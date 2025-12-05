香港腦外科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單
香港腦外科醫生的定義及職責
腦外科醫生，亦稱腦神經外科醫生，是一門專注於診斷、預防及利用手術治療神經系統疾病的專科。其主要職責在於處理涉及中樞神經系統（包括大腦和脊髓）、周邊神經系統，以及相關結構如顱骨和脊椎骨的複雜病變。腦外科專科醫生的治療領域具有高度的專業性，常見疾病及主要手術治療包括：
- 腦部腫瘤：進行良性或惡性腫瘤的切除，例如膠質瘤、腦膜瘤、垂體瘤等，部分情況會利用微創內視鏡進行手術。
- 腦血管疾病：處理顱內動脈瘤、腦血管畸形及急性中風後的血栓移除術或清除腦出血的血腫。
- 脊髓及脊椎病變：治療椎間盤突出、椎管狹窄、脊髓損傷，常透過微創方式進行脊柱減壓術或融合手術。
- 功能性神經疾病：針對藥物難以控制的癲癇症或帕金森症，進行深腦刺激術（DBS）或癲癇灶切除術。
- 慢性神經痛症：處理三叉神經痛等，透過微血管減壓術緩解神經受壓症狀。
什麼情況下要看腦外科醫生？
市民不應等到症狀嚴重才考慮求醫，腦神經系統的問題往往涉及複雜的結構壓迫和功能失調，延誤診治可能導致不可逆轉的傷害。一般而言，如果出現持續性、藥物難以緩解的疼痛或神經功能障礙，便應尋求腦外科醫生的專業診斷。
以下列出一些可能需要諮詢香港腦外科醫生的關鍵症狀或情況，有助於市民及早識別潛在的嚴重健康問題：
腦外科醫生的診症收費多少？公私營腦外科醫生收費比較？
選擇腦外科醫生時，收費是重要的考慮因素之一。公營和私營醫療體系在診症收費上有著顯著的差異，市民應根據自身的醫療保障和迫切性作出公私營選擇。
公營醫院腦外科專科門診收費：
公立醫院的腦外科專科服務主要透過醫院管理局提供，其收費適用於符合資格人士（如香港居民），採用統一的標準，目的是減輕市民的醫療負擔：
|項目
|收費（符合資格人士）
|備註
|首次診症費用
|HK$135
|適用於經醫生轉介的專科門診服務
|每次覆診費用
|HK$80
|不包括藥物費用
|處方藥物（每種）
|HK$15
|按醫院管理局標準收費
私立醫院腦外科醫生服務收費：
私家腦外科醫生的會診收費標準差異極大，通常取決於醫生的資歷和專長。以下為一般私營醫療機構的基本會診費用參考範圍，需留意這筆費用通常不包括進一步的檢查或手術：
|項目
|收費範圍
|備註
|首次會診診症費
|HK$800 至 HK$2,500 或以上
|僅包含基本面診與診斷評估
|額外影像檢查
|另行收費
|包括 CT、MRI 等高階檢查
|微創或大型手術
|費用高昂，視乎手術複雜度
|必須事先向醫院或醫生查詢詳情
香港腦外科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院腦外科專科門診
港島區
|醫院名稱
|地址
|電話
|服務時間
|東區尤德夫人那打素醫院
|香港柴灣樂民道 3 號
|25957778
|星期一至五: 上午九時至下午五時
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
|22554177
|星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
九龍區
新界區
私立醫院腦外科醫生名單
港島區
|醫院名稱
|地址及電話
|服務時間
|腦外科醫生
|養和醫院腦外科中心
|地址：香港跑馬地山村道二號養和醫院中院3樓 及 香港金鐘道88號太古廣場一座22樓
電話: 2835 3750, 2855 6689
|星期一至五：09:00 – 17:00
星期六：09:00 – 13:00
|
|香港港安醫院
|地址：香港司徒拔道四十號香港港安醫院1樓
電話：3651 8992
|星期四：16:00
|
|香港腦神經外科中心
|地址：香港皇后大道中70號卡佛大廈 11樓1101-2室
電話：2801 6010
|星期一至五：10:30–18:00
星期六：10:00-13:30
|
新界區
九龍區
|中心/醫院名稱
|地址
|預約電話
|服務時間
|私營醫院 – 腦外科醫生
|香港腦神經外科中心
|九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 8樓809-11室
|28016368
|星期一至五：10:30 – 13:30, 15:00 – 18:00；
星期六：10:00 – 13:00
|
|香港腦及脊椎外科中心
|九龍尖沙咀廣東道海港城海洋中心13樓1316室
|23686990
|星期一至五：10:00 – 18:00；
星期六：10:00 – 13:00
|
香港腦外科醫生邊個好？選擇專科醫生的主要考量指標是甚麼？
應主要考慮醫生的專業資歷、專長領域（如腦部腫瘤、脊椎手術）及臨床經驗。同時，比較公營與私營醫療的服務，並了解手術風險和效益至關重要。
腦外科醫生的收費標準為何？公私營價格差異大嗎？
收費差異極大。公立醫院專科門診首次診症費用為HK$135，而私家腦外科醫生的基本會診收費則介乎HK$800至HK$2,500或以上，且不包括檢查或手術費用。
什麼情況下應該立即諮詢腦外科醫生？
如果出現持續性、難以緩解的嚴重頭痛，肢體麻木無力，或突然的步態不穩和癲癇發作等神經系統警號，應立即尋求腦外科專科評估，排除腦部腫瘤或脊髓壓迫等結構性病變。
腦外科醫生主要處理哪些疾病？
腦外科醫生專責治療中樞神經系統的結構性病變，包括腦部腫瘤、腦血管畸形（如動脈瘤）、顱腦創傷，以及各種複雜的脊椎疾病如椎間盤突出和脊髓損傷，常涉及微創手術。
選擇公立還是私家腦外科醫生服務有何考慮因素？
公私營選擇主要取決於緊急程度和預算。公立服務收費低廉，但非緊急個案輪候時間長；私家服務收費高昂，但能提供更即時的診療服務和更彈性的手術時間，適合需即時介入的個案。