認知障礙症：不再是無藥可醫的終點
認知障礙症是什麽？
認知障礙症是一種慢性、漸進性的腦部疾病，除了影響記憶力、思考能力、語言能力和判斷力外，甚至亦會改變性格與行為。它並不是單一疾病，而是一個綜合性名稱，其中最常見的是阿茲海默症（Alzheimer’s disease），約佔認知障礙症病例的六至七成。其他類型還包括血管性失智症、路易體失智症、額顳葉型失智症等。
阿茲海默症的根源：蛋白質異常導致腦細胞退化
阿茲海默症在發病初期，大腦會開始出現一些異常變化。首先是一種叫「類澱粉蛋白（Amyloid-beta）」的物質堆積起來，形成「類澱粉蛋白斑塊」（Plaque)。同時，另一種叫「Tau蛋白」的物質也會出現異常變化，造成「神經纖維纏結」(Neurofibrillary tangles)。當這些斑塊和纏結愈來愈多，就會破壞腦細胞，最終導致腦細胞死亡，引發阿茲海默症。患者初期會出現輕度認知障礙，病情發展至晚期，大腦將嚴重萎縮，最終導致患者喪失身體機能並致命。
把握黃金治療期：及早診斷有助延緩惡化
腦力可退步亦可進步，及早察覺及診斷可延緩腦退化，亦不要以為這種「腦退步」、「無記性」只會發生在老年人身上。若有家族病史與基因（例如APOE ε4基因）、罹患慢性疾病，或有憂鬱症而社交孤立問題的人士，都屬於認知障礙的高危群組。
醫學界對此症提倡「早診早治」，如懷疑自己或家人有病徵，或屬高風險人士，鼓勵先作初步問卷形式的評估及認知測驗，經醫生檢查後再進一步安排血液檢測及腦部影像（如PET掃描）等檢查，以確認病因或排除其他可能。
新療法帶來希望：單株抗體針對病因治療
早期患者在確診後，可透過每兩星期一次的靜脈注射進行「抗類澱粉蛋白」的單株抗體治療，針對發病根源清除大腦斑塊，延緩病情和維持病人的認知和活動能力。根據美國的臨床研究顯示，使用這種治療18個月後，患者腦內類澱粉蛋白的水平明顯降低，其正電子掃描之結果顯示亦大有進步，顯示藥物能有效地清除腦部類澱粉蛋白，相比以往只有治標的治療方法更顯效益。而最新數據顯示在48個月後，約有七成繼續接受治療的病人在臨床認知評估上沒有進一步衰退，而文獻亦有記載，亞洲人的副作用比較西方人少。
日常保健6大關鍵：預防從生活做起
想有效降低發病的風險，建議大家保持健康生活型態：均衡飲食、規律運動、充足睡眠，怡情减壓，多作認知訓練，從自己有興趣或從前有學習過的事情著手練習。另外，哈佛大學有研究發現社交融合，多與人溝通傾談亦是避免腦退化的最佳方法之一。
認知障礙現在已有很多新的治療方案，不是一種「無藥醫」的疾病。認知障礙症已不再是無藥可醫、無藥可緩的病症。透過早期發現、專業介入與創新療法，有需要時再輔以適當紓緩治療，許多患者仍能維持一定的生活質素，繼續過有尊嚴、有意義的人生。
專欄：仁安健談
撰文：老人科顧問醫生勞思傑醫生
參考資料：
- 世界衞生組織（World Health Organization）。（2021年）。《認知障礙症》（Dementia)