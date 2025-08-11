精神健康｜張建聲曾患情緒病與自己心聲爭論 常自言自語恐患人格分裂？ 互有利弊5種情況應求醫
同時身患3種精神病 呼籲有病應及早求醫
張建聲日前於社交平台透露，指自己幾年前亦曾經歷情緒問題，情況嚴重到需要求醫，其後確診患上廣泛性抑鬱症、焦慮症及人格解離症。他公開2022年求診後的醫生證明，指經過幾年治療後已治好兩個病症，目前只餘下抑鬱症未「斷尾」。帖文中他又提醒網民，自己所患的精神病對都市人而言並非罕見，
「有病求醫，千萬不要拖延。」
情緒病藥物有副作用 身形暴漲「有苦自己知」
張建聲過去為角色曾多次增肥減肥，但患上情緒病後身形變得難以控制；藥物副作用之一是減慢新陳代謝，以往可以輕鬆減磅，現在就要付出3倍的努力之時間進行，這亦是近年他身形暴漲的主因，
「當你取笑別人外貌的時間，你知道他正在受苦嗎？你可以不愛，但請不要傷害。」
張建聲續指病發時除了精神情緒，就連身體亦會出現運動性緊張，出現情緒高昂而不能放鬆、明顯的顫抖或面部表情突變。他自然拍攝工作期間發病往往自能用藥自救，
「我是一名演員，不允許演出時失準，亦不想拖累劇組。」
怕被人笑「黐線」 情緒爆發難傾訴
為免影響他人，他指自己發病時只能食藥並「躲到一旁令自己冷靜一下，出來的時候繼續笑面迎人。」
他又直言「不想讓別人覺得我『精神病、黐線』，而怕了用我去拍戲」，即使有情緒問題都只會對身邊人講。至近期，張建聲自言多次求醫後精神及身體狀況已大有改善，著大家毋須擔心。
「我好喜歡演戲，希望可以當一輩子演員。」
曾與自己「心聲」爭論 拆解人格分裂特徵
針對患解離症經歷，張建聲指自己有段時間很容易忘記曾發生的事，例如與友人曾共事3個月，相隔1年後已對對方毫無印象。他又指自己曾有「心聲嘢」，導致自己與自己爭論。據香港解離症關注協會資料，「解離性身份障礙」（DID）有時俗稱「人格分裂症」，舊稱「多重人格障礙」，是一種國際認可的精神科診斷。
解離症的成因與童年逆境、心理創傷有密切關係；有跨文化的流行病學研究指出，DID在一般人口裡的盛行率約為1%，數字與精神分裂相若，同時在特定群組如精神科病人或急症病人身上出現率較高。根據資料，DID的病徵包括：
- 記憶層面：無法回憶起一些重要的個人資料或經歷
- 身份認同：出現2個或以上、明顯不同的身份部分/人格部分/交替人格
自言自語未必屬精神病 醫生：有助提高認知、自我反思
不少人都有自言自語經歷，台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒曾指出，「自言自語」不過是將自己的思想、感受或情緒以口頭的形式表達出來，一般人在整理思考、感到孤獨或需要自我安慰時都容易會自言自語，而長期的自言自語甚至可以提高認知能力、協助自我反思甚至解決問題，故經常「自己同自己講嘢」不一定是罹患精神病。
情況嚴重或與5種精神病有關
黃醫生續指，自言自語的頻率、形式及目的因人而異，如果行為對個人生活造成負面影響，例如自言自語地罵人、作人身攻擊、破壞家庭/工作/人際關係，甚或產生更多心理健康問題如失眠甚至幻聽，就可能與以下5種精神病有關：
1.精神分裂症
自言自語是精神分裂症的主要症狀之一。患者可能聽到內心的聲音或對話，並以自言自語的形式回應。
2.躁鬱症
在躁狂或重度抑鬱時，患者可能會出現自言自語的行為，包括內心對話、自我指令或情緒的表達。
3.自閉症譜系障礙
自閉症患者，可能表現出內心對話的行為，他們可能在沉浸在自己的世界中時自言自語。
4.大腦損傷或腦退化性疾病
某些大腦損傷或神經退化性疾病，如阿茲海默病或帕金森病，可能導致患者出現自言自語症狀。
5.焦慮症
某些焦慮症狀，如強迫症，可能導致患者在內心進行反覆的對話或自我確認的自言自語。