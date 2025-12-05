腦外科

香港腦外科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單

腦神經及精神健康
香港現時約有160名腦外科註冊醫生。面對如此廣泛腦外科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港腦外科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供腦外科醫生診所名單，助你找到合適的腦外科醫生。

腦外科醫生名單

香港腦外科醫生的定義及職責

腦外科醫生，亦稱腦神經外科醫生，是一門專注於診斷、預防及利用手術治療神經系統疾病的專科。其主要職責在於處理涉及中樞神經系統（包括大腦和脊髓）、周邊神經系統，以及相關結構如顱骨和脊椎骨的複雜病變。腦外科專科醫生的治療領域具有高度的專業性，常見疾病及主要手術治療包括：

  • 腦部腫瘤：進行良性或惡性腫瘤的切除，例如膠質瘤、腦膜瘤、垂體瘤等，部分情況會利用微創內視鏡進行手術。
  • 腦血管疾病：處理顱內動脈瘤、腦血管畸形及急性中風後的血栓移除術或清除腦出血的血腫。
  • 脊髓及脊椎病變：治療椎間盤突出、椎管狹窄、脊髓損傷，常透過微創方式進行脊柱減壓術或融合手術。
  • 功能性神經疾病：針對藥物難以控制的癲癇症或帕金森症，進行深腦刺激術（DBS）或癲癇灶切除術。
  • 慢性神經痛症：處理三叉神經痛等，透過微血管減壓術緩解神經受壓症狀。

什麼情況下要看腦外科醫生？

市民不應等到症狀嚴重才考慮求醫，腦神經系統的問題往往涉及複雜的結構壓迫和功能失調，延誤診治可能導致不可逆轉的傷害。一般而言，如果出現持續性、藥物難以緩解的疼痛或神經功能障礙，便應尋求腦外科醫生的專業診斷。

以下列出一些可能需要諮詢香港腦外科醫生的關鍵症狀或情況，有助於市民及早識別潛在的嚴重健康問題：

  • 肢體出現持續麻木、刺痛、灼熱感或肌力顯著減弱，可能是周邊神經系統受損或脊椎壓迫。
  • 突發或持續的嚴重頭痛，特別是伴隨嘔吐、對光敏感或意識混亂，可能是腦血管或腦部腫瘤的警號。
  • 突發性或不同程度的癲癇發作，無論是否伴隨意識喪失，都應立即就醫。
  • 步態不穩、缺乏協調、無法控制的震顫或抽搐等運動障礙，可能與腦部或脊椎疾病有關。
  • 慢性或持續超過數週的嚴重頸部或背部疼痛，尤其當痛楚延伸至四肢，或伴隨大小便難以控制。
  • 頭部曾受創傷，即使初期症狀輕微，亦需排除顱內出血或骨折的風險。

腦外科醫生的診症收費多少？公私營腦外科醫生收費比較？

選擇腦外科醫生時，收費是重要的考慮因素之一。公營和私營醫療體系在診症收費上有著顯著的差異，市民應根據自身的醫療保障和迫切性作出公私營選擇。

公營醫院腦外科專科門診收費：

公立醫院的腦外科專科服務主要透過醫院管理局提供，其收費適用於符合資格人士（如香港居民），採用統一的標準，目的是減輕市民的醫療負擔：

項目 收費（符合資格人士） 備註
首次診症費用 HK$135 適用於經醫生轉介的專科門診服務
每次覆診費用 HK$80 不包括藥物費用
處方藥物（每種） HK$15 按醫院管理局標準收費

私立醫院腦外科醫生服務收費：

私家腦外科醫生的會診收費標準差異極大，通常取決於醫生的資歷和專長。以下為一般私營醫療機構的基本會診費用參考範圍，需留意這筆費用通常不包括進一步的檢查或手術：

項目 收費範圍 備註
首次會診診症費 HK$800 至 HK$2,500 或以上 僅包含基本面診與診斷評估
額外影像檢查 另行收費 包括 CT、MRI 等高階檢查
微創或大型手術 費用高昂，視乎手術複雜度 必須事先向醫院或醫生查詢詳情

香港腦外科醫生診所名單及公私營選擇指南

公營醫院腦外科專科門診

港島區

醫院名稱 地址 電話 服務時間
東區尤德夫人那打素醫院 香港柴灣樂民道 3 號 25957778 星期一至五: 上午九時至下午五時
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 22554177 星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時

九龍區

醫院名稱 地址 電話 服務時間
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 22426624 星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路2-10號 29903861 星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
伊利沙伯醫院 九龍加士居道30號 35066998 星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 39495555 星期一至五: 上午九時至下午五時

新界區

醫院名稱 地址 電話 服務時間
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 3505 3301 星期一至五: 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
屯門醫院 新界屯門青松觀路23號 2468 5952 星期一至五: 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時

私立醫院腦外科醫生名單

港島區

醫院名稱 地址及電話 服務時間 腦外科醫生
養和醫院腦外科中心 地址：香港跑馬地山村道二號養和醫院中院3樓 及 香港金鐘道88號太古廣場一座22樓
電話: 2835 3750, 2855 6689		 星期一至五：09:00 – 17:00
星期六：09:00 – 13:00
  • 馮正輝醫生
  • 熊偉民醫生
  • 藍明權醫生
  • 梁嘉銘醫生
  • 麥偉傑醫生
  • 吳永杰醫生
  • 浦勤孫醫生
香港港安醫院 地址：香港司徒拔道四十號香港港安醫院1樓
電話：3651 8992		 星期四：16:00
  • 范耀華醫生
  • 梁顯信醫生
  • 黃秉康醫生
香港腦神經外科中心 地址：香港皇后大道中70號卡佛大廈 11樓1101-2室
電話：2801 6010		 星期一至五：10:30–18:00
星期六：10:00-13:30
  • 方道生醫生
  • 熊偉民醫生
  • 黃秉康醫生
  • 黃旭榮醫生
  • 霍錦福醫生
  • 任廣銳醫生
  • 鄒淑韻醫生

新界區

中心/醫院名稱 地址 預約電話 服務時間 私營醫院 – 腦外科醫生
仁安醫院微創中心 新界沙田大圍富健街18號仁安醫院8樓全層 26083383 星期一至五：09:00 – 18:30；
星期六：09:00 – 17:00
  • 藍明權醫生
  • 陳勇醫生
  • 吳永杰醫生
  • 方道生醫生
  • 熊偉民醫生
香港中文大學醫院 香港新界沙田澤祥街9號 39466888 星期一到星期五：09:00 – 17:00；
星期六：09:00 – 13:00
  • 麥偉傑醫生

九龍區

中心/醫院名稱 地址 預約電話 服務時間 私營醫院 – 腦外科醫生
香港腦神經外科中心 九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 8樓809-11室 28016368 星期一至五：10:30 – 13:30, 15:00 – 18:00；
星期六：10:00 – 13:00
  • 方道生醫生
  • 熊偉民醫生
  • 黃秉康醫生
  • 黃旭榮醫生
  • 霍錦福醫生
  • 任廣銳醫生
  • 鄒淑韻醫生
香港腦及脊椎外科中心 九龍尖沙咀廣東道海港城海洋中心13樓1316室 23686990 星期一至五：10:00 – 18:00；
星期六：10:00 – 13:00
  • 吳永杰醫生

香港腦外科醫生邊個好？選擇專科醫生的主要考量指標是甚麼？

應主要考慮醫生的專業資歷、專長領域（如腦部腫瘤、脊椎手術）及臨床經驗。同時，比較公營與私營醫療的服務，並了解手術風險和效益至關重要。

腦外科醫生的收費標準為何？公私營價格差異大嗎？

收費差異極大。公立醫院專科門診首次診症費用為HK$135，而私家腦外科醫生的基本會診收費則介乎HK$800至HK$2,500或以上，且不包括檢查或手術費用。

什麼情況下應該立即諮詢腦外科醫生？

如果出現持續性、難以緩解的嚴重頭痛，肢體麻木無力，或突然的步態不穩和癲癇發作等神經系統警號，應立即尋求腦外科專科評估，排除腦部腫瘤或脊髓壓迫等結構性病變。

腦外科醫生主要處理哪些疾病？

腦外科醫生專責治療中樞神經系統的結構性病變，包括腦部腫瘤、腦血管畸形（如動脈瘤）、顱腦創傷，以及各種複雜的脊椎疾病如椎間盤突出和脊髓損傷，常涉及微創手術。

選擇公立還是私家腦外科醫生服務有何考慮因素？

公私營選擇主要取決於緊急程度和預算。公立服務收費低廉，但非緊急個案輪候時間長；私家服務收費高昂，但能提供更即時的診療服務和更彈性的手術時間，適合需即時介入的個案。

