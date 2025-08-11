精神健康｜張建聲曾患情緒病與自己心聲爭論 常自言自語恐患人格分裂？ 互有利弊5種情況應求醫

陳奕迅早前在巡迴演唱會紀錄片中自爆曾患焦慮症，程度甚至要食藥治療，消息引起大眾對藝人精神健康關注。曾於網劇《反黑》中飾演「招積」一角、現年42歲的張建聲亦於社交平台上公開自身情緒病經歷，甚至曾同時身患人格分裂等3種精神病，但就因擔心受人歧視而「收埋自己」，病情同樣令人關注。

