生俱來的自然反應。因焦慮而產生的不安感有助我們避免危險，但是，過多的焦慮感卻會適得其反。「能力表現」跟焦慮感的關係可以用一個倒轉的「U形」去理解。適中程度的焦慮感會改善工作表現；相反，過高的焦慮感會減低工作表現。

約4.2%成年人有焦慮症

焦慮症發病率於不同國家和年齡群組會有所不同。根據《香港精神健康調查2010-2013》，在年齡介乎16至75歲的華裔香港居民當中，廣泛焦慮症的患病率為 4.2%，其他焦慮症的患病率為1.5%。女性與男性患上焦慮症的比例約為 2比1，但社交恐懼症的患病比例並無明顯性別傾向。

分離焦慮症和特定恐懼症大多從童年發病；社交恐懼症大多從青少年或成年早期發病；驚恐症和廣泛性焦慮症大多在成年後較長時間才發病，發病年齡分佈也較廣泛。當然，個別患者的發病年齡也會有所差異。焦慮症的成因涉及遺傳及環境因素。家族病史、童年創傷經驗、父母本身的焦慮表現、生活壓力、缺乏應對困難的技巧等都是造成焦慮症的風險因素。

焦慮症7大早期徵狀

分類 主要症狀
思想與情緒
  • 過多的擔憂及不安
  • 預期會發生逼切而又不能避免的危險
身體表徵
  • 突如其來的心跳及呼吸加速
  • 胸部及腹部不適
  • 肌肉繃緊、疼痛及疲倦
  • 口乾
  • 出汗

5大類型焦慮症症狀

病徵
特定恐懼症
(Specific Phobia)
  • 對某些特定事物或情境感到異常恐懼，甚至出現恐慌反應。
  • 常見例子有害怕飛行、高處、動物、打針、見血等。
  • 可能在接觸相關字眼、圖像時也感毛骨悚然，甚至有嚴重逃避行為。
  • 部分患者可能同時有多種特定恐懼症。
社交恐懼症
(Social Anxiety Disorder)
  • 明顯且持續害怕一種或多種社交情境，怕被他人注視、檢查及批評。
  • 害怕行為失當招致羞辱，常選擇逃避場合或不發一言以降低注意。
  • 面對他人時可能出現心跳加速、面紅耳熱、顫抖、腦海空白、口齒不清、出汗、呼吸困難、頭暈等反應。
廣泛性焦慮症
(Generalised Anxiety Disorder)
  • 持續數天甚至數月的廣泛焦慮，對工作、家人安全、經濟、疾病等過度憂慮。
  • 情緒難控制且易轉移，導致無法放鬆，出現疲勞、坐立不安、無法集中、暴躁、失眠等症狀。
驚恐症
(Panic Disorder)
  • 無明顯危險情況下重複出現突如其來的恐慌發作（Panic Attack）。
  • 身體反應包括心跳急促、呼吸困難、出汗、顫抖、胸口悶、頭暈等。
  • 患者恐懼疾病或失控，可能出現逃避相關地點或情境的行為，部分伴隨廣場恐懼症。
分離焦慮症
(Separation Anxiety Disorder)
  • 兒童時期常見，害怕與依戀對象（如父母）分離，出現超出年齡的焦慮反應。
  • 思維上擔心被拋棄或害怕依戀者遭遇意外，行為上頻繁致電求安心或拒絕上學。
  • 青少年及成年人亦可能發作，依戀對象可為配偶、子女等親近者。

GAD-7量表介紹

GAD-7（Generalized Anxiety Disorder 7）是一種簡短的自我報告量表，專門用於評估過去兩週內的焦慮症狀的頻率和嚴重程度。GAD-7是一個有用的篩檢工具，但它不能替代專業的醫學診斷，結果可以用於指示是否存在焦慮症狀，以及這些症狀的嚴重程度，但它不能確定特定的焦慮症類型或提供治療建議。如果GAD-7的得分指示出焦慮症狀的可能性，則應該進一步進行專業的心理評估和醫學評估，以確定適當的診断和治療計劃。

過去兩個星期內您受到以下問題困擾的頻率
問題 完全沒有
(0分)		 幾天
(1分)		 一半以上天數
(2分)		 幾乎每天
(3分)
感到緊張、不安或煩躁 ( ) ( ) ( ) ( )
無法停止或控制憂慮 ( ) ( ) ( ) ( )
過份憂慮不同的事情 ( ) ( ) ( ) ( )
難以放鬆 ( ) ( ) ( ) ( )
心緒不寧以至坐立不安 ( ) ( ) ( ) ( )
容易心煩或易怒 ( ) ( ) ( ) ( )
感到害怕，就像要發生可怕的事情 ( ) ( ) ( ) ( )

將7項的分數相加，得出總分

結果解釋

  • 0-4分：沒有／極少焦慮
  • 5-9分：輕度焦慮
  • 10-14分：中度焦慮
  • 15-21分：重度焦慮

簡單的GAD-7心理測驗有助初步評估自己的焦慮程度。要注意即使分數較高亦並不代表一定有焦慮症，具體情況仍需經過醫學診斷。

焦慮症治療方法

焦慮症的治療主要包括心理治療和藥物治療。

心理治療

認知行為治療的目的是協助患者建立管理自己問題的能力。治療通常涵蓋「認知」、「行為」及「生理」三個範疇。

藥物治療

通常用於嚴重個案。康復進度因人而異。部份患者的症狀甚至可能在藥物治療初期出現明顯加劇，因此建議與醫生商討治療的細節。如有需要，請盡早諮詢醫生以釋除疑慮及作出適當調節。

圖片來源：廿一克有限公司、網上圖片

