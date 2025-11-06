腦神經科

香港腦神經科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

腦神經及精神健康
cynthia
香港現時約有160名腦神經科及神經外科註冊醫生。面對如此廣泛的腦神經科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港腦神經科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供腦神經科醫生診所名單，助你找到合適的腦神經科醫生。

香港腦神經科醫生邊個好目錄

腦神經科醫生名單

香港腦神經科醫生的定義及職責

腦神經科醫生屬於專門治療神經系統疾病的專科，主要分為腦神經科及神經外科兩類。前者負責診斷和治療中樞神經（大腦、脊髓）如慢性頭痛、癲癇、帕金遜症及多發性硬化症等；後者則處理需手術介入的結構問題，如腦腫瘤、腦血管畸形及脊柱病變（椎間盤突出、椎管狹窄等）。

以下是兩類醫生常見的處理領域：

  • 腦神經科：主要專注於非手術治療，涵蓋偏頭痛睡眠障礙認知功能障礙（例如阿爾茨海默氏症）、重症肌無力、以及各種神經痛症。
  • 神經外科：主要專注於手術治療，包括腦腫瘤切除、腦水腫引流、動脈瘤夾閉、椎管狹窄減壓、三叉神經痛微血管減壓術，以及複雜的脊柱外科手術。

什麼情況下要看腦神經科醫生？

由於神經系統涉及感覺、運動、意識和記憶等多方面功能，任何異常都可能是中風、炎症或結構性壓迫的跡象。及早診斷有助於把握黃金治療時機。

以下症狀可能預示需要諮詢腦神經科醫生：

  • 持續性或嚴重頭痛：慢性頭痛或偏頭痛，特別是伴隨噁心、嘔吐或對光線敏感的情況，以及突然發作的劇烈頭痛。
  • 肢體麻木及無力：手腳或四肢出現麻木、刺痛、灼熱感或肌力顯著減弱，可能與感覺神經受損或腕管綜合症有關。
  • 運動功能障礙：出現不自主的震顫、抽搐、步態不穩、身體協調性下降，或寫字、吞嚥困難。
  • 突發性癲癇發作：出現輕度、輕微或嚴重的癲癇發作，無論是否伴隨意識喪失，都應立即就醫以診斷其成因。
  • 認知及記憶力問題：出現突發性記憶力退化、意識混亂、腦霧現象或言語表達困難，這可能是腦血管或退化性疾病的徵兆。
  • 慢性背部及頸部疼痛：持續超過三至四週，或伴有腿部無力、大小便難以控制等緊急神經受壓症狀。

若您正遭受無法解釋的慢性疼痛或功能障礙，請立即諮詢醫生，點擊查看腦神經科醫生名單

腦神經科醫生診症收費多少？公私營腦神經科收費比較

公營腦神經科服務收費

首次診症收費HK$135，其後每次HK$80，每種藥物HK$15。由於資源分配，一般專科門診的輪候時間可能較長。對於有緊急症狀或需要快速診斷的病人，則通常經急症室處理入院。

私營腦神經科服務收費：

首次診症收費HK$700至HK$900起，但此費用通常只涵蓋初步問診和身體檢查，並不包括任何診斷測試（如磁力共振、肌電圖、腦電圖）或藥物費用。複雜的專科評估或會涉及更高的費用，因此建議市民在預約前向診所查詢詳細的收費範圍。

香港腦神經科醫生診所名單及公私營選擇指南

公營醫院腦神經科專科門診

港島區

醫院名稱 地址 電話 服務時間
東區尤德夫人那打素醫院 香港柴灣樂民道 3 號 2595 7778 星期一至五: 上午九時至下午五時
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 2255 4177 星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時

九龍區

醫院名稱 地址 電話 服務時間
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 2242 6624 星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路2-10號 2990 3861 星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
伊利沙伯醫院 九龍加士居道30號 3506 6998 星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 3949 5555 星期一至五: 上午九時至下午五時

新界區

醫院名稱 地址 電話 服務時間
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 3505 3301 星期一至五: 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
屯門醫院 新界屯門青松觀路23號 2468 5952 星期一至五: 上午九時至下午一時；下午二時至下午五時

私營腦神經科/神經外科中心名單

港島區

中心/醫院名稱 地址 預約電話 服務時間 私營醫院-腦神經科醫生
養和醫院腦神經外科中心 香港跑馬地山村道二號養和醫院中院3樓 及 香港金鐘道88號太古廣場一座22樓 2835 3750 2855 6689 星期一至五：09:00 – 17:00

星期六：09:00 – 13:00
  • 陳育華醫生
  • 蔡偉達醫生
  • 霍偉明醫生
  • 方頌恩醫生
  • 方嘉揚醫生
  • 李頌基醫生
  • 吳炳榮醫生
  • 邵家樂醫生
  • 曾建立醫生
香港港安醫院 香港司徒拔道四十號香港港安醫院1樓 3651 8992 星期四：16:00
  • 范耀華醫生
  • 梁顯信醫生
  • 黃秉康醫生
香港腦神經外科中心 香港皇后大道中70號卡佛大廈 11樓1101-2室 2801 6010 星期一至五：10:30–18:00

星期六：10:00-13:30
  • 方道生醫生
  • 熊偉民醫生
  • 黃秉康醫生
  • 黃旭榮醫生
  • 霍錦福醫生
  • 任廣銳醫生
  • 鄒淑韻醫生

新界區

中心/醫院名稱 地址 預約電話 服務時間 私營醫院 – 腦神經科醫生
仁安醫院微創中心 新界沙田大圍富健街18號仁安醫院8樓全層 26083383 星期一至五：09:00 – 18:30；

星期六：09:00 – 17:00
  • 陳育華醫生
  • 霍偉明醫生
  • 許志輝醫生
  • 顧耀輝醫生
  • 蘇蕙欣醫生
香港中文大學醫院 香港新界沙田澤祥街9號 39466888 星期一到星期五：09:00 – 17:00；

星期六：09:00 – 13:00
  • 梁慧康教授
  • 莫仲棠教授
  • 劉玉麟醫生

九龍區

中心/醫院名稱 地址 預約電話 服務時間 私營醫院 – 腦神經科醫生
香港腦神經外科中心 九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 8樓809-11室 28016368 星期一至五：10:30 – 13:30, 15:00 – 18:00；

星期六：10:00 – 13:00
  • 方道生醫生
  • 熊偉民醫生
  • 黃秉康醫生
  • 黃旭榮醫生
  • 霍錦福醫生
  • 任廣銳醫生
  • 鄒淑韻醫生
香港腦及脊椎外科中心 九龍尖沙咀廣東道海港城海洋中心13樓1316室 23686990 星期一至五：10:00 – 18:00；

星期六：10:00 – 13:00
  • 吳永杰醫生

腦神經科醫生名單
回到目錄

圖片來源：設計圖片

熱門文章

 