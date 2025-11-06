香港腦神經科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港現時約有160名腦神經科及神經外科註冊醫生。面對如此廣泛的腦神經科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港腦神經科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供腦神經科醫生診所名單，助你找到合適的腦神經科醫生。
香港腦神經科醫生邊個好目錄
香港腦神經科醫生的定義及職責
腦神經科醫生屬於專門治療神經系統疾病的專科，主要分為腦神經科及神經外科兩類。前者負責診斷和治療中樞神經（大腦、脊髓）如慢性頭痛、癲癇、帕金遜症及多發性硬化症等；後者則處理需手術介入的結構問題，如腦腫瘤、腦血管畸形及脊柱病變（椎間盤突出、椎管狹窄等）。
以下是兩類醫生常見的處理領域：
什麼情況下要看腦神經科醫生？
由於神經系統涉及感覺、運動、意識和記憶等多方面功能，任何異常都可能是中風、炎症或結構性壓迫的跡象。及早診斷有助於把握黃金治療時機。
以下症狀可能預示需要諮詢腦神經科醫生：
若您正遭受無法解釋的慢性疼痛或功能障礙，請立即諮詢醫生，點擊查看腦神經科醫生名單。
腦神經科醫生診症收費多少？公私營腦神經科收費比較
公營腦神經科服務收費：
首次診症收費HK$135，其後每次HK$80，每種藥物HK$15。由於資源分配，一般專科門診的輪候時間可能較長。對於有緊急症狀或需要快速診斷的病人，則通常經急症室處理入院。
私營腦神經科服務收費：
首次診症收費HK$700至HK$900起，但此費用通常只涵蓋初步問診和身體檢查，並不包括任何診斷測試（如磁力共振、肌電圖、腦電圖）或藥物費用。複雜的專科評估或會涉及更高的費用，因此建議市民在預約前向診所查詢詳細的收費範圍。
香港腦神經科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院腦神經科專科門診
港島區
|醫院名稱
|地址
|電話
|服務時間
|東區尤德夫人那打素醫院
|香港柴灣樂民道 3 號
|2595 7778
|星期一至五: 上午九時至下午五時
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
|2255 4177
|星期一至五: 上午九時至下午五時；星期六: 上午九時至下午一時
九龍區
新界區
私營腦神經科/神經外科中心名單
港島區
|中心/醫院名稱
|地址
|預約電話
|服務時間
|私營醫院-腦神經科醫生
|養和醫院腦神經外科中心
|香港跑馬地山村道二號養和醫院中院3樓 及 香港金鐘道88號太古廣場一座22樓
|2835 3750 2855 6689
|星期一至五：09:00 – 17:00
星期六：09:00 – 13:00
|
|香港港安醫院
|香港司徒拔道四十號香港港安醫院1樓
|3651 8992
|星期四：16:00
|
|香港腦神經外科中心
|香港皇后大道中70號卡佛大廈 11樓1101-2室
|2801 6010
|星期一至五：10:30–18:00
星期六：10:00-13:30
|
新界區
九龍區
|中心/醫院名稱
|地址
|預約電話
|服務時間
|私營醫院 – 腦神經科醫生
|香港腦神經外科中心
|九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 8樓809-11室
|28016368
|星期一至五：10:30 – 13:30, 15:00 – 18:00；
星期六：10:00 – 13:00
|
|香港腦及脊椎外科中心
|九龍尖沙咀廣東道海港城海洋中心13樓1316室
|23686990
|星期一至五：10:00 – 18:00；
星期六：10:00 – 13:00
|
圖片來源：設計圖片