甘國亮近況｜75歲甘國亮疑患失智入院 口窒健忘屬失智警號 10分鐘簡單自測腦退化風險
《風林火山》演「巨肺叔」周旋黑白兩道
甘國亮在今年上映的電影《風林火山》中演出一角，表現備受注目。甘國亮的事業橫跨電視、電影、廣播、寫作、時尚及傳媒管理等多個界別，對香港流行文化有深遠影響。他監製的劇集如《不是冤家不聚頭》、《山水有相逢》等，對白精彩，別具一格，並發掘了王家衛、林奕華等創作人才。
曾與Do姐交往10年 分手後互揭瘡疤成熱話
甘國亮出生於香港，幼年移居澳門，與澳門首任特首何厚鏵為兒時玩伴。19歲時，他前往加拿大升學，1972年取得溫莎大學經濟學系學士學位，隨後回港加入TVB第一屆藝員訓練班，從此踏入演藝界。1979年，他因監製劇集《過埠新娘》而與女主角鄭裕玲交往，兩人同居十年後分手，分手後互揭瘡疤，成為一時熱話。
腦神經科專科醫生盧文偉接受《日日健康》醫聊室訪問時曾指出，物品經常放錯地方，甚至懷疑別人偷竊，突然變得多疑，失去方向感等都可以是患上認知障礙症（又稱失智症、腦退化症）先兆。盧醫生又提醒有5類人較易患上失智，並提出6大護腦方法，以減低罹患失智風險。
認知障礙症常見先兆
盧醫生指出，認知障礙症的先兆症狀涵蓋多方面，常見的包括：
- 記憶力減退：特別是短期記憶，例如忘記剛發生的事情
- 處理日常事務困難：無法完成熟悉的工作或活動
- 語言表達有障礙：難以找到適合的詞語
- 對時間、地點失去方向感
- 性格改變或情緒波動明顯：例如變得多疑、焦慮或抑鬱
- 判斷力下降：如金錢管理出現問題
- 物品經常放錯地方：甚至懷疑別人偷竊
認知障礙症5大高危群組
年齡：65歲以上人群風險顯著提高
家族遺傳史：有認知障礙症家族史者風險較高
心血管疾病：高血壓、糖尿病、高膽固醇等均是風險因素
生活方式：缺乏運動、不健康飲食或吸煙酗酒
其他：曾經中風、頭部外傷、抑鬱症、睡眠障礙等
曾中風者確實有較高風險患上認知障礙症，尤其是血管性認知障礙症中風會損害腦部血流，影響記憶和思維能力因此，預防中風對降低認知障礙症風險非常重要。另一方面，盧醫生指多打麻雀的確能刺激腦部、增強專注力及社交互動，對延緩腦部老化有幫助然而，單靠打麻雀不足以全面預防，還需結合其他健康生活習慣。
哪些方法護腦有助減低病發風險？
盧醫生建議，以下方法有助護腦：
- 維持良好血管健康：控制血壓、糖尿病及膽固醇
- 定期參與腦力活動：如閱讀、學習新技能
- 增加體能活動：如每天30分鐘快步行
- 保持社交互動：避免孤立
- 確保充足睡眠
- 避免吸煙和過量飲酒
在飲食及日常生活有何其他建議？
飲食建議
- 採取地中海飲食：多吃魚類、橄欖油、全穀物、新鮮蔬果和堅果，減少攝取加工食品和飽和脂肪
- 戒煙限酒：減少毒素對腦部的損害
- 管理慢性疾病：控制血壓、血糖和膽固醇水平
生活建議
- 保持規律作息，避免熬夜
- 定期體檢，管理慢性疾病
- 維持積極心態，參與社交活動和學習新事物
長者認知退化問卷 回答簡單問題自測風險
當你發現自己或家人的記憶開始漸漸衰退，可能都會懷疑是否已出現腦退化症。賽馬會耆智園網頁就有提供《長者知退化問卷》，透過簡單26條問題即可初步測試自己或家人是否有腦退化情況。測試費用全免，有興趣的讀者可通過以下連結進行測試。