甘國亮近況｜75歲甘國亮疑患失智入院 口窒健忘屬失智警號 10分鐘簡單自測腦退化風險

今日（4日）有本地傳媒報道，指75歲的甘國亮疑似患上失智症，並已被送往醫院接受治療。作為他的好友，賈思樂向媒體透露甘國亮近來健康狀況確實欠佳，但就未有說明具體病情。賈思樂指3個月前曾與甘國亮通話一小時，對方提到身體不適，並為未能出席賈思樂的入行50周年演唱會而致歉。

