認知障礙症：不再是無藥可醫的終點

近年，社會對認知障礙（Dementia）的關注度持續提升，患者亦呈現年輕化趨勢。據世界衞生組織（WHO）報告，2021年全球約有5,700萬名患者，每年新增近1,000萬宗病例。此類疾病目前為全球第七大死亡原因之一。

